В чем реальные причины перехода Казахстана на латиницу, - "Взгляд"

00:53 23.02.2018 33 буквы кириллицы гораздо лучше, чем 26 букв латиницы, передают звуки казахской речи



Михаил Мошкин,

Андрей Резчиков,

Алексей Нечаев



Казахстан продолжает обсуждать указ президента страны, поставивший точку в долго обсуждавшихся планах перехода местной письменности на латиницу. Назарбаев неоднократно заявлял, что латиница нужна Казахстану ради "интеграции с самыми передовыми странами", однако масса примеров показывает нелепость этого аргумента. В чем же реальные причины происходящего?



"Мы никуда не денемся (от России), у нас семь тысяч километров общей границы, совместная тысячелетняя история. Зачем нам уходить?" – заверил советник министра культуры Гарифолла Есим, комментируя указ президента Нурсултана Назарбаева, утвердившего накануне очередной вариант нового казахского алфавита на основе латиницы.



Правда, сам доктор филологических наук, специалист по творчеству национального поэта Абая Гарифолла Есим совсем недавно носил фамилию Есимов. Дерусификация фамилий – сложившийся с начала 2010-х тренд, пользующийся поддержкой на уровне Минкульта. Сама фамилия казахстанского президента, впрочем, пока не изменится и в новом варианте будет выглядеть как Nursultan Nazarbaev, сообщает портал Tengri News.



"У восточных руководителей Центральной Азии есть желание стать Европой, "хотя находятся они глубоко в Азии", – комментируя "азбучный" указ Назарбаева, заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. "Такое желание было у первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Он также ввел латиницу, но с тех пор прошло 20 лет, а половина вывесок в Ташкенте до сих пор на кириллице. Как-то не задалось".



В оправдание своей реформы Назарбаев не раз говорил, что латинский алфавит поможет модернизации Казахстана, ускорит его интеграцию с самыми передовыми странами, поскольку латиница преобладает в "мировых коммуникационных системах". Но такова ли реальная причина?



Япония справляется без латиницы



Наличие собственных и довольно сложных систем написания не мешает таким близким союзникам Запада, как Япония и Южная Корея, демонстрировать феноменальные успехи в развитии науки и техники.



В Евросоюзе, с которым так стремится сблизиться Назарбаев, тоже есть страны, которые по-прежнему пишут на кириллице, – это Болгария. Среди трех стран, которые всерьез претендуют на вступление в ЕС, Сербия и Македония тоже не собираются отказываться от кириллицы. Сохраняет и гордится своей письменностью и давно вступившая в Евросоюз Греция.



Даже среди бывших советских республик та же Грузия, которая также давно и настойчиво стучится в двери НАТО и ЕС, не намерена отказываться от собственного уникального алфавита. Ни одному даже самому прозападному политику в Грузии не придет в голову вдруг отказаться от собственной древней письменности ради интеграции с Западом.



На этом фоне рассуждения Назарбаева смотрятся, мягко говоря, неубедительно. Для модернизации и сближения с другими развитыми странами совсем не обязательно менять алфавит. Тем более что это несет с собой весьма неприятные побочные эффекты.



Филологические особенности



По мнению многих филологов, для фонетически богатых тюркских языков проще использовать 33 буквы кириллицы, нежели 26 букв латиницы. Латиница более приспособлена к языкам романской и, в меньшей степени, германской групп, но уже в славянских языках Восточной Европы возникают проблемы. Достаточно взглянуть на новые туркменский или азербайджанский алфавит с обилием диакритических знаков ("точек и крючков"), чтобы убедиться в не идеальном соответствии латиницы тюркским языкам.



"Президент думает о своем наследии и хочет войти в историю как человек, создавший новый алфавит. Проблема в том, что наш президент – не филолог", – отметил политолог Досым Сатпаев. Член комиссии по "языковой реформе" политолог Айдос Сарым (Сарымов) заметил, что новое написание казахских слов усложнит работу в интернете: "Мы собираемся модернизировать язык, но "отрубаем" доступ в интернет".



Собственно, обилие "крючков" ("Республика Казахстан" предлагалось писать как Qazaqstan Respy"bli"kasy) стало поводом для того, что от первого варианта казахской латиницы, утвержденной Назарбаевым в октябре прошлого года, пришлось спешно отказаться.



Не исключено, что на экстренный отказ повлияла публикация в американской газете. В январе New York Times опросила казахстанских филологов и политологов, многие из которых отозвались о новом алфавите не только скептически, но и иронически. "Когда мы, ученые, первыми узнали об этом (варианте алфавита), мы все были в шоке", – сказал директор Института языкознания Национальной Академии наук Казахстана Эрден Кажибек (Кажибеков).



Прошло чуть более месяца после публикации в NY Times, и Казахстану была официально представлена новая, улучшенная версия алфавита.



Что будет с Пушкиным и Абаем?



"Первый вариант алфавита был раскритикован рядом известных ученых и филологов, потому пришлось делать второй. Но еще не факт, кстати, что этот вариант будет окончательным", – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель аналитической службы Real Politik Талгат Мамырайымов. "И это, кстати, – полагает он, – говорит о том, что Назарбаев не совсем торопится. Наоборот, затянуть этот вопрос в его интересах, потому что переход на латиницу – это больше пиар-проект, направленный на сбор политических очков среди казахского электората и западных стран".



Но очевидно, что этот "новый, улучшенный" алфавит не снимает возникший ранее вопрос – что произойдет с культурным наследием Казахстана, в частности, с огромным массивом книг, выпущенных "на казахской кириллице" с 1940 года и по настоящее время?



"Конечно, проблемы при переходе на латиницу будут. Та литература, которая была написана на кириллице, перестанет быть востребованной в том числе и по политическим причинам, – полагает Талгат Мамырайымов. – При этом те круги, которые ориентированы на Запад, спокойно перейдут на латиницу, а вот те, кто ориентирован на Россию, испытают такой себе культурный шок".



Впрочем, как подчеркивалось в ходе обсуждения языковой реформы, проблема будет решена посредством новых изданий. Переводы, скажем, Шекспира и Пушкина издадут в новой графике, а Абая Кунанбаева и Олжаса Сулейменова "переведут" на новый алфавит. Источник - Взгляд

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