Укр-войска расстреляли санитарную "буханку" ДНР под Докучаевском из ПТУР, трое погибших

15:37 23.02.2018 ВСУ расстреляли санитарный автомобиль под Докучаевском из ПТУР, трое погибших



ВСУ расстреляли санитарный автомобиль, который был вызван для эвакуации с позиций ДНР вблизи Докучаевска раненого военнослужащего Республики.



Погибли три человека, заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.



"Санитарный автомобиль марки „УАЗ", перевозивший раненого военнослужащего, был цинично расстрелян противотанковой управляемой ракетой.



Автомобиль, имевший легко различаемые знаки с красным крестом, подбит, убиты три человека: санинструктор, водитель-санитар и раненый военнослужащий", - сказал Басурин.



Источник: http://rusvesna.su/news/1519383341



Он пояснил, что боевики 93-й отдельной механизированной бригады обстреляли из минометов калибром 120 мм позиции ДНР вблизи Докучаевска, в ходе обстрела был ранен боец Республики.



Для его эвакуации в медицинское учреждение представители ДНР в СЦКК запросили режим тишины: через представителей ОБСЕ украинская сторона дала свое согласие, но, несмотря на это, обстреляла санитарный автомобиль.



"Украинское военное командование даже не удосужилось скрыть следы преступления. Наоборот, пропагандисты штаба „АТО" преподнесли украинской аудитории это убийство как уничтожение нашей БМП, которая якобы осуществляла разведку.



При этом видеоматериал, размещенный украинскими пропагандистами, обрезан очень старательно. Виден момент пуска ракеты, взрыв и возгорание неопределенного объекта", - добавил замком. Источник - rusvesna.su

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