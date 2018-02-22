"Любовь. Надежда. Астана". Россиянин Эрнст подрядился снимать кино-агитки для Елбасы за рос-гос-бюджет

12:33 23.02.2018 Продюсер "Первого канала" К.Эрнст снимает фильм про Астану



В канун празднования 20-летия Астаны казахстанцев ожидает премьера снятого совместного с российским "Первым каналом" телесериала под рабочим названием "Любовь. Надежда. Астана".



Как сообщил на пресс-конференции директор Департамента по делам культуры и искусства, заслуженный деятель Казахстана Алмаз Нуразхан, премьера фильма состоится 5 июля.



"Режиссером фильма является медиаменеджер, продюсер, генеральный директор ОАО "Первый канал", телеведущий и сценарист Константин Эрнст. Почему выбран именно Константин Эрнст? К нам поступило специальное предложение от российской стороны, для обсуждения которого Эрнст специально приезжал в Казахстан. Если вы помните и наш министр побывал в России. Российская сторона нам предложила шикарный сценарий", - сказал представитель Минкультуры.



По его словам, при съемках фильма обозначается определенная стартовая сумма и уже потом, по мере съемок выясняется, есть ли смысл в дополнительных вложениях.



"Также российская сторона нам предложила сделать копродукцию. Копродукция – это совместное производство как минимум двух сторон, которые вовлечены в процесс изготовления и финансирования фильма, при этом существенным моментом является то, что стороны выступают представителями разных стран. То есть по окончании съемок фильма все финансовые затраты будут разделены пополам казахстанской и российской сторонами. В данный момент сумму я озвучить не могу. Потому что я не в курсе. К тому же в настоящее время готов только сценарий фильма и идет кастинг. На сегодняшний день финансовые затраты несет только российская сторона", - отметил А.Нуразхан.



Он добавил, что телесериал погрузит нас в атмосферу строительства Астаныс первых лет до сегодняшнего дня. Благодаря трансляции "Первого канала" во всемирной сети картину смогут увидеть свыше 250 млн телезрителей из 107 стран мира. Источник - ca-news.org

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