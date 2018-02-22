Абырвалг (будни). В "Назарбаев интеллектуальной школе (НИШ)" ученики избили учителя

10:14 22.02.2018 TILSHI.KZ: "Ақтөбедегі Назарбаев зияткерлік мектебінде оқушылар мұғалімді соққыға жыққан" ("В Назарбаев интеллектуальной школе (НИШ) ученики избили учителя") - Представители НИШ в Актобе подтвердили факт инцидента в учебном заведении, однако беспокоятся, что информация получит широкую огласку.



"В этом году у школы юбилей - 5 лет. Но из-за произошедшего торжественное мероприятие по этому поводу отложили. По словам руководителя управления образования Актюбинской области Ляззат ОРАЗБАЕВОЙ, НИШ не относится к их ведомству. В свою очередь пресс-секретарь ДВД области Ерболат САРКУЛОВ сообщил, что по данному случаю к ним не поступало заявления. Пока неизвестно, кем является избитый - мужчиной или женщиной".



подготовила

Назира Даримбет

22.2.18 Источник - ratel.kz

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