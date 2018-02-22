 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.02.2018
18:54  США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР. Пора делать Трампу чучхе
16:53  Во Внутренней Монголии археологи нашли руины 2000-летнего города, где жили пленные гунны
16:48  Почему Запад должен поработить Россию, - Лоран Куртуа
16:24  Первая в истории казашка - Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова крупным планом
16:22  На узбекско-таджикской границе разрушили "каримовскую стену"
16:19  Три угрозы человечеству, которые несет искусственный интеллект, - Джейн Уэйкфилд
16:07  Алга, кыргыз-джигиттер! Школьница Билимкан Бараканова с закрытыми глазами разобрала автомат Калашникова за 10 секунд
15:41  ДонБассфронт. В поселке Счастье взлетел на воздух склад с боеприпасами укр-армии
15:37  Укр-войска расстреляли санитарную "буханку" ДНР под Докучаевском из ПТУР, трое погибших
14:42  Украина: Буферная зона или Дикое поле, - Р.Ищенко
13:53  В руководстве ЕАЭС считают нарушением запрет поставок молока из Белоруссии в Россию
13:40  Замедленная бомба. США перезапускают проект, нацеленный на размывание позиций России в ЦА, - В.Барсов
13:34  Шесть граждан Таджикистана осуждены за попытку взорвать маршрутку в подмосковных Люберцах
12:33  "Любовь. Надежда. Астана". Россиянин Эрнст подрядился снимать кино-агитки для Елбасы за рос-гос-бюджет
11:24  Информация об аресте экс-УзбГенпрокурора Рашида Кадырова опровергнута. Пока...
11:13  "Каждую минуту по нам наносят от 10 до 20 воздушных ударов", - западные СМИ давят слезу за джихадистов сирийской Гуты
08:33  Россиянка Алина Ильназовна Загитова выиграла "золото" Олимпиады в фигурках
05:48  Бишкекский сиська-блюз. Арестованная за обнаженные груди ди-джей из Украины выпущена из-под ареста
05:41  К руководству прокуратурой Узбекистана пробрался потомственный VIP-каракалпак
05:30  Живой труп. Хорезмский суд допросил и приговорил... покойника
05:27  НПО Кыргызстана: гранты льются рекой.., - "Дело №"
05:24  Огонь по штабам! Первый выход президента Жээнбекова, - В.Ночевкин
05:19  Ботайские мустанги. Казахстан - родина первых "домашних" лошадей (данные ДНК)
05:12  Футбольная "Астана" смогла отыграться с 1:3 и едва не одолела лиссабонский "Спортинг" в Лиге Европы
00:53  В чем реальные причины перехода Казахстана на латиницу, - "Взгляд"
00:46  В Узбекистане легализуют криптовалюты и электронные деньги
Четверг, 22.02.2018
22:18  Умер известный советский журналист и дипломат Валентин Фалин
19:51  Среди белорусок-биатлонисток, взявших "золото" Пхенчана в эстафете, 3-й этап - Динара Алимбекова из Караганды!
19:23  Свердловский акимиат Бишкека наградил ветеранов Великой Отечественной
19:18  Экс-"Дрянная девчонка" амер-актриса Линдси Лохан приняла ислам и одела паранджу
19:17  В Сирии попали на видео два новейших рос-истребителя Су-57
13:55  "...У нас есть одна организация". Президент Узбекистана сравнил деятельность СНБ с репрессиями 37-го года
13:53  Кипяток за шиворот. Как люди в Узбекистане становятся правозащитниками, - рассказывает Агзам Тургунов
13:50  Вопросом производства промышленной конопли займутся в Казахстане
13:35  Санитарка, звать Тамарка... Снятая за безделие экс-минтруда Дуйсенова стала секретарем правящей Каз-партии "Нур-Отан"
13:18  "Наденьте это немедленно!" Что иранские женщины могут противопоставить нормам шариата
13:13  Тупиковая ветвь развития. Как технический прогресс остановил рост экономики в бедных странах, - А.Зотин
13:12  Миру не уйти от нефти и газа. ВР выпустила прогноз развития отрасли до 2040 года
12:47  Тимур Бекмамбетов поставит оперу "Турандот" к 20-летию Астаны
12:18  Афганистан: правительство предоставляет недостоверную информацию о количестве джихадистов
12:00  Трамп предлагает вооружить всех школьных учителей Америки огнестрелом. Будут отстреливаться
11:53  Борьба с радикализмом в СНГ. Анонс экспертного форума в Оренбурге 28/02
10:17  "Быть токал (младшей женой в Казахстане) хорошо!" Он приходил два раза в неделю, это было очень удобно...
10:14  Абырвалг (будни). В "Назарбаев интеллектуальной школе (НИШ)" ученики избили учителя
10:07  Я - красноармеец, - Александр Проханов
10:05  Кыргызстан тонет в море экстремизма, - Н.Аймагамбетов
09:29  Незаметным движением руки... Перешедшую в РФ казахскую шахматистку Б.Асаубаеву обвинили в жульничестве
08:56  Капитализм - цивилизация несчастья, - Н.Кошелева
08:53  Таможенные войны Казахстана - это квазиэлитный передел бюджетных потоков, - Д.Ашимбаев
08:47  Разговор с позиции третьей силы. С кем забыл договориться Реджеп Эрдоган насчет Африна, - "Къ"
08:40  Миграционный стоп-лист. Для кого Россия закрыла границы, - Е.Иващенко
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Три угрозы человечеству, которые несет искусственный интеллект, - Джейн Уэйкфилд
16:19 23.02.2018

Три угрозы человечеству, которые несет искусственный интеллект

Джейн Уэйкфилд

Риски злонамеренного использования искусственного интеллекта вполне реальны, предупреждают эксперты

Превращенные в снаряды дроны, фейковые видео, манипулирующие общественным сознанием, и автоматизированный компьютерный взлом - вот три основные угрозы, которые, по мнению экспертов, исходят от искусственного интеллекта, попавшего в плохие руки.

Согласно опубликованному отчету "Вредоносное использование искусственного интеллекта", ИИ вполне может использоваться странами-изгоями, преступниками и террористами.

Те, кто производят робототехнику и системы искусственного интеллекта, должны прикладывать больше усилий к тому, чтобы их технология не была применена во вред, предупреждают авторы доклада и призывают правительства подумать о принятии новых законов.

Доклад призывает к следующему:

- Политики и инженеры-разработчики должны совместно определить, каким именно может быть вредоносное использование ИИ и как это предотвратить

- Осознать, что в то время как ИИ имеет множество разнообразных применений, это обоюдоострая технология, поэтому ученые и разработчики должны это учитывать и упреждать возможное злонамеренное использование ИИ

- Перенять подход, который существует, к примеру, в сфере компьютерных технологий, где уже выработаны предохранительные меры против подобных рисков

- Активное расширение круга заинтересованных сторон, связанных с упреждением и смягчением рисков злонамеренного использования ИИ

Специалист Центра по изучению экзистенциальных рисков при Кембриджском университете Шахар Авин сказал Би-би-си, что в докладе основное внимание уделяется областям ИИ, которые уже доступны или, вероятно, будут доступны в ближайшие пять лет, но нет взгляда в более отдаленную перспективу.

"Кардинальная перемена"

Особую тревогу вызывают новые методы обучения, применяемые к ИИ, когда робототехника доводится до уровня сверхчеловеческих интеллектуальных возможностей, но не имеет при этом ни примеров для подражания, ни руководства на человеческом уровне.

Авин обрисовал несколько сценариев, где ИИ может вдруг в ближайшем будущем "сорваться":

Такая программа, как AlphaGo - ИИ, разработанный компанией Google DeepMind, способный обыграть человека в игру го - может быть использована хакерами для нахождения шаблонов данных и уязвимости кодировки

- Некий отдельно взятый злоумышленник может купить дрон, оснастить его программой распознавания лиц и с помощью него напасть на какого-то конкретного человека

- Боты могут быть автоматизированы на производство фейковых видеоклипов с целью политических манипуляций

- Хакеры могут использовать синтезированную речь для того, чтобы выдать себя за кого-то

Майлз Брандидж, научный сотрудник Института будущего человечества Оксфордского университета, сказал по этому поводу следующее: "ИИ изменит существующие угрозы для отдельных граждан, организаций и государств - будь то на уровне преступников, которые настроят машины на взлом или фишинг информации у отдельных лиц, или же это будет внедрение в частную жизнь путем слежения, профилирования личности и дальнейших репрессий - полный спектр воздействия этого на безопасность огромен".

"Очень часто так бывает, что системы ИИ не просто достигают человеческого уровня производительности, но намного его превосходят. Это очень печально, однако необходимо рассмотреть те последствия, к которым могут привести сверхчеловеческого уровня хакерство, слежка, методы убеждения и распознавание физической цели, а также возможности ИИ, которые хоть и не достигают человеческого уровня, но тем не менее гораздо лучше варьируются, чем человеческий труд", - полагает ученый.

Шон О"Хэггерти, исполнительный директор Центра по изучению экзистенциальных рисков и один из соавторов доклада, добавляет: "Искусственный интеллект кардинально все меняет, и этот доклад размышляет над тем, как мир может измениться в следующие 5-10 лет. Мы живем в мире, который может быть подвержен ежедневной опасности злоупотребления ИИ, и мы должны начать заниматься этой проблемой, потому что эти риски вполне реальны".

"Выбор надо делать уже сейчас, и наш доклад - это призыв начать действовать правительствам, организациям и отдельным лицам по всему миру. В течение долгих десятилетий шумиха вокруг ИИ и его способностей опережала реальность. Но теперь это не так. Это доклад рассматривает существующие в мире подходы, которые больше не работают, и предлагает более широкомасштабный подход: например, как создать программное обеспечение и микропроцессоры, которые труднее было бы взломать, и какие в поддержку этому нужно принять законы и международные уложения".

100-страничный доклад определяет три сферы - цифровую, физическую и политическую, в которых злонамеренное использование ИИ наиболее вероятно.

В составлении доклада также участвовали некоммерческая исследовательская компания OpenAI, группа по управлению цифровыми правами Electronic Frontier Foundation и Центр новых подходов к охране безопасности США.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519391940
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  