Футбольная "Астана" смогла отыграться с 1:3 и едва не одолела лиссабонский "Спортинг" в Лиге Европы

05:12 23.02.2018 Мы старались показать, что нам по силам играть с соперниками такого уровня - новичок "Астаны" о матче со "Спортингом"Казахстанская команда смогла отыграться со счетом 1:3 и вырвать ничью.



Новичок "Астаны" Марко Станоевич в интервью пресс-службе столичного клуба рассказал о матче в Лиссабоне против местного "Спортинга" и конкуренции за место в составе.



Игра в Лиссабоне завершилась со счетом 3:3, хотя до 80-й минуты уступал с с разницей в два гола. Именно Шомко забил третий мяч "Астаны" на 94-й минуте. Видеообзор этой игры смотрите здесь.



- Как и в Астане, сегодня была сложная игра, мы старались показать, что нам по силам играть с соперниками такого уровня. На мой взгляд, у "Спортинга" больше опыта игр в решающих стадиях еврокубков, поэтому результат противостояния с ними не в нашу пользу. Тем не менее, сегодня мы показали, что можем играть и с ними.



- Как Вы считаете, готовы ли Вы соответствовать тому высокому уровню, который показала команда сегодня, исходя из высокой конкуренции в центре поля?



- Большая конкуренция - это хорошо для любой команды. Тренер видит нашу работу, кто лучше готов, тот и будет играть - это нормально для футбола. Я выходил в этих двух матчах на замену и понимаю, что мне необходимо много работать, чтобы заслужить место в основном составе "Астаны".



Напомним, первый матч между "Астаной" и "Спортингом" в столице Казахстана завершился победой гостей - 1:3. Таким образом, по сумме двух встреч счет 6:4 - в пользу португальцев, которые вышли в 1/8 финала. Источник - vesti.kz

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