Умер 99-летний преподобный Билли Грэм - одиозный американский пиарщик-проповедник

23:45 21.02.2018 Билли Грэм, всемирно известный проповедник, умер в среду в возрасте 99 лет. Об этом сообщили представители созданной им религиозной ассоциации. Причиной его смерти называют рак простаты, с которым он боролся многие годы, в последнее время осложнившийся воспалением легких.



Преподобного Билли Грэма называют самым известным проповедником минувшего века и человеком, совершенно изменившим американскую религиозную жизнь. Его проповеди собирали стадионы, а сам он был близким советником едва ли не всех американских президентов, от Дуайта Эйзенхауэра до Джорджа Буша-младшего. Почетными гостями церемонии открытия Музея и библиотеки Билли Грэма, состоявшегося в 2007 году стали Джордж Буш-старший, Джимми Картер и Билл Клинтон. В 1983 году он был удостоен высшей государственной награды США для гражданских лиц - президентской медалью Свободы.



Его главным достижением стало возвращение влияния христиан-евангелистов на американскую жизнь, утраченного после 1925 года, когда потерпела неудачу попытка евангелистов фактически запретить изучение дарвиновской теории эволюции человека. Используя собственные ораторские возможности с появившимися техническими средствами - радио и телевидением - преподобный Билли Грэм сумел распространить свои взгляды по всей территории США и даже за ее пределами. Его называли "Проповедник Америки". Влияние Билли Грэма было столь велико, что либеральные и более распространенные христианские общины - католики и различные протестантские церкви - потеряли значительную часть своей паствы, а их роль в Соединенных Штатах заметно сократилась.



Аудитория его последней публичной проповеди (он называл их своими "крестовыми походами") в 2005 году оценивается в 210 млн человек по всему миру.



Филипп Ночевка См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kommersant.ru

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