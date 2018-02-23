Замедленная бомба. США перезапускают проект, нацеленный на размывание позиций России в ЦА, - В.Барсов

13:40 23.02.2018 Замедленная бомба Вашингтона в Евразии



США перезапускают проект, нацеленный на размывание позиций России в Средней Азии







В последнее время западная печать заметно "возбудилась" в связи с намерением американских властей перезагрузить запущенный еще в 2015-м году проект "С5+1", включающий в себя диалог на уровне министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии и Вашингтона. Как объявлено, в ближайшее время планируется провести очередную встречу его участников в одной из стран региона, что, естественно, будет обставлено затем как весомый вклад Госдепартамента США в развитие "демократических начал" в этой части мира.



Но только ли тревогой о судьбах "демократии и прав человека" движимы американцы, когда открыто заявляют о своих "жизненно важных" интересах в Центральной Азии, большинство государств которой интегрированы в политические, стратегические и экономические структуры Содружества? Именно это обстоятельство более всего не устраивает Вашингтон, что и подтверждается недавно принятой за океаном Стратегии национальной безопасности, в которой Россия и Китай именуются не иначе, как "реваншистскими государствами, угрожающими США и подрывающими их мировую гегемонию". Вывод из этой сентенции прост, как куриное яйцо: следовательно, этим государствам лучше бы "потесниться" в регионе, впрочем, как и во всей "Большой Центральной Азии" (БЦА), которую в Вашингтоне намерены рано или поздно поставить под свой "контроль и опеку".



Как сказано в этой "стратегии", США намерены "стимулировать экономическую интеграцию Центральной и Южной Азии в целях содействия процветанию и активизации экономических связей", которые, якобы, будут способствовать установлению между ними экономических связей и налаживанию торговли". Но это всего лишь фразеология для прикрытия истинных целей американцев в этом громадном регионе. На деле же, как признал один из заместителей государственного секретаря Э. Блинкен, "подразумевается создание южного энергетического коридора, по которому в обход России будут экспортироваться в Европу каспийские нефть и газ".



Кроме того, по задумке янки, в случае воплощения в реальность этой БЦА, должен быть до основания торпедирован китайский проект "Один пояс – один путь". Как утверждает в этой связи член американского Совета по международным отношениям британского Международного института стратегических исследований Ариэль Коэн, "с учетом активного сотрудничества России и Китая, усиления влияния ШОС и перспектив реализации проекта "Одного пояса – одного пути", который без участия американцев "опояшет" всю Евразию, Вашингтон не может позволить себе безучастно наблюдать за происходящими процессами".



Именно в этом, отмечают эксперты, кроется одна из причин, вследствие которой в последнее время американцы предпринимают активные попытки возродить формат встреч "С5+1", изобретенный еще в период, когда Госдепартамент возглавлял Джон Керри. Тогда, собственно, в Вашингтоне и не старались особенно маскировать тот факт, что этот проект нацелен на размывание позиций России в регионе, на создание соответствующей интересам Вашингтона внутриполитической ситуации в отдельных государствах ЦА, особенно в таких ключевых и влиятельных, как Узбекистан и Казахстан. Ничего не изменилось в этом плане и с "воцарением" в Белом Доме администрации Дональда Трампа.



При этом, как пишет западная печать, американцев менее всего заботит уровень социально-экономического развития, скажем, Узбекистана или состояние и роль институтов гражданского общества в республике. На первом плане для них – это готовность и способность Ташкента играть роль регионального лидера, о чем в свое время писал известный политтехнолог Збигнев Бжезинский, имея в виду возможность использования этого фактора в первую очередь в интересах Вашингтона.



И сейчас за океаном отнюдь "не безучастны" к предпринимаемым в последнее время властями Узбекистана мерам по налаживанию отношений с соседними республиками ЦА. Если, рассуждают заокеанские власти, вовремя "помочь" Ташкенту стать по-настоящему и на деле "сердцем Центральной Азии", то открывается возможность через "дружбу и сотрудничество" с этой республикой надежно застолбить свое военно-политическое присутствие в регионе, оказывать выгодное Вашингтону влияние на внешне – и внутриполитический курс расположенных здесь стран.



В подобном, кстати, контексте эксперты анализируют и состоявшийся в конце января в Институте Центральной Азии и Кавказа (CACI) – "мозговом центре", определяющем политику США в Центральной Азии, форум под названием – "Внешняя политика Узбекистана: преобразования и преемственность при новом руководстве". Выступавшие на форуме американские эксперты – глава CACI Фредерик Стар, директор Центра военно-политических исследований Гудзоновского института Ричард Вайц и другие акцентировали внимание на заметном укреплении региональных позиций Ташкента, что стало следствием обновленного курса его властей в отношениях с соседями. А директор Евразийского центра при Атлантическом совете Джон Хербст счел важным подчеркнуть значительное укрепление за последний год американо-узбекских отношений, что объективно усиливает позиции Вашингтона в регионе.



Что касается видимых причин и побудительных мотивов, в силу которых американцы после некоторого "затишья" вновь активизировались в ЦА, то, по мнению экспертов, в числе наипервейших, – экономические и политические проблемы, кстати говоря, созданные в регионе самим же Вашингтоном. Речь, в частности, идет о непрекращающейся череде санкций в отношении России, которые негативно сказываются на экономике ее партнеров в регионе, на деятельности Евразийского экономического союза.



Формат "С5+1", не имеющий никакого формального статуса, подвергает эрозии сложившуюся в регионе договорно-правовую систему и подрывает основы функционирующих здесь международных организаций, в частности, в формате ОДКБ, ШОС и других. К примеру, согласно данным правительства США, в последнее время американцы значительно нарастили темпы обучения военных подразделений ряда стран ЦА – Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. В последние два годы военные курсы атлантистов под предлогом "борьбы с терроризмом" прошли около трех с половиной тысяч человек, в то время, как раньше таких "выпускников" было в два раза меньше.



Западная пресса рассказывает и о направлении на учебу за океан офицеров и старшего командного состава, которые затем у себя "на родине" должны будут реализовывать "программы сближения параметров армий ЦА со стандартами НАТО". Тот же Казахстан, отмечают эксперты, регулярно участвует в совместных с войсками НАТО учениях под кодовым названием "Степной орел", на которых, к примеру, от России не бывает даже наблюдателей.



Довольно странно, что такого рода совместные "мероприятия" проводятся с государством, которое лозунгами "борьбы с терроризмом" не только прикрывает, но поощряет в Афганистане наркопроизводство и контролирует функционирование "северного коридора", через который идет транзит наркотиков в страны Содружества и в Европу. Более того, проблема торговли наркотиками тесно связана именно с финансированием международного терроризма, который тот же Вашингтон использует в своих корыстных политических целях на Ближнем Востоке и в регионе Центральной Азии, в том числе и для поддержки там оппозиционных властвующим режимам сил и генерации "цветных революций".



Отнюдь не случайно, в политическом сообществе Центральной Азии все настойчивее звучат трезвые голоса, призывающие не обольщаться теми "политическими и экономическими выгодами", которые, якобы, несет с собой участие в том же американском формате "С5+1", своей сущностью направленный, безусловно, против коренных национальных интересов всех задействованных в нем государств региона. Более того, с точки зрения военно-стратегической эта заокеанская программа представляет собой явную угрозу безопасности и стабильности для всей Центральной Азии.



В первую очередь потому, что речь идет, как считает известный в регионе политолог М. Абулгазин, о реальной перспективе "ползучего" превращения Центральной Азии в заокеанский плацдарм экономического и политического противостояния с Россией и Китаем, а также их союзниками и партнерами по ШОС и ОДКБ.



Виктор Барсов



23 февраля 2018 Источник - iarex.ru

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