ДонБассфронт. В поселке Счастье взлетел на воздух склад с боеприпасами укр-армии

15:41 23.02.2018 Военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения в результате взрыва склада с боеприпасами на территории

Счастьинской ТЭС.



Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.



"В 80-й бригаде Вооруженных сил Украины от взрыва склада с боеприпасами на территории Счастьинской ТЭС один военнослужащий бригады погиб и двое получили ранения средней степени тяжести", - отметил он.



"Кроме того, один военнослужащий, находясь на боевом дежурстве в состоянии наркотического опьянения, решил совершить суицид, но сил хватило только на выстрел в руку", - рассказал Филипоненко.



Полковник подчеркнул, что "эти и многие другие случаи небоевых потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины говорят лишь о том, что условия службы стали невыносимыми, командный состав полностью отвернулся от подчиненных, деятельность националистически настроенных групп в подразделениях переходит грани разумного". Источник - rusvesna.su

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