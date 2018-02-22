Информация об аресте экс-УзбГенпрокурора Рашида Кадырова опровергнута. Пока...

11:24 23.02.2018 Информация об аресте бывшего Генерального прокурора Узбекистана Рашида Кадырова опровергнута.



Информация об аресте Рашида Кадырова опровергнута



22 и 23 февраля некоторые зарубежные и местные СМИ опубликовали информацию о том, что "бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашид Кадыров арестован 22 февраля и допрашивается следователями в Ташкенте".



Как сообщил корреспонденту UzNews.uz источник в Генеральной прокуратуре Узбекистана, бывшый Генеральный прокурор Узбекистана Рашид Кадыров не арестован и не допрашивается правоохранительными органами, распространенная информация является уткой.



Напомним, Рашид Кадыров занимал должность Генерального прокурора Узбекистана в 2000-2015 г.г. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - UzNews.uz

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