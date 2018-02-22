Вопросом производства промышленной конопли займутся в Казахстане

13:50 22.02.2018 Для претворения в жизнь такой идеи нужны изменения в законодательстве.



Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал о возможности выращивать в Казахстане промышленную коноплю, передает корреспондент МИА "Казинформ".



"В последние 5-7 лет стоит вопрос - промышленное производство (конопли, прим. ред.) и медицинское. Есть иностранные инвесторы, есть мировой опыт, но есть и такая проблема: мы ратифицируем международную конвенцию ООН о том, что конопля является наркотиком и все. Для того чтобы преодолеть существующие проблемы и использовать ее в медицине, наш Минздрав в соответствии с законом должен сейчас изучить и доказать, что из конопли можно сделать лекарство и так далее", - сообщил он на расширенном заседании Комиссии по правам человека.



По словам министра, для претворения в жизнь такой идеи, как производство промышленной конопли, нужны изменения в законодательстве.



"В мире разные страны подошли к этому вопросу по-разному. В странах Европы, в Канаде и в Австралии на законодательном уровне в промышленных целях разрешается использовать коноплю в промышленных целях, если содержание в ней тетрагидроканнабинола ниже 0,3%. В России лимит определен до 0,1%. У нас в Казахстане - 0%", - отметил К. Касымов.



Глава ведомства также напомнил, что в соответствии с положением ООН в каждом государстве должно быть создано специальное учреждение, которое изучит этот вопрос и обеспечит реализацию.



"Кроме того, мы должны обратиться в ООН и попросить разрешение. Я уже 13 февраля направил туда запрос с просьбой разрешить нам подготовить 2 тонны конопли, провести необходимые исследования и дать заключение. Мы доложили об этом вице-премьеру У. Шукееву, он собрал нас на совещании 20 февраля и дал команду о том, что никакое госучреждение мы создавать не будем. А Минздрав, Минсельхоз, МИР и МВД будут заниматься этим вопросом", - сказал министр.



По словам К. Касымова, МИР РК будет осуществлять переработку этой конопли, Минздрав будет давать свое заключение, Минсельхоз определит район, где это будет происходить, а МВД будет контролировать всю эту деятельность.



"Когда будет готово заключение, мы сделаем изменение в законе о допустимом наркотическом содержании в конопле. И если мы в законном порядке, через Парламент примем такое решение, тогда наши коммерсанты получат возможность изготавливать промышленные продукты из конопли", - заключил К. Касымов.

22 февраля 2018, Источник - zakon.kz

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