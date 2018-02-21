"...У нас есть одна организация". Президент Узбекистана сравнил деятельность СНБ с репрессиями 37-го года

13:55 22.02.2018 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 16 февраля на встрече с активистами Пешкунского района Бухарской области снова подверг критике деятельность Службы нацбезопасности. По словам главы государства, сотрудники Бухарского областного управления СНБ совершили много злодеяний и сажали в тюрьму невинных предпринимателей.



Как заявил на собрании Шавкат Мирзиеев, деятельность сотрудников СНБ, которые "вышли за пределы своих профессиональных полномочий", стала причиной роста недовольства в Бухарской области.



"...У нас есть одна организация, господа под названием национальная безопасности. Предоставление одной государственной организации стольких полномочий – это настоящее предательство в отношении государства. Поэтому недовольство росло и в Бухарской области. Авторы дошедших до меня писем очень недовольны. Эти организации, которые уничтожали предпринимателей, до сих пор существуют", – сказал президент.



По словам Шавката Мирзиеева, у него имеется достаточно доказательств преступлений, совершенных сотрудниками Бухарского областного управления СНБ.



"У меня даже имеются фотографии, на которых запечатлены пытки. Я знаю фамилии тех следователей, которые совершали эти злодеяния. Дай бог, если будем здоровы, придет время и вы все увидите по телевизору. Я сделаю так, чтобы они испытали все это на себе. Почему? Потому что должна быть справедливость. Если нужно будет, они садят в тюрьму на двадцать лет", – сказал президент.



Как сказал Мирзияев, из-за незаконных действий сотрудников спецслужб многие предприниматели были вынуждены покинуть Бухару. Мирзиеев, раскритиковавший предоставление широких полномочий сотрудникам СНБ, сравнил их деятельность с репрессиями 37-го года прошлого века. Источник - ca-news.org

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