Санитарка, звать Тамарка... Снятая за безделие экс-минтруда Дуйсенова стала секретарем правящей Каз-партии "Нур-Отан"

13:35 22.02.2018 Тамара Дуйсенова назначена секретарем партии "Нұр Отан"



Ранее она занимала должность министра труда и социальной защиты населения РК.



Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев представил сегодня коллективу Центрального аппарата нового секретаря, подчеркнув, что Тамара Дуйсенова имеет большой опыт работы на государственной службе, в том числе на руководящих должностях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт партии.



Маулен Ашимбаев выразил уверенность, что Тамара Дуйсенова внесет свой вклад в реализацию задач, поставленных главой государства по модернизации партии "Нұр Отан".



"Ваш опыт в социальной сфере сегодня очень необходим партии, так как решение социальных проблем является одним из главных приоритетов в работе партии "Нұр Отан". Надеемся, что с вашим приходом мы усилим социальное направление нашей деятельности", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.



Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года в Южно-Казахстанской области. Окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. В разные годы занимала ответственные руководящие посты. Работала первым заместителем акима города Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК, вице-министром труда и социальной защиты населения РК, министром здравоохранения и социального развития РК, министром труда и социальной защиты населения РК.



Напомним, 9 февраля Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна была освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Zakon.kz

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