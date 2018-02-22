Шесть граждан Таджикистана осуждены за попытку взорвать маршрутку в подмосковных Люберцах

13:34 23.02.2018 Московский окружной военный суд приговорил шесть граждан Таджикистана к наказанию от 12 до 18 лет колонии за попытку взорвать маршрутку в подмосковных Люберцах в 2016 году, сообщает "Интерфакс".



"Признать подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначить им наказание в виде лишения свободы: Латипову - на 12 лет, Муминову - 18 лет, Самардини - 18 лет, Хасанову - 18 лет. Хикматуллои - 13 лет, Юлдашеву - 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал в четверг судья Игорь Семин.



Согласно приговору, подсудимые признаны виновными по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в участии в террористическом сообществе и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.



Четверо подсудимых признали вину полностью, двое - частично.



Как установило следствие, подсудимые были приверженцами радикального ислама, из-за чего решили примкнуть к террористической группировке "Исламское государство".



"В качестве "входного билета" им было предложено совершить теракт. Подсудимые, утверждает гособвинение, решили подорвать маршрутное такси в Люберцах. Чтобы осуществить свой план, они оставили внутри машины ведро со взрывчаткой и прикрепленным к ней в качестве пускового механизма телефоном", - сообщили ранее в пресс-службе суда. Избежать взрыва удалось благодаря бдительности пассажиров маршрутки.



Прокурор в ходе прений требовал для подсудимых наказания от 12 до 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 400 тыс. руб. каждому. Источник - ca-news.org

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