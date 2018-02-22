|Среди белорусок-биатлонисток, взявших "золото" Пхенчана в эстафете, 3-й этап - Динара Алимбекова из Караганды!
19:51 22.02.2018
Лукашенко наградил орденом Динару Алимбекову
Также уроженке Караганды присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта".
Победительницы биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане - Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева награждены орденами "За личное мужество", сообщает Vesti.kz.
Соответствующее решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Кроме того, Надежде Скардино, Ирине Кривко, Динаре Алимбековой присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь". Лукашенко также поздравил белорусских биатлонисток с завоеванием олимпийского "золота".
Напомним, Алимбекова родилась в Караганде, но сейчас выступает под белорусским флагом. Тем не менее, она стала первой олимпийской чемпионкой-казашкой.
"Серебро" в эстафете завоевала команда Швеции (+10,7 секунды; 12 промахов), а "бронзу" - Франции (+17,6; 14 промахов). Сборная Казахстана в составе Галиной Вишневской, Ольги Полтораниной, Алины Райковой и Дарьи Климиной заняла 14-е место (+2:14,6, десять промахов и один штрафной круг).
22 февраля 2018,