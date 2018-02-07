НПО Кыргызстана: гранты льются рекой.., - "Дело №"

05:27 23.02.2018 ГРАНТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛЬЮТСЯ РЕКОЙ…



Несмотря на некоторые различия во взглядах с Бишкеком, Вашингтон рассчитывает на укрепление диалога с новым президентом Сооронбаем Жээнбековым. Такое заявление недавно в ходе телефонной конференции с журналистами Кыргызстана и Казахстана сделала первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Эли Уэллс.



Ничего необычного в этом заявлении не было бы, кабы не одна деталька. Представительница госдепа напомнила: "За поcледние 26 лет США вложили около 2 миллиардов долларов в процессы демократии и экономического развития Кыргызстана, и мы хотели бы видеть эту страну успешной".



Это напоминание можно расценивать как тонкий намек: не для того, дескать, мы тратили свои деньги, чтобы просто так отпустить вас на все четыре стороны, оставив без своего влияния.



Эту цифру, что любопытно, американские чиновники повторяют уже который год. И всякий раз не считают нужным уточнить, на что именно эти деньги выделялись. Так было и без малого четыре года назад, в апреле 2014 года, когда Бишкек посетила бывшая начальница Эли Уэллс - помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Ниша Бисвал. Она тоже упомянула про финансовую помощь "на сумму почти 2 миллиарда долларов", вскользь заметив, что эти деньги были направлены "на нужды сельского хозяйства, образования, экономического развития, здравоохранения, гуманитарной помощи и поддержку демократического развития".



Расшифровать самую интересную - последнюю - статью расходов (так какая же часть из 2 миллиардов долларов потрачена на "демократизацию" Кыргызстана?) американка тогда не смогла. Или не захотела. Заметив лишь, что с 2010 года США оказали "сильную поддержку всем демократическим институтам Кыргызcтана", в том числе "гражданскому обществу".



Расшифруем. Гражданским обществом давно уже почему-то принято называть НПО - неправительственные организации. А также (еще одно модное словечко) - гражданских активистов. США (да и некоторые другие западные государства) выращивают их в других странах, подкармливают, пестуют. А потом с ними же поддерживают связь - как с лучшими, "самыми прогрессивными" представителями народов. При этом платят им зарплату, но назвать их прямо и откровенно своими агентами влияния не хотят. Энпэошники, однажды попав в сытную обойму "гражданского сектора", в ней, как правило, и остаются. Нигде больше не работают (еще и потому, что многие из них больше ничего делать не умеют), но нередко - особенно в последнее время - приходят уже во власть.



Сколько же тратят США и их западные союзники на кыргызстанские НПО?



Судить об этом можно лишь по отдельным цифрам, которые порой становятся достоянием СМИ. Остановимся на самых заметных и крупных представителях "гражданского общества".



Самой, пожалуй, высокооплачиваемой неправительственной организацией в Кыргызстане является одна из старейших из них - общественное объединение "Коалиция за демократию и гражданcкое общество".



Создана эта НПО была в 1998 году. С 2007 года ее возглавляла Динара Ошурахунова (на фото слева). В 2016 году она покинула пост президента коалиции - после скандала, разразившегося внутри этой НПО, который его члены постарались не выносить на публику. Насколько известно, среди причин скандала был факт принятия Ошурахуновой на работу в коалицию… бывшего члена ОПГ Рыспека Акматбаева. Бывший личный водитель и телохранитель покойного кримавторитета проработал в этой НПО водителем с 2012 года по ноябрь 2014-го.



Руководителем коалиции на место Ошурахуновой был избран Азамат Адилов, прежде работавший в этой НПО юристом. Однако, насколько известно, Ошурахунова по-прежнему работает в коалиции в качестве эксперта по мониторингу выборов и даже будто бы фактически продолжает руководить организацией. Но во всех сообщениях СМИ ее теперь называют просто правозащитницей.



Говоря о финансировании этой НПО, возьмем за точку отсчета 2010 год (упомянутый представительницей Госдепа США - см. выше), когда Вашингтон стал оказывать наиболее сильную поддержку "гражданcкому обществу" Кыргызстана.



Итак, в 2010 году "Коалиция за демократию и гражданское общество" получила в общей сложности более 380 тысяч долларов США.



Наиболее щедрым спонсором коалиции в том бурном для Кыргызстана году был NDI - Национальный демократический институт, созданный правительством США для "продвижения демократии в развивающихся странах". Возглавляет эту организацию Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США.



В следующем, 2011 году коалиция получила почти вдвое больше - более 570 тысяч долларов. Самым щедрым донором по-прежнему оставался американский NDI, хотя немалые деньги в эту НПО влила и Европейская комиссия.



Затем финансирование коалиции стало почему-то падать:



2012 год - более 446 тысяч долларов;

2013 год - около 108 тысяч долларов;

2014 год - около 80 тысяч долларов.



Зато следующий, 2015 год стал для коалиции поистине "золотым" - она получила почти 700 тысяч долларов. Причем львиную долю этой суммы данной НПО перечислил Госдепартамент США. Бог знает, почему коалиция оказалась столь востребованной американскими властями! Тот год был примечателен двумя большими событиями - парламентскими выборами в Кыргызстане и присоединением Кыргызстана к ЕАЭС. Против последнего, заметим, местные прозападные НПО выступали ожесточенно, а порой даже остервенело.



Еще более удачным стал год 2016-й: "Коалиция за демократию и гражданское общество" получила более 800 тысяч долларов США и более 40 тысяч евро. Американская валюта поступала в основном от представителей властей США, а европейская - от ОБСЕ.



Данными за 2017 год редакция пока не располагает. Есть пока не подтвержденные сведения о том, что в преддверии президентских выборов в Кыргызстане Европейский союз выделил для нескольких НПО (в том числе и вышеназванной коалиции) грант в размере более 1 миллиона евро на проект по мониторингу выборных процессов и оказанию юридической поддержки "независимым" СМИ.



Итого: по самым скромным подсчетам, за шесть лет "Коалиция за демократию и гражданское общество" получила более 3 миллионов долларов. По нынешнему валютному курсу это более 210 миллионов сомов.



В связи с этим не может не вызвать улыбку инициатива "гражданских активистов", устроивших не так давно сбор денег с народа - чтобы некоторые СМИ и правозащитники смогли выплатить компенсации по известным судебным искам экс-президента Алмазбека Атамбаева на общую сумму 37 миллионов сомов. Деньги-то у самих энпэошников водятся - и очень немалые.



Чуть менее богато, но тоже не бедно живет другая известная НПО - общественный фонд "Кылым шамы". Его единственным учредителем с 2003 года выступает правозащитница Азиза Абдирасулова (на фото слева), в этом же фонде работает ее дочь Гульшайыр Абдирасулова. (Вот и смена подросла… Семейная.)



Известно, что с ноября 2010-го по сентябрь 2016 года ОФ "Кылым шамы" получил от различных международных организаций почти 345 тысяч долларов США и более 311 тысяч евро. Не прекращался, разумеется, денежный поток и в прошлом, 2017 году.



Кто финансировал эту НПО? Расклад выглядит так.



Фонд "Сорос - Кыргызстан" в 2016 году выделил "Кылым шамы" почти 1 миллион 800 тысяч сомов и 37 тысяч 500 долларов. А в 2017-м - тоже около 1 миллиона 800 тысяч в кыргызской валюте.



Национальный фонд поддержки демократии США (NED) - более 44 тысяч долларов в 2016 году и свыше 2 миллионов 90 тысяч сомов в 2017-м.



Институт "Открытое общество" (тоже соросовcкий) - почти 3 миллиона сомов в 2017 году.



"Фридом хаус" (американская неправительственная организация, весьма существенно финансируемая правительством США) - около 200 тысяч сомов в 2016 году и более 130 тысяч сомов в 2017-м.



ОБСЕ - более 1 миллиона 500 тысяч сомов в 2016 году и более 550 тысяч сомов в 2017-м.



Плюс - другие спонсоры.



Ну и, наконец, самая, пожалуй, скандальная из неправительственных организаций Кыргызстана - общественное объединение "Правозащитное движение "Бир Дуйно - Кыргызстан" (до 2013 года именовавшееся "Граждане против коррупции"). Его бессменно возглавляет Толекан Исмаилова (на фото слева).



С июля 2013 года (после того, как эта НПО прошла перерегистрацию) по май 2016 года "Бир Дуйно - Кыргызстан" получил почти 513 тысяч долларов США (около 36 миллионов сомов по нынешнему курсу).



Спонсоры - разноликие.



Например, французcкая организация Secours Catholique ("Католическая помощь") за эти три года перечислила этой НПО почти 135 тысяч долларов. (Надо полагать, как братьям и сестрам по вере.)



Примерно столько же - голландская межцерковная организация по развитию сотрудничества Stichting ICCO.



От Центра ОБСЕ в Бишкеке "Бир Дуйно" получил более 67 тысяч долларов.



От международного благотворительного фонда Hivos (Нидерланды) - около 25 тысяч долларов.



От представительства "Фридом хауз" в КР - около 40 тысяч долларов.



От благотворительного фонда Великобритании The Sigrid Rausing Trust - около 25 тысяч долларов.



От вездесущего Национального фонда поддержки демократии США (NED) - около 35 тысяч долларов.



Отражают ли эти цифры реальную картину иностранного финансирования так называемого "гражданского общества" в Кыргызстане? Нет конечно!



Схем этого финансирования существует великое множество. Насколько известно, практикуется, например, такой способ: деньги на те или иные проекты местным энпэошникам выделяются в американском представительстве в Алматы, а не в Бишкеке - дабы запутать следы. Ну и, разумеется, наличка. Она может передаваться кыргызстанским активистам по разным каналам - в том числе через бывших кыргызских дипломатов, работавших в США и заслуживших доверие американских властей.



При этом налоги кыргызстанские НПО платят весьма скромные. К примеру, упомянутое правозащитное движение "Бир Дуйно - Кыргызстан" в течение 2017 года (судя по данным интернет-портала "Открытый бюджет") заплатило в казну в виде налогов всего-то 91 с половиной тысячу сомов. От ряда налогов НПО, как организации некоммерческие, освобождены. Впрочем, это - тема отдельная.



07.02.2018 Источник - delo.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519352820

Новости Казахстана

