"Быть токал (младшей женой в Казахстане) хорошо!" Он приходил два раза в неделю, это было очень удобно...

10:17 22.02.2018 АLASHAINASY.KZ: "Тоқал болу - рахат: Екі рет тоқал болған келіншек аста-төк өмірімен мақтанды" ("Быть токал хорошо: женщина рассказала о преимуществах своего положения") - 45-летняя Айман, которая два раза была чьей-то токал, поделилась с читателями подробностями своей жизни.



"В 25-летнем возрасте я познакомилась с мужчиной на 15 лет старше меня, у которого была семья, четверо детей. Он предложил мне стать его второй женой, я посоветовалась с матерью и согласилась. Он устроил меня на высокооплачиваемую работу, купил квартиру в городе. Он приходил два раза в неделю, это было очень удобно, в другое время я была свободна. У меня от него двое детей, которым он помогает. Но позже он нашел женщину помоложе, приходить стал реже, а потом и вовсе перестал. Сейчас я хочу во второй раз стать токал одного мужчины, которому уже за 60 лет. Ведь это хорошо, никто тебе не надоедает, приходит 1-2 раза в неделю, обеспечивает тебя, а вы только вместе проводите время, без всяких упреков и ссор", - рассказала она.



подготовила Назира Даримбет

22.2.18 Источник - ratel.kz

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