|Россиянка Алина Ильназовна Загитова выиграла "золото" Олимпиады в фигурках
08:33 23.02.2018
Алина выступала 3-й в основной группе, и казалось бы, дрогнула - переставив в начало программы свой самый сложный каскад из двух тройных прыжков, из-за потери скорости вообще не стала прыгать второй прыжок, однако исправила ситуацию - "присоединив" второй прыжок к одному из прыжков во 2-й части программы.
В итоге она набрала высокие, но не предельные - 156,65 баллов.
Ее основная соперница и подруга Евгения Медведева выступала последней и у нее появился шанс. Видимых ошибок Женя не допустила, но чтобы опередить Алину надо было чуть усложнить программу (у Загитовой было преимущество по короткой в 1,3 балла). Медведева выступила отлично, ровно и получила в произвольной аналогичные баллы с Загитовой и... серебряную медаль.
Третье место заняла какая-то канадка с отставанием в 7 баллов.
Итальянка-красавица Каролина Костнер допустила пару ошибок в прыжках и осталась 5-й. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева выступила хорошо, но слишком много потеряла в короткой, поэтому осталась на 7 месте.