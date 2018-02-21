Миру не уйти от нефти и газа. ВР выпустила прогноз развития отрасли до 2040 года

13:12 22.02.2018 Британская BP дала оптимистичный прогноз развития нефтегазовой отрасли до 2040 года, сохраняя за традиционными энергоресурсами существенную долю на рынке. Россия, по версии ВР, останется в тройке крупнейших производителей нефти и газа, уступая США и Саудовской Аравии. Эксперты считают позицию BP как крупного поставщика углеводородов логичной, но сомневаются, что прогноз реалистичен на фоне активного развития альтернативной энергетики и экологичного транспорта.



Россия к 2040 году сохранит второе место по добыче газа в мире после США и останется крупнейшим экспортером с уровнем поставок 1,02 млрд кубометров в сутки, отмечается в долгосрочном прогнозе развития мировой энергетики британской BP (в 2016 году экспорт составил 561 млн кубометров в сутки с учетом СПГ). Добыча российских компаний, как ожидается, вырастет на 29% по отношению к 2016 году, до 2,04 млрд кубометров в сутки, чему будет способствовать растущий спрос на основных рынках. В ВР считают, что спрос на газ будет расти за счет индустриализации и увеличения потребности в электроэнергии в развивающихся странах, а также за счет замещения угля (его потребление сохранится на текущем уровне). Производство СПГ, по расчетам компании, увеличится более чем вдвое, и в начале 2020-х годов объемы поставок превзойдут трубопроводные межрегиональные продажи.



В нефтяном секторе РФ, по мнению ВР, также останется в тройке лидеров, добывая 13,27 млн баррелей в сутки в 2035–2040 годах, экспорт прогнозируется на уровне 9 млн баррелей. Опережать Россию по добыче к 2040 году будут США и Саудовская Аравия.



Прогноз ВР в отношении российского нефтяного сектора оптимистичнее, чем Международного энергетического агентства, которое ожидает снижения добычи до 10,5 млн баррелей в сутки к 2025 году (с 11,3 млн в 2016 году) и до 8,6 млн баррелей в сутки к 2040 году. Агентство в конце 2017 года отмечало, что добыча в Восточной Сибири и арктической зоне не сможет полностью компенсировать естественное снижение производства на выработанных месторождениях Западной Сибири и Волго-Уральского региона. По прогнозам ОПЕК, добыча нефти в России в 2017–2018 годах составит 11 млн баррелей в сутки, затем чуть повысится, но в 2030–2040 годах зафиксируется на уровне 11,1 млн баррелей в сутки.



В целом ВР оптимистично смотрит на будущее традиционных энергоресурсов, ожидая роста спроса на них на треть к 2040 году в основном за счет развивающихся экономик - сначала Китая и Индии, а после 2035 года и Африки. К 2040 году, отмечают в британской компании, доля нефти, газа, угля и неископаемых источников энергии составит примерно по 25% энергобаланса. Спрос на нефть, считают в ВР, будет расти до 2040 года, но основным катализатором вместо транспорта станет нефтехимия.



Валерий Нестеров из Sberbank CIB уточняет, что на энергорынке продолжается сдвиг от нефти в сторону газа и альтернативных источников, но пока последние требуют поддержки традиционных. Так, например, на фоне неравномерного производства в сфере солнечной и ветровой генерации требуется сглаживание пиков за счет газовых электростанций.



Господин Нестеров согласен, что спрос на нефть и нефтепродукты в транспорте будет снижаться с ростом доли электромобилей и машин на водородном сырье. Например, Норвегия намерена прекратить использование газовых и дизельных автомобилей к 2025 году. Такая тенденция может негативно отразиться на России, которая провела масштабную модернизацию нефтепереработки, уже в ближайшее время: если Европа выполнит свои планы по активному переходу на электромобили, то спрос на дизель упадет. В целом эксперт называет доклад ВР "несколько самоуверенным", так как есть большая неопределенность, связанная с развитием технологий. В то же время, отмечает он, логично, что крупная нефтекомпания делает ставку на свой сектор.



Ольга Мордюшенко Источник - Коммерсант

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