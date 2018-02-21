В Узбекистане легализуют криптовалюты и электронные деньги

00:46 23.02.2018 Президент Шавкат Мирзиеев своим указом одобрил создание Центра компетенции по технологиям распределенного реестра (блокчейн) при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center.



До 1 июня 2018 года при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center создадут Центр компетенции по технологиям распределенного реестра (блокчейн*), главными задачами которого станут формирование условий для использования возможностей блокчейна, повышение кадрового потенциала и поддержка отечественных разработчиков в освоении данной технологии.



Разработка документа предусмотрена постановлением Президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций".



В документе также отмечается, что в Узбекистане будут активно развивать и стимулировать использование технологий бесконтактных платежей, в том числе с использованием международных платежных систем, таких как PayPal, Alipay, Visa и Mastercard. Комплекс мер в этом направлении будет разработан до 1 июня 2018 года.



*Блокчейн - выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга.



Блок транзакций - специальная структура для записи группы транзакций в системе Биткойн и аналогичных ей. Транзакция считается завершенной и достоверной ("подтвержденной"), когда проверены ее формат и подписи, и когда сама транзакция объединена в группу с несколькими другими и записана в специальную структуру - блок.



Основное преимущество блокчейна перед традиционными банковскими транзакциями - отсутствие посредников Источник - uznews.uz

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