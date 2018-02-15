Экс-"Дрянная девчонка" амер-актриса Линдси Лохан приняла ислам и одела паранджу

19:18 22.02.2018 Принявшая ислам Линдси Лохан надела хиджаб на модный показ



На Неделе моды в Лондоне Линдси Лохан появилась в скромной одежде и в черном хиджабе, сообщает New York Post.



После показа знаменитость позировала для фото с фанатами и принимала подарки от бьюти-брендов. "Мода необязательно должна быть голой", - прокомментировала свой наряд голливудская актриса.



Хиджаб на актрисе не вызвал сильного удивления, так как весной 2017 года Лохан объявила, что приняла ислам. По этому поводу она дала интервью, в котором рассказала, что прочитала Коран и теперь интересуется изучением арабского языка. В январе 2018 года Линдси удалила все записи на своей странице в социальной сети Instagram.



В апреле 2017 года Лохан появилась на пляже тайского острова Пхукет в традиционном мусульманском купальном костюме - буркини. На 30-летней кинозвезде была туника с длинным рукавом и штаны, ее голову покрывал облегающий черный капюшон. Как предположила в Twitter блогер Bella Vita, буркини - часть коллекции бренда скромной одежды, о создании которого Лохан заявляла в марте 2017 года. Источник - Lenta.ru

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