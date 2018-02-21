Кыргызстан тонет в море экстремизма, - Н.Аймагамбетов

10:05 22.02.2018 Фраза "Гюльчатай, открой личико!" из классического советского фильма "Белое солнце пустыни" становится для Кыргызстана все актуальнее. Но полбеды, если бы женщины просто носили паранджу. Так нет же, представительницы прекрасной половины островка демократии все чаще попадаются на религиозной пропаганде.



Бурную деятельность в последнее время развернуло женское крыло ячейки "Хизбут-Тахрир" в поселке Кызыл-Жар Аксыйского района. Тамошние активистки не ограничиваются "окучиванием" односельчан и односельчанок, но и наладили контакты с единомышленниками в соседнем поселке Шамалды-Сай Ташкумырского горкенеша.



Креативные дамы под паранджой придумали для своих сборищ невинную вывеску: дескать, они пропагандируют и организуют национальные и религиозные мероприятия. Местом для оных выбран дом местной активистки Манзуры Абдуллаевой. Кстати, ее благоверный супруг Нумон Саттаров уже попадал в поле зрения правоохранительных органов как "тахрировец". В этих "мероприятиях" регулярно участвуют и четыре-пять женщин из Шамалды-Сая. Перенимают опыт, видимо. В свою очередь, представительницы "кызылжарской" ячейки периодически выезжают в Шамалды-Сай и в его окрестности для участия в религиозных занятиях, в кои они завлекают местных адептов сомнительного учения. Такие "посиделки", по словам соседей, в Кызыл-Жаре проходят каждую среду.



Все бы ничего, ну пусть себе тусуются сельчанки – надо же как-то развлекаться. Но такие вот "мирные" проповеди среди не шибко просвещенной молодежи могут привести потом к религиозной истерии и прочим "прелестям". Примерно к тому, что сейчас творится в "горячих точках" планеты – Ираке, Афганистане, Сирии и так далее.



Ведь известно, что "хизбутовцы" выступают за ликвидацию в регионе светских государств и установление здесь халифата. Как-то сие не вяжется с Конституциями Центрально азиатских республик. А что из себя представляют проповедники ислама, можно судить по беспределу, чинимому так называемым ИГИЛ.



Тамошние экстремисты с человеческим лицом резали головы "неверным" западным журналистам, насиловали перешедших в христианство женщин. В общем, кровь стынет в жилах, когда слышишь такое, а видеть – не приведи Аллах.



И там тоже все начиналось с таких вот невинных проповедей. А к чему пришли – описано выше.



Недавно сотрудники ГКНБ в рамках проводимой контртеррористической деятельности по выявлению и пресечению попыток проникновения на территорию Кыргызской Республики боевиков международных террористических организаций (МТО), с целью подготовки и совершения террористических акций, направленных на дестабилизацию ситуации в Кыргызстане, задержали боевика МТО, гражданин КР Ю.К., 1990 г.р.



Установлено, что Ю.К. находился в рядах МТО, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии. По указанию главарей МТО, задержанный Ю.К. прибыл в Кыргызстан с целью совершения диверсионно-подрывных акций и формирования новых каналов переправки боевиков из КР в Сирию.



В настоящее время следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 226-4 ("Участие гражданина КР в военных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства") и 375 ("Наемничество") Уголовного Кодекса КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.



Кроме того, в Бишкеке задержан один из лидеров религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизбут-Тахрир". Сотрудники МВД совместно с ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела провели обыски по месту жительства 11 активных функционеров экстремистского подполья РЭО "Хизбут-Тахрир" в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях.



В ходе проверки задержан и водворен в СИЗО-1 Бишкека один из лидеров "Хизбут-Тахрир" 35-летний К.Н., уроженец Ошской области, временно проживающий в селе Беловодском Чуйской области. По данным милиции, в ходе санкционированных обысков обнаружена и изъята литература экстремистского толка. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные и следственные мероприятия.



Еще один факт: Московский окружной военный суд вынес приговор 23-летнему гражданину Киргизии, обвиняемому в совершении ряда преступлений террористической направленности. Подсудимый приговорен к 12 годам колонии строгого режима.



На сайте прокуратуры Кировской области сообщается, что с августа по сентябрь 2016 года обвиняемый размещал на своей странице в соцсети изображения, содержавшие "признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к представителям иной социальной группы (не мусульман)". В феврале-марте 2017 года он склонял в Интернете двух жителей Кировской области к совершению террористических преступлений в Москве, в том числе, с использованием грузового автомобиля КАМАЗ для организации дорожно-транспортного происшествия и наезда на людей. Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД России по Кировской области.



Нурлыбек Аймагамбетов Источник - ЦентрАзия

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