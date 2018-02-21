 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Духовное управление мусульман Узбекистана избавили от куратора из СНБ
20:46 21.02.2018

Здание ДУМ Узбекистана. Фото с сайта Capone-online.ru
В Духовном управлении мусульман Узбекистана ликвидирована должность заместителя председателя ДУМ, которую официально занимал представитель Службы национальной безопасности (СНБ). Последние 12 лет в этой должности работал Айдарбек Тулепов, больше известный как "Кори-ака". Как сообщает узбекская служба ВВС, 17 февраля он был уволен.

"Теперь наше управление полностью освободилось от СНБ и будет работать самостоятельно", - сказал ВВС начальник отдела кадров ДУМ Абдулманнон Усмонов.

По данным "Озодлика", кураторы из СНБ в мечетях страны временно приостановили свою работу. Как рассказал один из журналистов, работающих на узбекском телевидении, придя на пятничную молитву в мечеть, он действительно не увидел там хорошо знакомых прихожанам "ушей" ("қулоқлар"), как называют сотрудников СНБ. Один из имамов сообщил, что в последнее время за "шпионами из СНБ" в мечетях следят сотрудники прокуратуры.

Ранее деятельность главной и всемогущей спецслужбы подверг резкой критике президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Бессменный глава СНБ Рустам Иноятов был снят с должности, позже стало известно о пожизненном сроке для его бывшего первого заместителя - генерала Шухрата Гулямова. На днях президент пригрозил отправить на 20 лет в тюрьму руководство СНБ Бухарской области.

21.02.2018

Источник - fergananews.com
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