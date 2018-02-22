Россиянка Алина Ильназовна Загитова выиграла "золото" Олимпиады в фигурках

08:33 23.02.2018 Алина выступала 3-й в основной группе, и казалось бы, дрогнула - переставив в начало программы свой самый сложный каскад из двух тройных прыжков, из-за потери скорости вообще не стала прыгать второй прыжок, однако исправила ситуацию - "присоединив" второй прыжок к одному из прыжков во 2-й части программы.



В итоге она набрала высокие, но не предельные - 156,65 баллов.



Ее основная соперница и подруга Евгения Медведева выступала последней и у нее появился шанс. Видимых ошибок Женя не допустила, но чтобы опередить Алину надо было чуть усложнить программу (у Загитовой было преимущество по короткой в 1,3 балла). Медведева выступила отлично, ровно и получила в произвольной аналогичные баллы с Загитовой и... серебряную медаль.



Третье место заняла какая-то канадка с отставанием в 7 баллов.



Итальянка-красавица Каролина Костнер допустила пару ошибок в прыжках и осталась 5-й. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева выступила хорошо, но слишком много потеряла в короткой, поэтому осталась на 7 месте. Источник - ЦентрАзия

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