|К руководству прокуратурой Узбекистана пробрался потомственный VIP-каракалпак
05:41 23.02.2018
Президент назначил новых заместителей генпрокурора
Указами Президента Шавката Мирзиеева от 21 февраля назначены первый заместитель и заместитель генерального прокурора Узбекистана.
Президент назначил новых заместителей генпрокурора
Должность первого заместителя генерального прокурора занял Таджиев Эркабай Аминович, до работавщий заместителем генпрокурора, а до этого - прокурором Каракалпакстана.
Еще одним заместителем генпрокурора назначен Саидкаримов Саидлазиз Саидасилович. До этого назначения он занимал должность заместителя начальника организационно-контрольного и аналитического управления Генеральной прокуратуры.