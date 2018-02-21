 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 23.02.2018
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05:41  К руководству прокуратурой Узбекистана пробрался потомственный VIP-каракалпак
05:30  Живой труп. Хорезмский суд допросил и приговорил... покойника
05:27  НПО Кыргызстана: гранты льются рекой.., - "Дело №"
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00:53  В чем реальные причины перехода Казахстана на латиницу, - "Взгляд"
00:46  В Узбекистане легализуют криптовалюты и электронные деньги
Четверг, 22.02.2018
22:18  Умер известный советский журналист и дипломат Валентин Фалин
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19:23  Свердловский акимиат Бишкека наградил ветеранов Великой Отечественной
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13:55  "...У нас есть одна организация". Президент Узбекистана сравнил деятельность СНБ с репрессиями 37-го года
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13:50  Вопросом производства промышленной конопли займутся в Казахстане
13:35  Санитарка, звать Тамарка... Снятая за безделие экс-минтруда Дуйсенова стала секретарем правящей Каз-партии "Нур-Отан"
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12:47  Тимур Бекмамбетов поставит оперу "Турандот" к 20-летию Астаны
12:18  Афганистан: правительство предоставляет недостоверную информацию о количестве джихадистов
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11:53  Борьба с радикализмом в СНГ. Анонс экспертного форума в Оренбурге 28/02
10:17  "Быть токал (младшей женой в Казахстане) хорошо!" Он приходил два раза в неделю, это было очень удобно...
10:14  Абырвалг (будни). В "Назарбаев интеллектуальной школе (НИШ)" ученики избили учителя
10:07  Я - красноармеец, - Александр Проханов
10:05  Кыргызстан тонет в море экстремизма, - Н.Аймагамбетов
09:29  Незаметным движением руки... Перешедшую в РФ казахскую шахматистку Б.Асаубаеву обвинили в жульничестве
08:56  Капитализм - цивилизация несчастья, - Н.Кошелева
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08:40  Миграционный стоп-лист. Для кого Россия закрыла границы, - Е.Иващенко
08:35  Умереть на берегу Евфрата, - Эдуард Лимонов
08:30  У задержанного в Казахстане кыргызского депутата Асылбек уулу отобран паспорт... гражданина Казахстана
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08:21  Пушечное мясо Сирии, - Андрей Манзолевский
08:14  Израиль на Ближнем Востоке решил проиграть по-крупному, - С.Тарасов
08:10  Страны СНГ жаждут интеграции. На фоне снижения притягательности российского рынка, - "НГ"
00:39  Российские болельщики на Олимпиаде: громкие, гордые и злые, - New York Times
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00:03  Сирия заставит курдов капитулировать перед Турцией
Среда, 21.02.2018
23:45  Умер 99-летний преподобный Билли Грэм - одиозный американский пиарщик-проповедник
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20:46  Духовное управление мусульман Узбекистана избавили от куратора из СНБ
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19:42  Рахмон создал "Центр управления Вооруженными силами" Таджикистана
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К руководству прокуратурой Узбекистана пробрался потомственный VIP-каракалпак
05:41 23.02.2018

Президент назначил новых заместителей генпрокурора

Указами Президента Шавката Мирзиеева от 21 февраля назначены первый заместитель и заместитель генерального прокурора Узбекистана.

Президент назначил новых заместителей генпрокурора

Должность первого заместителя генерального прокурора занял Таджиев Эркабай Аминович, до работавщий заместителем генпрокурора, а до этого - прокурором Каракалпакстана.

Еще одним заместителем генпрокурора назначен Саидкаримов Саидлазиз Саидасилович. До этого назначения он занимал должность заместителя начальника организационно-контрольного и аналитического управления Генеральной прокуратуры.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - UzNews.uz
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