"Наденьте это немедленно!" Что иранские женщины могут противопоставить нормам шариата

13:18 22.02.2018 Необходимо сразу оговориться: речь в данном случае пойдет, главным образом, о хиджабах – головных платках для женщин, необходимых по нормам шариатского права, как его трактуют нынешние религиозные лидеры Ирана. Для девушек и женщин в Иране данный вопрос является серьезным критерием в их отношениях с действующим политическим режимом. То, как иранская женщина надевает хиджаб или просто косынку на голову, сопоставимо с тем, как европейка определяет глубину декольте.



Приезжий иностранец, который долго "питался" медийными штампами по поводу Ирана, в Тегеране будет чрезвычайно удивлен свободному поведению местных женщин и девушек. Нет никаких проблем, если иностранец вдруг обратится к женщине с вопросом, как пройти туда-то. Это не менее нормально, чем в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Отдельные вагоны с надписями на английском и на фарси "для женщин исключительно" в тегеранском метро - не потому, что женщину расценивают как нечто "второсортное", а для безопасности самих женщин, чтобы они могли избежать домогательств (в разной форме) со стороны мужчин. По крайней мере, сегодня именно так объясняют существование надписей тегеранцы, в том числе работники метрополитена.



Однако есть очень важный момент. При достаточно высокой эмансипированности иранских женщин в крупных городах (визуально, например, складывается впечатление, что женщин за рулем автомобилей гораздо больше, чем в Турции или государствах бывшей Югославии, где до сих пор сильны традиции 500-летнего турецкого господства), остается ряд ограничений, введенных исламской революцией 1979 года, которые вызывают настолько бурные дискуссии в обществе, что в итоге могут привести к новой революции.



Обоснованная и необоснованная ностальгия



Ситуацию в Иране до исламской революции 1979 года в настоящее время принято идеализировать. В том числе и в самом Иране. Чтобы лучше понять, что на самом деле представляла собой страна во времена последнего монарха Мохаммеда Резы Пехлеви, достаточно почитать замечательную книгу польского журналиста Рышарда Капущинского "Шахиншах", переведенную, в том числе, и на русский язык. Да, в Тегеране женщины одевались не менее свободно, чем в городах Европы и Советского Союза. Но – это касалось лишь высших слоев и студентов, а они представляли собой достаточно малую часть общества. Большая часть населения страны жила в чудовищной нищете и вынуждена была одеваться традиционно: на более современную одежду денег не хватало.



Гораздо больше обоснованы ностальгические настроения иранцев по правлению премьер-министра Мохаммеда Моссадыка. Он оказался во главе правительства в результате по-настоящему конкурентных демократических выборов. Его недолгое правление, с 1951 по 1953 годы, оценивают, как прогрессивное. Партия Моссадыка Национальный фронт являлась социал-демократической.



Придя к власти, он принялся за национализацию нефтяного сектора, где главную роль на тот момент играли британские и американские компании. В окружении шаха Пехлеви хватало английских советников. Моссадык выслал иностранных советников из страны, а в 1952 году даже разорвал дипломатические отношения с Великобританией. Кроме того, он занимался реформами в аграрном секторе, где продолжали функционировать нормы феодального общества.



В итоге Моссадык был свергнут в ходе заговора, организованного Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Пехлеви стал укреплять свою власть в стране, появилась тайная служба САВАК, которая проводила репрессии в отношении недовольных монархом. САВАК являлся настолько секретным, что никаких официальных вывесок на его объектах не было. В его создании приняли участие советники из ЦРУ и израильского МОССАДа.



Данные о количестве убитых и замученных САВАКовцами сильно разнятся. Нынешние эмигранты-монархисты называют цифру в 3700 человек, сторонники победившей в 1979 году исламской революции – в 200 тысяч убитых. В Тегеране сейчас работает музей, где можно увидеть, насколько роскошно жили сотрудники тайной службы и какие именно пытки применяли в отношении арестованных.



Когда ислам разошелся с коммунистами



Репрессии и неблагоприятная экономическая ситуация (ситуация ухудшилась в результате кризиса 1976-78 годов) стали главной движущей силой революции 1979 года. Замечу, что ядро революционеров составляли не только религиозные деятели, как теперь принято считать. В составе революционных отрядов было множество активистов различных подпольных левых организаций. Одной из крупнейших левацких организаций была Народная партия Ирана (больше известная под сокращенным названием "Туде"). Поэтому, если посмотреть на фотографии массовых антиправительственных демонстраций, предшествовавших свержению шаха Пехлеви, то можно увидеть не только женщин, облаченных в традиционную религиозную одежду, но и девушек без хиджабов, в обычных светских нарядах.



После 1979 года "Туде" получила возможность легальной деятельности. Но в 1982 году исламистская элита начала репрессии в отношении левых. Проводились чистки в госорганах от членов партии либо от симпатизирующих ей. Леваков отправляли в тюрьмы, вынуждали покидать страну. Иран стал превращаться в полноценный "оплот шариата", где вся полнота власти находится у консервативных религиозных деятелей.



"Туде" продолжила свою деятельность подпольно, большинство ее активистов в настоящее время проживают за границей. Тем не менее, партия поддержала антиправительственные протесты, прокатившиеся по Ирану в конце 2017-начале 2018. И, видимо, среди участников демонстраций были ее активисты, подпольно работающие в стране. Напрямую партия об этом не заявляла, так как это означало бы подставить своих под удар государственных репрессий.



Причем партия заняла очень прагматичную и популярную среди иранцев позицию: мы за протесты против правительства, но мы против какой бы то ни было внешней поддержки со стороны других стран, особенно США и Израиля. Напомню, что с заявлениями в поддержку протестующих выступил президент США Дональд Трамп



Мои волосы – мое право



Одним из символов тех протестов стали девушки, снявшие хиджабы, показывая тем самым недовольство нормами шариата, действующими для женщин. Самый известный эпизод произошел 29 декабря. Тогда жительница Тегерана Вида Мовахед с непокрытой головой забралась на трансформаторную будку на проспекте Энгелаб и стала размахивать хиджабом на палке. Потом к ней присоединились и другие женщины. К началу февраля власти отчитались о задержании 29 женщин, повторивших поступок Мовахед.



Примечательно, что в эти же дни полиция Ирана сделала заявление о смягчении мер взыскания в отношении женщин, нарушающих шариатские нормы одежды.



"Те, кто не соблюдает исламские ценности и проявляет халатность в этом вопросе, больше не будут препровождаться в центры предварительного содержания. Таково решение главы правоохранительных органов Ирана. В отношении этой категории нарушителей больше не будут возбуждаться дела, чтобы впоследствии передавать их в суд. Для них будут организованы учебные классы, где нарушителям будут объяснять необходимость соблюдения исламской нравственности", - заявил глава полицейского управления Тегерана Хусейн Рахими.



Проще говоря, женщин больше не будут арестовывать, а будут отправлять в спецклассы, где они должны будут прослушать курс, почему в Иране женщинам нужно одеваться так, как того требуют представители религиозных кругов.



По информации властей Ирана, в 2017 году в стране уже был организованы 121 подобный класс. В них были доставлены за год 7900 женщин и девушек.



Соблюдение норм шариата на иранских улицах контролирует "полиция нравственности" (официальное наименование - "Гаште Иршад", Gasht-e Ershad). Патрули "Гаште Иршад", следящие за дресс-кодом женщин, также состоят из женщин, которых сопровождают сотрудники милицейского формирования "Басидж" либо обычной полиции. Сопровождение необходимо для пресечения возможных конфликтов.



Правда, надо признать, что в последние годы в Иране отношении к нарушителям "исламской нравственности" становится все мягче и без протестов. Гораздо реже стали происходить доставления в центры предварительного содержания. Обычно патрули обходятся словесным внушением.



За послабления исламского дресс-кода для женщин активно выступают даже иранские мужчины, живущие в крупных городах страны. Например, в социальных сетях время от времени проводятся акции, когда мужчины выкладывают свои фотографии в хиджабах - в знак протеста против обязательного для иранок ношения платка.



Когда хиджаб становится декольте



Недовольство обязательным ношением хиджаба превратилось в способ показать свою протестность, раскованность, красоту. Не нужно совсем снимать платок с головы, но можно спустить его на затылок, так что будет видна значительная часть волос. Можно надеть платок из совершенно прозрачной ткани – и тогда сквозь него будет видна прическа.



Если проводить параллели с европейскими женщинами и девушками, то платок для иранок стал чем-то вроде декольте – возможностью продемонстрировать свою сексуальность. Чем меньше платок закрывает волосы, тем "глубже" условное декольте. Соответствующим образом реагируют и местные мужчины. Чем меньше хиджаб прикрывает волосы, тем больше мужского восторженного внимания получает девушка.



Хотя, в целом, надо отдать должное иранцам – они весьма и весьма тактичны по отношению к женщинам. Местные мужчины пристают, например, к иностранкам не чаще, чем в России или Казахстане. В то же время у иранских соседей – турок и азербайджанцев – домогательства в отношении иностранок стали "притчей во языцех", и это отпугивает женщин от самостоятельных путешествий.



Очевидно, что борьба женщин в Иране с шариатскими нормами одежды не закончится. Все больше образованных женщин, все больше иранок могут позволить себе выехать в сравнительно дешевые для них Ереван и Баку, где женщинам позволено наряжаться так, как им самим хочется, да и общение через интернет с иностранцами делает свое дело. Вероятно, если правящий режим не будет менять свое отношение к шариатским нормам, то борьба за права женщин станет одним из основных побудительных мотивов неизбежной революции в стране (или кровавой драмы, если революция не удастся).



Можно констатировать еще и такой момент: иранки сегодня, наравне с курдянками, стали основными защитницами прав женщин на Ближнем Востоке. Правда, курдянки пока получили большую известность в мире из-за своей вовлеченности в вооруженные отряды в Ираке, Сирии и Турции. Может быть, иранкам удастся снискать такую же славу, благодаря более мирной активности.



Александр Рыбин Источник - Фергана

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