В Сирии попали на видео два новейших рос-истребителя Су-57

19:17 22.02.2018 22.02.2018 ночью стало известно, что два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 попали в объектив камеры во время своего первого полета в небе Сирии.



Перспективные многофункциональные истребители проекта Т-50 "ПАК ФА" впервые прилетели на авиабазу ВКС России Хмеймим в составе группы военных самолетов, вместе с ними в Латакию прибыли 4 истребителя Су-35С, 4 штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом сообщают сирийские медиа-активисты из города Джебла, записавшие видео.



Как ранее сообщала "Русская Весна", перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разрабатывается конструкторским бюро им. Сухого, в конце января 2018-го года новейшие самолеты приступили к полетам с высокоточными средствами поражения нового поколения на борту.



Весь комплекс высокоточного оружия (внутрифюзеляжный и на внешней подвеске) для данного военного самолета разрабатывается предприятиями корпорации "Тактическое ракетное вооружение".



"Работа идет напряженно… Мы перешли к практическим полетам, думаю, что в недалеком будущем увидим и результат", - заявил месяц назад журналистам генеральный директор корпорации Борис Обносов.



Он добавил, что "не за горами и основные работы - пуски" всех типов вооружения.



Известно, что Су-57 (ПАК ФА) совершил первый полет в 2010 г. 5 декабря 2017 года он поднялся в небо с новым двигателем "2-го этапа". Этот двигатель даст Су-57 уникальные преимущества в бою.



Опытно-конструкторские работы запланировано завершить в 2019 г. и сразу же начать поставки этих боевых самолетов в ВКС России.





Источник - Русская весна

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