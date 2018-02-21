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Рахмон создал "Центр управления Вооруженными силами" Таджикистана
19:42 21.02.2018

В Таджикистане создан Центр управления Вооруженными силами





Как сообщается 21 февраля на сайте президента РТ, при любой значимой угрозе безопасности государства будет основным пунктом военного управления. В церемонии открытия центра принял участие президент страны, главнокомандующий Вооруженными силами РТ Эмомали Рахмон.

На сайте отмечается также, что Центр управления Вооруженными силами связан с административными центрами Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей и Раштским регионом.

В дальнейшем планируется создание около 10 центров управления в других воинских подразделениях Вооруженных сил страны.

Центр управления Вооруженными силами оснащен современной системой закрытой видеоконференции, посредством которой будет передаваться информация в электронном формате.

Вооруженные силы Таджикистана состоят из сухопутных, мобильных войск, военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны.

Согласно отчету "Военный баланс 2016" Международного института стратегических исследований (IISS London) таджикская армия по уровню вооружения считается одной из самых слабых на постсоветском пространстве и в случае возникновения угроз зависимой от Вооруженных сил России и ОДКБ.

По данным IISS, численность вооруженных сил Таджикистана с учетом сил МО РТ, Национальной гвардии, внутренних войск, полувоенных формирований МЧС республики составляет 8800 человек, что меньше по численности армий остальных четырех среднеазиатских республик.

Так, сообщается также, что на вооружении таджикской армии имеются 30 единиц танков Т-72, 7 единиц танков Т-62, 23 БМП и столько же БТР, один самолет типа ТУ-134 и три вертолета.

21.2.18

Источник - rus.ozodi.org
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