Огонь по штабам! Первый выход президента Жээнбекова, - В.Ночевкин

05:24 23.02.2018 ОГОНЬ ПО ШТАБАМ!



первый выход президента



Президент Жээнбеков обрушился на ключевые государственные органы, возглавляемые назначенцами своего предшественника Атамбаева.



Передел власти в Кыргызстане начался?



На днях Сооронбай Жээнбеков провел первое за два месяца и две недели своего президентства заседание Совета безопасности Кыргызстана, председателем которого он является. Этот дебют если и не произвел эффекта разорвавшейся бомбы, то шуму наделал много.



Посвящалось это заседание, прошедшее 8 февраля, борьбе с коррупцией. Точнее - тому, как борются (а вернее - не борются) с коррупцией судебные, правоохранительные и надзорные органы страны.



Гвоздем программы стала, разумеется, речь самого президента Жээнбекова.



Сама по себе она большой оригинальностью не отличалась. Выступление президента было построено в стиле известной когда-то милицейской песни "Если кто-то кое-где у нас порою честно жить не хочет…" В ней практически отсутствовала конкретика.



Примечательна эта речь была совсем другим. Сложилось впечатление, что четвертый всенародно избранный глава государства до этого притирался к новому креслу и присматривался к обстановке. И вот наконец-то решил показать, КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. Несмотря на урезанные президентские полномочия.





ИМЕНЕМ НАРОДА



Речь Сооронбая Жээнбекова (кстати, произносил он ее - в отличие от своего предшественника Алмазбека Атамбаева - только на кыргызском языке) озадачивала уже с первых абзацев. Он так громко объявил, по сути, о НАЧАЛЕ борьбы с коррупцией в стране, что стало непонятно: а чем же занимался до этого шесть лет Атамбаев? И где был раньше сам Сооронбай Шарипович? Занимал разного ранга чиновничьи посты (включая премьерский) или витал где-то в облаках? Откуда сейчас и спустился, чтобы навести долгожданный порядок в стране…



"Я объездил весь Кыргызстан, встретился с населением почти всех регионов страны, - сообщил собравшимся президент Жээнбеков. - Кыргызстанцы требуют, чтобы решительная борьба с коррупцией была не только продолжена, но и многократно усилена; люди требуют очистить государственные органы от нечистых на руку работников".



Дав таким образом понять, что чистки требует народ (а глас народа, как известно, это глас божий), глава государства продолжал:



"Мы должны услышать голос народа и признать горькую правду. Борьба с коррупцией должна обрести всенародный характер. Она не ограничится лишь правоохранительными органами. Мы должны искоренять коррупцию во всех без исключения сферах - от самых верхних эшелонов власти до каждого айыльного аймака. Мы должны очистить наше общество от такой болезни, как коррупция.



Самая главная сила в этой борьбе - политическая воля президента. Я обещал народу, что борьба с коррупцией станет приоритетным направлением моей деятельности в качестве главы государства. Политическая воля у меня есть, я готов к этой борьбе и от вас требую добросовестного служения Кыргызстану", - обратился глава государства к руководителям судебных, силовых и надзорных структур.



О ЗАРПЛАТАХ И ПАРШИВЫХ ОВЦАХ



Сооронбай Жээнбеков для начала подчеркнул, что в последние годы усилилась государственная забота о сотрудниках правоохранительных органов.



"За три года для работников правоохранительных органов и органов национальной безопасности построены 25 жилых домов, 1 тысяча 418 семей стали обладателями новых квартир. В ближайшее время завершится строительство еще 10 домов с 646 квартирами. Повышается заработная плата сотрудников, увеличиваются размеры пенсионного обеспечения. С 2016 года началось внедрение системы поддержки деятельности правоохранительных органов, их бюджетного стимулирования. Неуклонно улучшается материально-техническая база силовых и правоохранительных структур", - зачитал президент подготовленные ему цифры. И сделал вывод: "Значит, государство и общество вправе требовать от этих органов хороших результатов работы".



Не хватало, правда, еще некоторых цифр. Например, реального размера тех самых зарплат, которые, как доложили президенту, повышаются. А сегодня средняя зарплата, например, милицейских оперов составляет… 12 тысяч сомов. Со всеми надбавками! Такая вот "государственная забота"… Вопрос президенту: как мужчина может на эти деньги кормить, обувать, одевать семью, обучать детей? И можно ли при таких зарплатах силовикам всерьез говорить о борьбе с коррупцией?



В целом, подсластил пилюлю Сооронбай Жээнбеков, правоохранительные органы справляются с поставленными перед ними задачами, большинство из сотрудников профессионально выполняют свои обязанности. "Но, как говорится, "одна паршивая овца портит всю отару", - добавил президент. - Некоторые нечистые на руку работники своим недостойным поведением бросают тень на всю систему. Они, создавая различные теневые схемы, сводят на нет усилия лучших оперативных сотрудников".



Так и ожидалось, что вслед за этим заявлением прозвучат объяснения того, как сотрудники правоохранительных органов создают эти самые теневые схемы... И что конкретно представляют собой эти самые схемы. Но президент Жээнбеков вместо этого стал ссылаться на данные международной организации "Трансперенси интернэшнл" - о том, что по уровню коррумпированности Кыргызстан среди 176 стран занимает 136-е место. И что позицию страны в этом рейтинге в основном снижают суды, правоохранительные и надзорные органы.



Ох уж эти международные рейтинги! Порой начинает казаться, что все в Кыргызстане делается только для того, чтобы понравиться кому-то за границей.



"ВЕРХНИЕ ЭШЕЛОНЫ" - ЭТО КТО?



"К сожалению, - продолжал Сооронбай Жээнбеков, - дело очищения нашей жизни от коррупции не достигло того результата, которого ждет общество. То, что коррупция глубоко проникла в суды, прокуратуру, финансовую полицию, органы национальной безопасности и внутренних дел, должно серьезно настораживать нас всех. Ко мне уже поступают обращения о том, что серьезные преступления остаются нераскрытыми, соответствующие органы увлекаются лишь борьбой с мелкими правонарушениями, и о том, что те, кто входит в верхние эшелоны власти, вновь становятся неприкасаемыми".



От этой последней фразы уже повеяло чем-то реально интересным. Кто же остается неприкасаемым из верхнего эшелона власти? И кого можно считать верхним эшелоном? Членов правительства, депутатов парламента, аппарат президента? Как далеко готов пойти президент Жээнбеков? Кого готов отдать на "заклание", а кого нет?



Из выступления Сооронбая Жээнбекова понять это было трудно, ибо он перешел опять к теории - заговорил об основных сферах, где процветает коррупция.



"Объемы капитализации криминальной сферы достигли очень больших размеров, - говорил президент. - Существование большого потока денег в криминальной среде невозможно без участия высокопоставленных лиц в правоохранительных и судебных органах. Организованные преступные группы беспрерывно ведут транзит наркотиков и контрабанду товаров. Они пытаются взять под свой контроль крупный рентабельный бизнес, особенно связанный с акцизными товарами. Если бы не коррупция в силовых структурах, криминальные группы не смогли бы проворачивать такие дела".



Факты, примеры? Они, увы, опять не прозвучали. Осталось непонятным, знают ли что-то конкретное о высокопоставленных силовиках и судьях, "крышующих" контрабандистов, те, кто готовил президенту текст выступления? Если знают, то почему нет хотя бы громких отставок?



Сам же Сооронбай Жээнбеков сослался всего лишь на "мнение экспертов".



С наркобизнесом связана вторая наибольшая часть коррупционных доходов, сообщил президент. И напомнил про существование международного "северного" маршрута транзита наркотиков - через Кыргызстан. Но работа МВД (которому передана служба контроля за наркотиками) в этом направлении, заявил президент, "заметно ослабла". Что "наносит урон Кыргызстану на международной арене".



В качестве доказательства того, что "причиной плохой работы является коррупция", авторы президентского выступления привели только две цифры - количество изъятого героина: в 2016 году правоохранительными органами было изъято 166 килограммов этого наркотика, а в прошлом году - всего 101 килограмм. Цифры - штука, конечно, убедительная. Но не всегда. Цифры - это ведь палка о двух концах. Может, они как раз таки говорят об успешной работе правоохранительных органов… Может, наркоторговцы просто меньше героина через Кыргызстан таскать стали, чтобы не рисковать…



И почему только героин? Почему о других видах наркотиков - например, о психотропных веществах, с распространением которых весьма успешно борется внутри Кыргызстана милиция, - речи не идет? Там тоже большие деньги крутятся…



"В бюджет республики недопоступают миллиарды сомов, - продолжал президент Жээнбеков. - Есть большие резервы в налоговой, таможенной отраслях и во внешней торговле. Однако через теневые схемы многие средства уходят мимо бюджета. В этом виновата в первую очередь коррупция в фискальных органах! Но эти схемы не работали без непосредственного участия сотрудников правоохранительных органов".



Опять, разумеется, никаких имен и фамилий. Между тем некоторые имена у всех на слуху. Например, знаменитого таможенного босса с говорящим прозвищем Райым Миллион, долгое время остававшегося непотопляемым. Уж не его ли имел в виду Сооронбай Шарипович? Тогда почему не пресек его деятельность, будучи главой правительства? Ведь фискальные и таможенные органы подчиняются как раз премьер-министру. Полномочий у премьера Жээнбекова на это не хватало? Кто-то мешал? Кто?



ОПРОВЕРГАЯ БЫВШЕГО ШЕФА…



"Общеизвестно, что правоохранительные органы вовлечены в темные схемы и экономические преступления, - продолжал меж тем Сооронбай Жээнбеков. - К примеру, под разными предлогами возбуждаются уголовные дела в отношении предпринимателей. Расследование таких дел, как правило, затягивается надолго, а через некоторое время многие из них закрываются, так и не дойдя до суда.



От коррупции в правоохранительных и надзорных органах в первую очередь страдают честные предприниматели, которые платят налоги в государственный бюджет. Незаконным проверкам прежде всего подвергаются именно эти предприниматели, они терпят большие убытки, становятся банкротами, закрывают свой бизнес", - сообщил президент Жээнбеков.



Позвольте, позвольте, но ведь еще недавно мы слышали совсем другое… От кого же? Да от предшественника Сооронбая Шариповича Алмазбека Атамбаева. В июле прошлого года на традиционной летней пресс-конференции в Чолпон-Ате президент Атамбаев, в частности, говорил:



"Теперь милиция, прокуратура, ГКНБ не проверяют бизнес. Сегодня бизнес может проверять только налоговая инспекция. И только если налоговую не слушается бизнесмен, подключается финполиция. Это тоже очень мощный экономический проект, который - вы увидите - даст большую отдачу. Будущее экономики Кыргызстана - это предприниматели. Мы сделали их сегодня насколько можно защищенными, они у нас намного защищеннее, чем в соседних государствах".



Заявив, что честные предприниматели подвергаются незаконным проверкам, Сооронбай Жээнбеков, получается, опроверг своего предшественника и бывшего шефа Алмазбека Атамбаева… Кому же верить обывателю?



И СНОВА ЛУКАВАЯ ЦИФИРЬ



"Проанализировав уголовные преступления, - продолжал президент Жээнбеков, - мы убеждаемся, что коррупционные явления происходят на самом деле. Рассмотрим их хотя бы с того времени, как я был премьер-министром".



На помощь авторы президентского выступления опять призвали статистику. За последние два года, сообщил президент, правоохранительные органы возбудили более 76 тысяч уголовных дел. Из них всего 30 процентов были направлены в суд и только 12 процентов преступников осуждены. "656 дел закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Следовательно, 656 дел были возбуждены незаконно. Никто не ответил за сломанные судьбы простых граждан, их подорванное здоровье, страдания их семей. Расследование 43 процентов от общего числа дел было прекращено. Из них 85 процентов - в связи с тем, что "не найдены подозреваемые в совершенном преступлении", - зачитал Сооронбай Жээнбеков.



Странное ощущение вызывает эта статистика. Если подозреваемые не найдены, то уголовное дело не прекращается, а приостанавливается - здесь авторы выступления что-то напутали. То, что дело прекращено в отношении кого-то в связи с отсутствием состава преступления, отнюдь не говорит о том, что возбуждено оно было незаконно. Без возбуждения уголовного дела просто по закону невозможно следственные действия проводить. Возникает вопрос: кто же писал выступление - юристы или популисты?



Кто бы сомневался, что в правоохранительных органах процветает коррупция! Но пытаться доказать это одной лишь статистикой - занятие сомнительное. Президент Жээнбеков между тем продолжал сыпать цифрами, пройдясь по каждому из правоохранительных ведомств.



МВД: всего лишь 30 процентов из 64 тысяч возбужденных уголовных дел направлены в суд, при этом в 44 процентах случаев обвиняемые были освобождены от уголовной ответственности во время судебного процесса…



Финполиция: только 23 процента из 4 тысяч уголовных дел направлены в суд, при этом всего лишь по 41 уголовному делу были вынесены приговоры с лишением свободы…



ГКНБ: всего лишь 29 процентов из более 2 тысяч уголовных дел направлены в суд, и, по словам президента, "только половина обвиняемых привлечена к уголовной ответственности". То ли это грубый ляп (если человек стал обвиняемым, то он уже считается привлеченным к уголовной ответственности), то ли неточность перевода на русский язык. Возможно, авторы президентского выступления хотели сказать, что только половине подсудимых вынесен обвинительный приговор.



Особенно Сооронбай Жээнбеков оттрепал Антикоррупционную службу ГКНБ. "АКС, - сказал президент, - была создана для того, чтобы бороться с коррупционными преступлениями в высших эшелонах власти, представляющими угрозу национальной безопасности. Но, к сожалению, некоторые ее сотрудники превратились в касту неприкасаемых. Это не секрет, народ видит это. Такие сотрудники подрывают репутацию всей службы… Понятно, что вы делаете свою работу совершенно некачественно. Не видно работы АКС по раскрытию легализации преступных доходов и привлечению к ответственности должностных лиц. Нет результатов расследования коррупционных схем. Планы, которые ставит перед собой АКС, бессмысленные и шаблонные, не отвечают требованиям. Эти факты показывают, что деятельность АКС является неэффективной. В связи с чем, я считаю, пришло время изменить деятельность службы. Надо рассмотреть вопрос соответствия каждого сотрудника его должности в структуре АКС".



Обвинения, прозвучавшие в адрес АКС из уст главы государства, возможно, абсолютно справедливы. Но… Смущают опять же цифры. "В 2017 году, - сказал президент, - АКС раскрыла всего 22 факта получения взятки. Иначе говоря, в среднем за один месяц было раскрыто полтора преступления".



"Полтора преступления в месяц" - звучит, конечно, эффектно. Обыватель впечатлится и возмутится. Но неужели авторы президентского выступления не в курсе, что для возбуждения уголовного дела о взятке необходимо заявление человека, у которого взятку вымогают? И разоблачение взяточника зависит только от того, заинтересован ли в этом взяткодатель-заявитель. Попробуй-ка без заявления привлечь взяточника - правозащитники такое устроят… А если подозреваемый не дай бог внезапно умрет во время задержания от сердечного приступа (как это случилось с высокопоставленным чиновником Медакадемии), самих акээсников по судам затаскают!



Цифирь, как уже говорилось, это палка о двух концах. Если вдуматься, то 100-процентный результат в тюремных посадках возможен только в стране тотального беззакония. Когда до суда доходят не все уголовные дела, то это может говорить и о том, что следователи дела "разводят". И о том, что они не берут грех на душу, если нет достаточных доказательств. Если суды не всех подсудимых сажают, то это может говорить и о плохой работе следствия... И о том, что судьи разваливают уголовные дела за мзду.



Кстати, судьям от Сооронбая Жээнбекова тоже досталось. Опять же, правда, без конкретных фамилий и фактов.



А КАК ЖЕ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА?!



"В 2016-2017 годах в судебные органы поступило более 22 тысяч 600 уголовных дел, - вновь приводил цифры президент страны Жээнбеков. - Из них около 9 тысяч (40 процентов) были прекращены или приостановлены судом. Многие граждане на протяжении долгого времени не могут добиться справедливости в суде, немало случаев, когда суды намеренно затягивают процесс. Дожидаясь приговора, некоторые люди месяцами и годами находятся в СИЗО. Страдают не только они сами, но и их семьи. Это непростительно, должны быть наказаны те, кто допускает такое.



В отношении судей за последние 10 лет было возбуждено 97 уголовных дел, но половина из них освобождены следствием от уголовной ответственности. 46 дел направлены в судебные органы, где 23 обвиняемых освобождены от уголовной ответственности. Лишь по 8 процентам уголовных дел, возбужденных в отношении судей, обвиняемые были привлечены к ответственности", - зачитал президент. И опять… ляп! Речь, видимо, идет об обвинительных приговорах.



"У меня нет намерения вмешиваться в работу судей, но есть вопиющие факты освобождения из-под стражи тех, кто совершил тяжкие преступления. В таких случаях я не могу быть равнодушным наблюдателем. Если нарушается закон, я не имею права просто смотреть на это. Да, согласно конституции, полномочия президента изменились, но меня избрал народ. По конституции, обеспечение народовластия - прямая обязанность главы государства. Поэтому, если будут нарушаться законы и ущемляться права человека, я, как всенародно избранный президент, буду вмешиваться, независимо от того, в какой сфере это происходит", - грозно пообещал президент Кыргызстана Жээнбеков.



Звучит опять же очень эффектно - народу должно понравиться… Вот только суды в Кыргызстане считаются независимыми от других ветвей власти. И все, что может по конституции президент страны, так это назначать или освобождать судей местных судов по предложению Совета судей. А судьбу судей Верховного суда и Конституционной палаты вообще решают депутаты Жогорку Кенеша. Все, что может глава государства, так это ПРЕДЛОЖИТЬ парламенту этих судей назначить или снять с должности.



Между тем те, кто готовил выступление президента страны, намеренно или ненароком заложили в эту критику правоохранительных, надзорных и судебных органов изрядную бомбочку. Ведь сам собой возникает вопрос: а как же хваленая судебная реформа, проведением которой так гордился предшественник Сооронбая Шариповича Алмазбек Атамбаев? Если в судах продолжается беспредел, то реформа эта, получается, провалилась?



А кто же курирует эту самую реформу? В аппарате президента есть отдел, который так и называется: отдел судебной реформы и законности. При президенте Жээнбекове его продолжает возглавлять тот же чиновник, что и прежде, - Манасбек Арабаев. В адрес которого, заметим, звучало в свое время немало критики по поводу кадровой политики в судебных органах. Были и подозрения, что этот чиновник вмешивается в судебные дела…



Нет ли у президента Жээнбекова вопросов к своему же окружению?



ЧТО НАМЕТЕТ НОВАЯ "МЕТЛА"?



"К тем, кто замешан в коррупции, надо относиться, как к людям, которые предали свой народ, свою страну, интересы своего дела. Мы не должны позволять им работать в государственных органах. Я требую принять срочные меры для очищения рядов правоохранительных, надзорных и судебных органов от нечистоплотных сотрудников. Мы обязаны избавиться от людей, которые бросают тень на всю систему. Требования будут очень жесткими. Мы не будем откладывать решения в долгий ящик", - многообещающе закончил свое выступление президент Жээнбеков.



Хорошо сказал! Народу опять же понравится. Весь вопрос в том, что за этими словами последует.



"В ближайшее время будет внедряться система проверок деклараций государственных служащих и в первую очередь будут проверяться все расходы и доходы сотрудников правоохранительных, надзорных органов и органов судебной власти, - объявил после заседания заместитель секретаря Совбеза Дамир Сагынбаев. - Мы предусмотрим механизм, в соответствии с которым у незаконно заработавших деньги сотрудников не будет возможности как-то их израсходовать".



Звучит эффектно! Правда, что-то подобное в Кыргызстане уже затевалось - в 2012 году. Тогда власти Кыргызстана затеяли масштабнейшую проверку деклараций доходов и имущества чиновников - включая поиск активов за рубежом. Вот только сенсаций не последовало. По той причине, что одновременно в стране была проведена амнистия капиталов, позволившая подпольным миллионерам и мультимиллионерам тайно легализовать свои имущество и доходы (в том числе добытые преступным путем). При этом сведения о доходах и имуществе чиновников за 2012 год в архиве сайта Государственной кадровой службы КР (которую позже возглавил, кстати, Сооронбай Жээнбеков) были подчищены. Благодаря чему общественность уже не могла, сравнив сведения, вычислить легализовавшихся толстосумов во власти.



Как уже писала наша газета, именно после той амнистии и зачистки архивов ГКС в декларации одного из очень высокопоставленных чиновников вдруг неожиданно появились крупные земельные наделы, прежде нигде не фигурирующие. Имя этого крупного землевладельца и фермера - Фарид Ниязов. Он, кстати, руководил избирательным штабом кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, а после его победы стал главой аппарата президента Жээнбекова.



Намерен ли президент Жээнбеков разбираться с подобными тайнами своего окружения?



Или ограничится только сотрудниками правоохранительных органов?



Собственно, рецепт борьбы с коррупцией среди тех, кто представляет в стране Закон, не так уж и сложен.



С одной стороны, нужно создать этим сотрудникам такие условия жизни и перспективу, чтобы у них мыслей не возникало о каких-то "левых" доходах.



С другой стороны - если уж они все равно соблазнятся и нарушат закон, то их надо лишать не только работы и свободы, но и будущего. На пушечный выстрел не подпускать их больше к госслужбе и даже к государственным тендерам. Сделать так, чтобы само имя коррупционера было проклято в его роду!



Что касается последнего, то, как сообщил журналистам все тот же замсекретаря Совбеза Дамир Сагынбаев, нечто подобное команда нового президента готовит. Совбез порекомендовал разработать законопроект, согласно которому сотрудник правоохранительных или надзорных органов, уволенный за утрату к нему доверия, не сможет восстановиться на работе через суд. Осужденный за любое преступление сотрудник автоматически будет лишен всех социальных гарантий - служебного жилья, пенсии.



Но это пока только лишь слова. Каких кыргызстанцы за 26 лет независимости республики слышали много…



Последует ли за громкими заявлениями президента Жээнбекова реальная борьба с коррупцией? Кто ею будет руководить - те же кабинетные юристы, которые писали президентское выступление?



Или за этими словами стоит привычное явление, отраженное в известной поговорке: "Новая метла по-новому метет"…



Пока в выступлении главы государства усматривается лишь атака на ключевые государственные органы, возглавляемые назначенцами Атамбаева. Атака (так кто же, интересно, эту речь сочинял?) не вполне грамотная, не очень аргументированная, во многом популистская.



Если вся борьба с коррупцией выльется в замену "атамбаевских" кадров на "жээнбековских", то… Кыргызстанцы это проходили уже не раз. И толку от такой рокировки будет немного.



Вадим НОЧЕВКИН

фото пресс-службы президента КР



Аппарат президента:



НА АРЕНЕ - ВСЕ ТЕ ЖЕ…



Уже на другой день после громкого "антикоррупционного" заседания Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков занялся своим официальным окружением - аппаратом президента КР.



9 февраля глава государства подписал Указ "Об аппарате президента КР". В соответствии с ним были переименованы:



отдел этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента - в отдел гражданского развития, религиозной и этнической политики;



отдел финансово-экономического анализа и мониторинга развития - в отдел политики стратегического развития, экономики и финансов;



отдел государственного и территориального управления и кадровой работы - в отдел политики государственного управления и организационно-инспекторской работы.



Отдел по вопросам социального развития, истории и культуры УПРАЗДНЕН.



Сохранили свое название: отдел внешней политики, отдел правового обеспечения, отдел судебной реформы и законности, отдел по работе с обращениями граждан, отдел информационной политики.



Штатная численность аппарата президента сохранена.



В тот же день, 9 февраля, президент Сооронбай Жээнбеков издал указы о назначении заведующих отделами. Впрочем, будет точнее говорить об их ПЕРЕНАЗНАЧЕНИИ.



Так, переименованные отделы возглавили их прежние руководители - соответственно Мира Карыбаева, Нурсулу Ахметова, Турдуназир Бекбоев.



Заведующие отделами непереименованными также остались на своих местах.



Толгонай Стамалиева переназначена заведующей отделом информационной политики, но этот пост она теперь будет совмещать с должностью пресс-секретаря президента.



Айзада Субакожоева переназначена заведующей отделом внешней политики.



Анарбек Исмаилов переназначен заведующим отделом правового обеспечения.



Саякбай Субанов переназначен заведующим отделом по работе с обращениями граждан.



Чолпон Абдрахманова переназначена заведующей канцелярией аппарата президента.



Манасбек Арабаев остался на посту заведующего отделом судебной реформы и законности. Курирующего, в частности, кадровую политику в судебной системе, раскритикованной накануне президентом С. Жээнбековым.



Это что, такая новая реформа?!



Из учебника по арифметике: от перемены мест слагаемых сумма (в данном случае итог) не меняется.



Тогда в чем, как говорится, прикол?



14.02.2018 Источник - delo.kg

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