 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Каждую минуту по нам наносят от 10 до 20 воздушных ударов", - западные СМИ давят слезу за джихадистов сирийской Гуты
11:13 23.02.2018

Врач в Восточной Гуте: "Они бьют по рынкам, больницам, школам и мечетям"







Врач, работающий в Восточной Гуте, рассказал Би-би-си, что ситуация в этом районе представляет собой полномасштабную гуманитарную катастрофу. По его убеждению, международное сообщество отвернулось от живущих здесь людей.

"У нас нет ничего - ни еды, ни медикаментов, ни укрытия, - сказал доктор Бассам в интервью Би-би-си. - У нас нет хлеба. Ничего нет".

"Каждую минуту по нам наносят от 10 до 20 воздушных ударов", - говорит врач.

Этот район, расположенный неподалеку от столицы Сирии Дамаска, подвергся бомбардировке в течение последних нескольких дней, в результате чего погибли по меньшей мере 250 человек.

Сирийская армия заявляет, что хочет таким образом освободить эту территорию от террористов.

"Они бьют по всему: по магазинам, рынкам, больницам, школам, мечетям, - говорит доктор Бассам, - Я окажу кому-нибудь помощь, и через день или два они опять приходят, опять ранены".

"Где международное сообщество, где Совет Безопасности? Они нас бросили. Они оставили нас умирать", - говорит он.

Что происходит в Восточной Гуте?

В минувшее воскресенье вечером проправительственные силы при поддержке России активизировали попытки взять под свой контроль последний крупный район, находящийся в руках повстанцев.

РаненыйПравообладатель иллюстрации AFP
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Жители Восточной Гуты сообщают, что удары наносятся по гражданским объектам

Один из местных жителей Фираз Абдулла рассказал Би-би-си, что спрятаться от авиаударов просто негде: "Мы слышали доносившиеся из окон крики и плач женщин и детей, находившихся в домах. А снаряды падали на нас беспрерывно. Здесь негде укрыться от этого кошмара, и он продолжается".

Согласно данным активистов, погибли более 50 детей, 1 200 человек ранены.

ООН призвала к прекращению огня, чтобы вывезти раненых и доставить в район гуманитарную помощь.

Восточная Гута стала оплотом исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", однако там также действует альянс джихадистов "Хайят Тахрир аль-Шам", который возглавляет бывший командир Аль-Каиды в Сирии.

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Новые игроки меняют соотношение сил

Джереми Боуэн, обозреватель Би-би-си по Ближнему Востоку

Прошло семь лет, а сирийская война не подходит к концу, она меняется.

Президент Асад, похоже, пытается зачистить этот последний крупный анклав возле Дамаска - Восточную Гуту. Это помогло бы ему упрочить свои позиции в столице и стало бы важным моментом в войне.

Однако Сирия увязла в паутине войны и интересов крупных игроков, что гарантирует разрастание конфликта.

На севере страны за влияние сражаются несколько сил: Россия, Иран, Турция и Соединенные Штаты. Британские спецподразделения там тоже есть.

Иран воспринимается как особенно серьезная угроза американцами, израильтянами, которые все больше и больше втягиваются в этот конфликт, а также саудовцами, которые являются не последними игроками в этой войне.

Расклад сил меняется, но кровопролитие продолжается и, совершенно очевидно, что конца этому не видно.

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Насколько тяжела ситуация в анклаве?

Город ХамурияПравообладатель иллюстрации Getty Images
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Город Хамурия в Восточной Гуте подвергся сильным бомбардировкам, фото 20 февраля 2018 года

По словам активистов, это худшая после химической атаки 2013 года ситуация в этом районе, который обозначен Россией, Ираном и Турцией как зона деэскалации.

По их словам, по меньшей мере 10 городов и деревень Восточной Гуты во вторник подвергались непрерывным авиаударам.

Представитель ООН Панос Мумцис сообщил, что в этом районе в понедельник и вторник авиаударам подверглись по меньшей мере шесть больниц.

Панос Мумцис заявил, что подобные атаки могут быть причислены к военным преступлениям.

С конца ноября прошлого года власти допустили один гуманитарный конвой в Восточную Гуту, где ощущается острая нехватка продовольствия.

Буханка хлеба там стоит в 22 раза дороже, чем в среднем по стране, а 12% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания.

Какова ситуация в других районах Сирии?

Во вторник сирийские проправительственные силы вошли в расположенный к югу от турецкой границы курдский анклав Африн.

Турция пытается оттеснить курдских ополченцев из Африна, которые обратились за помощью к сирийской армии.

Сирия назвала действия Турции "вопиющей агрессией" и покушением на ее суверенитет. Однако турки не собираются отступать.

Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации и иранских ополченцев также ведут наступление в северо-западной провинции Идлиб.

По данным ООН, с декабря из-за военных действий здесь более 300 тысяч человек потеряли кров над головой.

Между тем МИД России официально подтвердил, что в Сирии получили ранения несколько десятков россиян и граждан других стран СНГ, а некоторые из них погибли.
21 февраля 2018

Источник - ВВС
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519373580
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