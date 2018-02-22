На узбекско-таджикской границе разрушили "каримовскую стену"

16:22 23.02.2018 На контрольно-пропускном пункте "Саразм-Джартепа" (на фото), который соединяет Самаркандскую область Узбекистана с Согдийской областью Таджикистана, 18 февраля была разрушена большая стена, известная в народе как "каримовская".



В церемонии разрушения стены приняли участие делегации пограничников Узбекистана и Таджикистана. Стена высотой 3 метра и длиной 10 метров, которую таджикистанцы прозвали "стеной Ислама Каримова", была возведена в 2010 году по инициативе узбекских властей.



Как сообщили таджикские власти, на данном КПП планируется строительство терминала, гостиницы и автостоянки.



По словам Осима Жамолова, жителя села "Саразм" в Пенджикентском районе Таджикистана, которое находится вблизи КПП "Саразм-Джартепа", местные жители считают, что изменения на границе связаны с улучшением отношений между двумя соседними странами.



Как сообщил журналист из Пенджикентского района Таджикистана Шохин Равшан, открытие КПП "Саразм-Джартепа" запланировано на середину следующего месяца. Он говорит, что в настоящее время в Пенджикенте идет подготовка к "Наврузу". Ожидается, что в праздничном мероприятии примет участие делегация Узбекистана, говорит он. Источник - CA-NEWS

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