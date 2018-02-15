Алга, кыргыз-джигиттер! Школьница Билимкан Бараканова с закрытыми глазами разобрала автомат Калашникова за 10 секунд

16:07 23.02.2018 В Ак-Талинском районе Нарынской области прошло соревнование по военно-прикладным видам спорта в честь Дня защитника Отечества, сообщил корреспондент Turmush.



На соревновании ученица 11 класса школы им. Ш.Бейшеналиева села Баетов Билимкан Бараканова с закрытыми глазами разобрала автомат Калашникова за 10 секунд, тем самым удивила всех присутствующих.



До сегодняшнего дня Билимкан вместе с сотрудниками управления по обеспечению безопасности дорожного движения выходила на рейды, где точно выполняла военные упражнения и задания.



Билимкан активно принимает участие в общественных работах и подобных мероприятиях, а также она является командиром группы. В школе она входит в ряды лучших учеников. В семье Билимкан младшая из 4 детей.



"С детства я хотела стать военнослужащей, но рост маленький. И поэтому планирую получить образование в сфере международных отношений. Военной дисциплиной я интересуюсь с 5 класса. Всему, что знаю я, научил учитель Шаршенбек Мурзабеков. За это ему спасибо. Предложение по сборке и разборке автомата мне предложил агай. С того момента занимаюсь этим делом. Ранее могла разобрать автомат за 5-6 секунд, а на этот раз за 10 секунд, наверное из-за волнения и спешки получился такой результат", - рассказала Билимкан. Источник - Turmush

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