Свердловский акимиат Бишкека наградил ветеранов Великой Отечественной

19:23 22.02.2018 Свердловский акимиат поздравил ветеранов с наступающим Днем защитника отечества, сообщает "Мэрия Бишкек".



Глава Свердловской районной администрации Самарбек Болотбеков поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем защитника отечества.



Глава вручил продуктовые наборы и цветы 3 участникам ВОВ Токою Садырову, Роману Сычеву и Джавдату Ялышеву.



Кроме того, ко Дню защитников Отечества всем участникам ВОВ будут вручены денежные средства в размере 2 тыс. сомов на общую сумму 96,0 тыс. сом и продуктовые наборы.



Выплаты будут производиться через почтовые отделение связи.



Справка: В Управлении социального развития Свердловского района Бишкека состоят на учете 48 человек, из них:



- инвалиды ВОВ - 7 чел.



- участники ВОВ - 30 чел.



- узники фашистских концлагерей - 4 чел.



- блокадники Ленинграда - 6 чел.



- семья погибших воинов (СПВ) - 1 чел. Источник - ЦентрАзия

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