Незаметным движением руки... Перешедшую в РФ казахскую шахматистку Б.Асаубаеву обвинили в жульничестве

09:29 22.02.2018 Шах навстречу



Процесс по делу юной казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой, выступающей за Россию, состоится 5 марта. Об этом рассказал ее адвокат Александр Добровинский.



Напомним, осенью прошлого года российский тренер по шахматам Евгений Соложенкин опубликовал статью, в которой обвинил 13-летнюю Бибисару Асаубаеву в том, что во время чемпионата мира она использовала электронные подсказки, а затем, отлучившись в туалет, советовалась по телефону с кем-то из гроссмейстеров. Защищать честь нашей соотечественницы взялся знаменитый российский адвокат Александр Добровинский.



Мы ждали извинений со стороны Евгения Соложенкина, который оболгал Бибисару и написал на нее донос. Знаете, это такой новый Григорий Родченков (информатор Всемирного антидопингового агентства WADA. – Прим. авт.), – пояснил Александр Добровинский. – Извинений пока не последовало. Если решение будет вынесено в пользу Бибисары, то мы поставим вопрос об исключении этого человека из тренерского состава сборной России. Потому что нельзя писать донос на 13-летнюю девочку из своих корыстных целей.



Надо сказать, что родители Бибисары Асаубаевой не прогадали, сделав ставку на Александра Добровинского. Ему доводилось защищать в суде певца Иосифа Кобзона, режиссера Станислава Говорухина, хоккеиста Вячеслава Фетисова, художника Никаса Сафронова и многих других VIP-персон.



– Знаменитые люди интересны тем, что состоялись как личности. При этом публичные люди очень ранимы, – говорит Александр Добровинский. – Ведь о них часто начинают рассказывать какие-то байки, небылицы... Сегодня только ленивый не "лягнет" известного человека, попавшего в беду. Например, популярный певец Филипп Киркоров – очень ранимый человек, чем пользуется масса людей, включая некоторых адвокатов. Мы подружились на деле Марины Яблоковой (помощник режиссера церемонии "Золотой граммофон-2010", обвинившая известного артиста в нанесении побоев. – Прим. авт.) Этот процесс завершился довольно быстро, мы начали работать в субботу, а уже в среду подписали мировое соглашение.



– Какие условия необходимы, чтобы человек стал вашим клиентом?



– Когда я берусь за дело, то, во-первых, смотрю, могу ли я помочь человеку. Во-вторых, между нами должна возникнуть своеобразная "химия". Ведь человек все-таки приносит мне в офис часть своей жизни. Когда берешься за трудные дела, надо работать в группе. И если ты пожал руку клиента, то должен сделать все, чтобы ему помочь.

21 Февраля 2018

Ольга ХРАБРЫХ | Москва Источник - Экспресс-К

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