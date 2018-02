Российские болельщики на Олимпиаде: громкие, гордые и злые, - New York Times

00:39 22.02.2018 Пхенчхан, Южная Корея. - Они размахивают огромными знаменами "Красной машины". Они рисуют российский триколор на своих лицах и наносят его через трафарет на свои волосы. Они болеют группами, надевают одинаковые рубашки и шарфы, и скандируют в унисон: "Ро-сси-я"!



На Игры в Пхенчхан приехали сонмы российских болельщиков, дав убедительный и недвусмысленный ответ всем тем, кто думал, что они запуганы, или что им неудобно из-за многочисленных обвинений в употреблении допинга, которые лишили их атлетов возможности принять участие в Олимпиаде.



Нет, нет. И тысячу раз нет.



"Наши спортсмены, они как любые другие спортсмены, - сказал житель российского Владивостока Вячеслав Шкарин, пришедший в воскресенье вечером на соревнования по биатлону в высокой и мохнатой белой шапке, которая называется папаха. - Мы считаем, что происходящее здесь очень несправедливо. Мы злы".



Они также разочарованы выступлениями российских спортсменов, которые к среде не завоевали еще ни одной золотой медали. На одиннадцатый день Олимпиады 2014 года в Сочи у России было пять золотых медалей, а в целом 18 наград. К вечеру вторника российские атлеты в Южной Корее взяли ноль золотых медалей, а всего 11.



Но вы не найдете ни единого русского болельщика, который обвинял бы в этом своих спортсменов или государство. Вместо этого они обвиняют Международный олимпийский комитет, который не пустил на Игры их лучших атлетов, и который они считают коррумпированным и капризным.



Некоторые фанаты признают, что часть российских спортсменов употребляла допинг. Но 160 с лишним человек? Они хотят доказательств. Они хотят объяснений. И их не убеждают показания бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории и результаты двух независимых расследований, одно из которых провело ВАДА, а второе МОК.



"Они ничего нам не говорят, - заявил 53-летний москвич Андрей Савинов, ожидая начала биатлона, в котором у России случались проблемы с допингом еще задолго до 2014 года. - Они ничего не объяснили".



Савинов и его соотечественники приехали в Южную Корею, чтобы поддержать команду, которая официально называется "Олимпийские спортсмены из России". На этих Играх под запретом оказались российский флаг и российский гимн, по крайней мере, на самих состязаниях.



Эти и другие ограничения были введены после того, как проведенное расследование определило, что Россия осуществила, возможно, самый масштабный тайный сговор за всю историю спорта с целью обмана. Речь идет о государственной программе снабжения атлетов стимулирующими препаратами вкупе с изощренными мерами по подмене анализов мочи. Российский президент Владимир Путин отрицает факт существования такой государственной программы.



Эти усилия дали поразительные результаты на Олимпиаде в Сочи, где Россия в общем зачете выиграла 29 медалей, 11 из них золотые. Это больше, чем у любой другой страны. (Четыре медали у нее в итоге забрали за допинговые нарушения.)



Скудный урожай в нынешнем году не удивляет россиян, потому что очень многие из лучших российских спортсменов на этих Олимпийских играх не участвуют. В этом очень многие россияне прежде всего винят МОК, но есть и такие, кто считает, что к этому в определенной мере причастны и США.



"Кто главный спонсор Игр?- спрашивает Савинов, в прошлом занимавшийся конькобежным спортом на международном уровне. - „Эн-би-си" (NBC). Они платят миллиарды долларов за права на трансляцию".



Подобно многим российским фанатам, Савинов оделся соответствующим образом, выражая свое возмущение. На голове у него была зимняя шапка с сочинской зимней Олимпиады. Одет он был в яркую куртку белого и красного цвета с надписью RU спереди. На рукаве у него была нашивка, которая гласила "Российская олимпийская команда". Неподалеку от него женщина размахивала огромным российским флагом, на котором был нарисован медведь.



Российский флаг это та тема, которой спортсмены стараются избегать. Звезда хоккея Илья Ковальчук, с которым хотели сфотографироваться фанаты, попросил хотя бы на секунду убрать российский флаг. Атлетам из России пришлось дать согласие отказаться от любых выражений протеста. Даже селфи с флагом может быть истолковано как несогласие.



Но на трибунах таких ограничений нет, и если не считать южных корейцев, то русские на Олимпиаде заметнее всех остальных. Трудно понять, кто они: настоящие болельщики или члены группы, которую послало сюда государство, а профинансировало сборище олигархов, поддерживающих олимпийский спорт. Но все они болеют за страну и размахивают флагами с надписями не на их языке. Так или иначе, но в энтузиазме с ними могут поспорить разве что норвежцы, которые поголовно раскрашивают свои лица и имеют, по всей видимости, неограниченный доступ к запасам пластиковых шлемов викингов.



Но громче русских никого нет. В субботу на матче по хоккею Россия - США российские болельщики огромной массой красного и синего цвета расположились за обоими воротами. У многих были флажки и шапки с надписью "Россия в моем сердце". Эта фраза стала своего рода боевым кличем несколько месяцев тому назад, когда все поняли, что "Россия" на Олимпиаду не поедет. Эти люди пели русские народные песни. Они кричали: "Россия, вперед!"



После каждой забитой шайбы эта радостная орда взрывалась криками и начинала скакать. Их команда победила со счетом 4-0, так что кричать и прыгать им пришлось много.



В отличие от хоккея, никто из российских биатлонистов не прошел отбор на 15-километровую гонку с массовым стартом. Главная надежда страны Антон Шипулин стал одним из нескольких десятков атлетов, чья заявка на участие в Олимпиаде была отклонена в самом начале Игр. Он тренировался буквально до последнего момента, катаясь с сотовым телефоном в кармане и надеясь получить сообщение с хорошими новостями, о чем сообщило британское издание "Экспресс".



Но сообщение так и не пришло. Однако российские болельщики все равно пришли на гонку и продемонстрировали свое плохое настроение, когда речь зашла о состязаниях.



"Почему здесь нет Шипулина?- спросил фанат в папахе из Владивостока Шкарин. - Почему?" Когда приступ раздражения у него прошел, он заговорил с ноткой оптимизма. "Я люблю Олимпийские игры, - сказал Шкарин. - Я с нетерпением жду Игр в Пекине в 2022 году".



Свой материал для статьи предоставила София Кишковски (Sophia Kishkovsky).



Оригинал публикации: Russian Fans at the Olympics Are Loud, Proud and Angry

Опубликовано 20/02/2018



Дэвид Сигал (David Segal)

New York Times, США Источник - inosmi.ru

