 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Борьба с радикализмом в СНГ. Анонс экспертного форума в Оренбурге 28/02
11:53 22.02.2018

Эксперты стран СНГ объединят наработки для совместного противодействия религиозному экстремизму

28 февраля 2018 г. на Международной экспертной площадке "Позитивные практики противодействия религиозному радикализму: взгляд из России" обменяются опытом специалисты из Москвы, Казани, Уфы, Оренбурга (Россия), Алматы, Актобе, Уральска (Казахстан), Бишкека (Кыргызстан) и Душанбе (Таджикистан).

Организаторами их встречи выступают АНО "Содружество народов Евразии", Региональное Духовное управление мусульман Оренбургской области и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского госуниверситета при поддержке Правительства Оренбургской области.

В работе широкой международной площадки примут участие старший инспектор по особым поручениям Антитеррористического центра СНГ, подполковник Александр Смирнов; руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, генерал-майор Николай Плотников; сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов; работающие "в поле" с приверженцами радикальных вероучений и с осужденными экстремистами в тюрьмах теологи, руководители исламских консультационно-реабилитационных центров из Казахстана Аскар Сабдин и Алибек Толеубай; эксперты в области религии из Кыргызстана Икбалжан Мирсайитов и из Таджикистана Музаффар Олимов; депутат Государственной Думы РФ Юрий Мищеряков, главный федеральный инспектор по Оренбургской области Сергей Гаврилин, вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин; представители прокуратуры региона, Центра по противодействию экстремизму УМВД по Оренбургской области; директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Веналий Амелин; мусульманское духовенство Актюбинской и Западно-Казахстанской областей Казахстана, Оренбургской области РФ с главным имамом региона Альфитом-хазратом Шариповым; руководители национальных НКО; педагоги вузов.

На основе оперативной информации они оценят уже достигнутые результаты международного сотрудничества стран СНГ в борьбе с религиозным экстремизмом, сформулируют новые задачи с учетом нарастающих угроз Содружеству с территории Афганистана, развития форм и методов пропаганды в социальных сетях, поделятся практиками профилактической работы в среде мигрантов, теологического переубеждения и дерадикализации экстремистов, обсудят роль религиозных структур, образовательных учреждений, неправительственных организаций, семьи в противодействии общим, трансграничным угрозам радикализма.

Место проведения: Россия, г. Оренбург, ул. Советская, 26, Голубой зал Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького.
Начало: в 10.00.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

получено от
niiural@mail.osu.ru

Источник - ЦентрАзия
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