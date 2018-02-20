"Узбекский Мавроди" Ахмадбай получил 13 лет, но отсидит не все

20:02 21.02.2018 Узбекский Мавроди - Ахмад Турсунбаев, известный также как Ахмадбай



Создатель финансовой пирамиды Ахмад Турсунбаев будет отбывать наказание в колонии общего режима



Ташкентский областной суд по уголовным делам в среду огласил приговор по делу предпринимателя из Чиназского района Ахмада Турсунбаева, известного в народе как Ахмадбай, сообщает корреспондент Sputnik.



Суд приговорил лжепредпринимателя к 13 годам лишения свободы.



"Ахмадбай будет отбывать наказание в колонии общего режима. Всего по делу проходило семь человек, самому Ахмадбаю инкриминировали преступления сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Он был признан виновным по всем пунктам обвинения", - отметил Sputnik сотрудник суда.



Отсчет срока начинается с 16 июня 2016 года. Суд также запретил обвиняемому заниматься предпринимательской деятельностью в течение года и наложил на него штраф в размере 400 минимальных размеров заработной платы. Дело Турсунбаева попадает под амнистию, объявленную в честь 24-й годовщины принятия Конституции в Узбекистане и в связи с этим срок наказания будет сокращен на четверть.



Напомним, что Турсунбаев учредил предприятия "Чиноз халол чорва" и "Чиноз авто хамкор". Вместе с подельниками он брал у населения деньги и имущество под двойные проценты, которые выплачивались из поступлений от новых клиентов. Таким образом, жертвами финансовой пирамиды стали тысячи граждан Узбекистана.



Обманутые Ахмадбаем узбекистанцы в суде просят вернуть деньги

При заключении сделки оговаривалось, что в случае смерти Ахмадбая вкладчики не могли требовать от его родственников компенсации или возвращения своих средств.



Преступники тратили нажитые деньги, строя дворцы и покупая роскошные авто. Турсунбаев значительную часть средств переправлял за рубеж. По данным оперативников, преступная схема действовала около 5 лет. В ходе обыска, который произвели в офисе и дома у Турсунбаева, были обнаружены деньги на общую сумму в несколько миллионов долларов. Источник - ru.sputniknews-uz.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519232520

Новости Казахстана

