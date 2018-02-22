Живой труп. Хорезмский суд допросил и приговорил... покойника

05:30 23.02.2018 В Узбекистане суд вынес приговор умершему человеку



Невозможное возможно: Следователь РУВД допросил обвиняемого, который скончался 3,5 месяца назад, а суд признал умершего человека виновным.



В Узбекистане суд вынес приговор умершему человеку



30 июня 2017 года начальник отдела Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана в Багатском районе Хорезмской области принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Саидмахмудова по ст. 168 ч.1 УК РУз.



Мужчина обвинялся за мошенничество. В качестве вещественных доказательств с его квартиры были изъяты денежные средства, в размере 197 миллионов 142 тысячи сумов и товарно-материальные ценности на общую сумму 12 миллионов 535 тысяч сумов.



4 июля 2017 года главный подозреваемый, будучи в состоянии комы, скончался в результате сердечно-сосудистой недостаточности, острого нарушения мозгового кровообращения гемморогического типа, опухоли головного мозга.



26 октября 2017 года следователь РУВД Богатского района "допросил" скончавшегося 3,5 месяца назад гражданина.



По имеющимся в редакции UzNews.uz документам, можно видеть вопросы, на которые умерший человек должен был отвечать: "Будете ли вы давать показания?", "На каком языке вы будете давать показания?". И это не выдумки. Допрашиваемый не был в состоянии отвечать на вопросы, ведь он скончался 4 июля, а датой допроса значится 26 октября.



Следует отметить, что адвокат подозреваемого обращался с официальной просьбой к следователю, закрыть дело, не вынося вердикта обвинения, согласно статье 84 УПК РУз. В данной статье говорится, что уголовное дело подлежит прекращению без решения вопроса о виновности лица в совершении преступления, если наступила смерть обвиняемого или подсудимого.



На этом следствие не заканчивается. 27 ноября 2017 года судья Багатского района назначает слушание по данному делу, а окончательный приговор был вынесен 12 января 2018 года.



Гражданин, умерший полгода назад, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных в пункте "б", части 3, статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

22 февраля 18 Источник - UzNews.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519353000

Новости Казахстана

