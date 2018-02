Тимур Бекмамбетов поставит оперу "Турандот" к 20-летию Астаны

12:47 22.02.2018 С июня по сентябрь возобновит работу Национально-культурный комплекс "Этноаул".



К 20-летию Астаны в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий запланирован международный фестиваль "Астана - голос мира". Об этом сообщил директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК Алмаз Нуразхан, передает корреспондент МИА "Казинформ".



"Впервые в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий будет организован международный фестиваль "Астана - голос мира" с участием 500 артистов пяти континентов и известных мировых солистов", - сказал А.Нуразхан на брифинге Службы центральных коммуникаций в "Казмедиацентре".



По его словам, с июня по сентябрь возобновит работу Национально-культурный комплекс "Этноаул", на территории которого будет организовано театрально-цирковое шоу "Школа трапеции", "Алпамыс".



"Единый формат юбилею задаст масштабный международный проект "Парад столиц" с участием ведущих творческих коллективов и организаций, популярных артистов и прославленных спортсменов из 20 стран. В рамках проекта состоится грандиозная совместная постановка "Астана Оперы" и Пекинской национальной оперы "Турандот" Джузеппе Пуччини под руководством всемирно известного режиссера Тимура Бекмамбетова", - отметил А.Нуразхан.



Всего, как сообщил директор департамента, в рамках исполнения поручений Главы государства о презентации казахстанской культуры в глобальном мире, Министерством сформирована единая культурная программа масштабных зрелищных мероприятий мирового уровня, включающая свыше 100 уникальных проектов. Среди них такие, как: постановка французско-канадского мюзикла "Нотр Дам де Пари" театром "Астана Мюзикл" совместно с авторами Рикардо Коччанте и Люком Пламондоном; второй Международный фестиваль балетного искусства "Евразиан Данц Фестиваль"; второй Всемирный театральный фестиваль "Астана" и другие.



Также будут организованы международные фестивали современной этнической музыки и танца "The Spirit of the Dance", кочевой культуры "Nomad Way", юмора и разговорного жанра "Astana Azil Stars Fest" и "Бауржан Fest", фестиваль "Астана 2018 - читающая столица Евразии", Всемирный конгресс чтения, выставка документальных книг и редких фондов "20 мировых библиотек в Астане", Форум детских писателей.

22 февраля 2018, Источник - zakon.kz

