Ботайские мустанги. Казахстан - родина первых "домашних" лошадей (данные ДНК)

05:19 23.02.2018 Лошади Пржевальского лишились звания предка всех скакунов мира



В общей сложности ученые расшифровали и проанализировали ДНК 88 древних и современных скакунов.



Лошади Пржевальского оказались не последними дикими предками современных лошадей, а одичавшими потомками первых домашних скакунов, которые жили в окрестностях современного села Ботай в Казахстане, говорится в статье, опубликованной в журнале Science, передает РИА Новости.



"Наше открытие полностью переворачивает историю одомашнивания лошадей. Те существа, которых мы считали последними дикими скакунами, на самом деле являются потомками первых одомашненных лошадей, которые в далеком прошлом сбежали от своих хозяев и постепенно одичали", - рассказывает Людовик Орландо (Ludovic Orlando) из университета Копенгагена (Дания).



Проблема первородства



Считается, что человек приручил лошадь примерно 3,5-4 тысячи лет назад. Сначала люди выращивали лошадей для получения мяса, и только потом начали использовать в хозяйстве. Предположительным предком домашних скакунов считаются как ныне существующие лошади Пржевальского, так и вымершие в 20 веке тарпаны.



Сравнение мелких мутаций в ДНК современных скакунов показывает, что этот общий предок лошадей жил на территории восточного и северного Казахстана, неподалеку от естественного ареала обитания лошади Пржевальского. Более точные данные было невозможно получить из-за отсутствия останков древних скакунов, в которых бы сохранились обрывки генетического кода.



Шесть лет назад Орландо и его коллеги получили первую возможность найти точный ответ на этот вопрос – им удалось извлечь и расшифровать обрывки ДНК из костей лошади, пролежавшей в вечной мерзлоте Аляски около 700 тысяч лет.



Неожиданный поворот истории



В общей сложности ученые расшифровали и проанализировали ДНК 88 древних и современных скакунов, чье сопоставление помогло им выяснить, как выглядели лошади Пржевальского в прошлом и прийти к потрясающему и скандальному выводу – их нельзя называть предками современных рысаков и прочих породистых животных. Более того, они вообще не являются дикими животными!



Как оказалось, древнейшие одомашненные скакуны, жившие на территории Ботая примерно 5,5 тысячи лет назад, чьи ДНК были восстановлены Орландо и его коллегами, были предками современных лошадей Пржевальского, но не их одомашненных "кузин", живущих сегодня на Земле.



В пользу этого, как отмечает Сандра Ольсен (Sandra Olsen), археолог из Национального музея истории Канзаса (США), говорят те артефакты, которые были найдены на стойбищах племен, живших в окрестностях Ботая в третьем тысячелетии до нашей эры. По ее словам, ее команде удалось найти развалины загонов для лошадей и скотобоен в этих поселениях, а также следы лошадиного молока в черепках глиняной посуды.



"В какой-то момент времени часть из них сбежала, одичала и начала вести примерно такой же образ жизни, как современные американские мустанги. В результате этого поменялся их облик – их грива стала прямой, а шкура окрасилась в серый цвет и покрылась пятнами. Благодаря этому они стали похожими на диких лошадей, нарисованных на стенах пещер Франции и Испании. Это обмануло биологов, посчитавших их последними дикими представителями своего рода на Земле", - заключает Ольсен.



23 февраля 2018, Источник - zakon.kz

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