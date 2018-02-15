|Свердловский акимиат Бишкека наградил ветеранов Великой Отечественной
19:23 22.02.2018
Свердловский акимиат поздравил ветеранов с наступающим Днем защитника отечества, сообщает "Мэрия Бишкек".
Глава Свердловской районной администрации Самарбек Болотбеков поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем защитника отечества.
Глава вручил продуктовые наборы и цветы 3 участникам ВОВ Токою Садырову, Роману Сычеву и Джавдату Ялышеву.
Кроме того, ко Дню защитников Отечества всем участникам ВОВ будут вручены денежные средства в размере 2 тыс. сомов на общую сумму 96,0 тыс. сом и продуктовые наборы.
Выплаты будут производиться через почтовые отделение связи.
Справка: В Управлении социального развития Свердловского района Бишкека состоят на учете 48 человек, из них:
- инвалиды ВОВ - 7 чел.
- участники ВОВ - 30 чел.
- узники фашистских концлагерей - 4 чел.
- блокадники Ленинграда - 6 чел.
- семья погибших воинов (СПВ) - 1 чел.