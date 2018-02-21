 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганистан: правительство предоставляет недостоверную информацию о количестве джихадистов
12:18 22.02.2018

Депутаты нижней палаты афганского парламента (Волуси Джирги) сомневаются в достоверности оценок численности присутствия запрещенной во многих странах мира группировки "Исламское государство" на территории страны, приводимых правительством.

Начальник генштаба Афганской национальной армии генерал Мохаммад Шариф Яфтали в декабре прошлого года заявил о том, что на данный момент в стране действует не более 2 тысяч боевиков указанной группировки. Впоследствии пресс-секретарь МВД ИРА Наджиб Даниш сообщил, что численность ИГ в стране составляет от одной до двух тысяч.

Примечательно, что заявление Яфтали было ответом на слова спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, предположившего, что на территории ИРА сохраняют присутствие около 10 тысяч боевиков "Исламского государства". Минобороны Афганистана подвергло слова российского дипломата резкой критике, выразив уверенность в том, что последний переоценивает численность боевиков ИГ. Тем не менее, собственная оценка численности группировки военным ведомством не убедила афганских парламентариев. Депутаты предположили, что если бы правительственная информация была достоверной, с учетом регулярно поступающих сообщений о потерях "Исламского государства", присутствие группировки к настоящему времени удалось бы искоренить, однако, на данный момент она по-прежнему сохраняет активность в ряде провинций страны. "Они (правительство) предоставляют фейковую статистику, которая не соответствует реальности", - отметил депутат от провинции Кабул Джафар Махдави. Согласно отчетам, боевики ИГ действуют в провинциях Нангархар, Кунар, Лагман и Нуристан на востоке Афганистана. Кроме того, в последние месяцы наблюдается повышение активности группировки в северной части страны, в частности, в провинциях Джаузджан, Фарьяб и Сари-Пуль - данное обстоятельство вызывает обеспокоенность, в том числе, и у других стран региона, в частности, России и Ирана. Между тем, власти провинции Нангархар, где находятся крупные очаги присутствия ИГ, сообщают о том, что за последние несколько месяцев только на ее территории были убиты сотни боевиков.

"Если мы сложим правительственные данные (о потерях группировки), то это число достигнет нескольких тысяч человек, что намного превышает численность боевиков, сражающихся в ее рядах", – прокомментировал эту информацию депутат Махмуд Сулейманхейль. Другие парламентарии также подвергли критике заявления государственных ведомств, выразив уверенность в том, что правительство намеренно предоставляет населению недостоверную информацию, передает телеканал "Толо".

Напомним, что за прошедшие несколько месяцев в Афганистане произошел ряд атак смертников, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Тем не менее, на данный момент Минобороны ИРА выражает сомнение в достоверности подобных заявлений, полагая, что в действительности за терактами стоит группировка Хаккани, пытающаяся подтолкнуть внешние силы к операциям против ИГ и чужими руками избавиться от соперников.

Шариф Мохаммед

Источник - ЦентрАзия
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