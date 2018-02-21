К руководству прокуратурой Узбекистана пробрался потомственный VIP-каракалпак

05:41 23.02.2018 Президент назначил новых заместителей генпрокурора



Указами Президента Шавката Мирзиеева от 21 февраля назначены первый заместитель и заместитель генерального прокурора Узбекистана.



Президент назначил новых заместителей генпрокурора



Должность первого заместителя генерального прокурора занял Таджиев Эркабай Аминович, до работавщий заместителем генпрокурора, а до этого - прокурором Каракалпакстана.



Еще одним заместителем генпрокурора назначен Саидкаримов Саидлазиз Саидасилович. До этого назначения он занимал должность заместителя начальника организационно-контрольного и аналитического управления Генеральной прокуратуры. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - UzNews.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519353660

Новости Казахстана

