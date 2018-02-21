Бишкекский сиська-блюз. Арестованная за обнаженные груди ди-джей из Украины выпущена из-под ареста

05:48 23.02.2018 Ди-джей Юлия Михайлова из Украина, которая накануне получила пять суток ареста за выступление в обнаженном виде, выпущена из-под ареста.



Она была задержана после появления в социальных сетях фотографии, на которой ее запечатлели с обнаженной грудью во время выступления в одном из ночных клубов Бишкека. 21 февраля Первомайский районный суд привлек ее к административной ответственности в виде ареста на 5 суток, администратор клуба был оштрафован на 1500 сомов и привлечен к 8 часам общественных работ.



Как сообщили в ГУВД Бишкека, 22 февраля Бишкекский городской суд рассмотрел обращение об обжаловании решения районного суда.



По решению горсуда, Михайлова была выпущена из-под ареста.



Ди-джей из Украины Юлия Михайлова известна как DJ Julia Mixa.



Как писала она на своей странице в социальных сетях, в бишкекском клубе она должна отыграть один месяц - с 9 февраля по 9 марта. "В ночном клубе будет создавать настроение и качать танцпол специально приглашенный гость: ведущая Topless DJ Украины Julia Mixa", - так анонсировал выступление сам клуб.



На своей странице Юлия регулярно публикует фото- и видеоотчеты с вечеринок в ночных клубах, нередко выступая с обнаженной грудью. Источник - svodka.akipress.org

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