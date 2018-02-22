В руководстве ЕАЭС считают нарушением запрет поставок молока из Белоруссии в Россию

13:53 23.02.2018 Запрет поставок молочной продукции из Белоруссии в Россию противоречит нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский. По его словам, введение ограничений нарушает п. 175 положения о порядке проведения проверок объектов и отбора проб товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Документ был утвержден советом ЕЭК в 2014 году. "Никто не имеет права игнорировать решение Совета комиссии",- цитирует господина Сидорского пресс-служба посольства Белоруссии в РФ.



Как пояснил представитель ЕЭК, возможно ограничение "при ухудшении эпизоотической ситуации по особо опасным и карантинным болезням, общим для человека и животных". "В настоящее время таких оснований не имеется. У Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны",- уточнил Сергей Сидорский.



С 26 февраля Россия вводит временные ограничения на импорт в РФ части белорусской молочной продукции. Как сообщил Россельхознадзор, решение связано с продолжающимся поступлением небезопасных продуктов из страны. Участники рынка называют такой шаг "беспрецедентным" и предупреждают, что он негативно отразится на российских производителях. Представители Россельхознадзора и Минсельхозпрода Белоруссии проведут встречу 26 февраля, где обсудят вопросы поставок молока. Источник - kommersant.ru

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