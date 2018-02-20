 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.02.2018
20:02  "Узбекский Мавроди" Ахмадбай получил 13 лет, но отсидит не все
19:42  Рахмон создал "Центр управления Вооруженными силами" Таджикистана
19:39  В схватке за Сирию может победить Китай, - А.Веселов
19:37  Слабое звено Центральной Азии: откуда ждать ИГ в регионе, - А.Курилкин
18:30  Сотовые войны: что не поделили Beeline, Ucell и UMS в Узбекистане
14:55  В Тегеране произошли столкновения между полицией и дервишами-суфиями. Есть жертвы
13:57  Истребительный базар. На чем будут летать ВВС Индии
11:24  Евфрат с подогревом. Локальные перемирия пока эффективнее масштабных инвестиций, - Е.Сатановский
09:22  Игра на "Талибане". "Среднеазиатский фронт" может быть открыт в ближайшее время, - Б.Джерелиевский
08:24  Туз в Анкаре. Если Москве удастся разыграть турецкую карту, Штатам мало не покажется, - The Saker
08:05  Лучший друг туркмен-башей Макаров ("Итера") перекинул баблос в УВЗЛ
08:04  Обходное пособие. США, Австралия, Индия и Япония ищут альтернативу китайскому "Поясу и пути"
07:44  Москва не поддержала ввод войск Асада в Африн, - В.Мухин
07:37  Кыргыз Эмиль Кайкиев назначен министром по энергетике и инфраструктуре в ЕЭК
07:21  Ливан под прицелом США. Шансы Левиафана, - Е.Пустовойтова
06:54  Война, которую Америка не ведет, - Politico
06:50  Во главе кукольной Ассамблеи народа Казахстана посадили Прокопенко
06:38  Россия и США начали большую войну за нефть. Американцам пророчат черные времена через 15 лет, - Н.Макеев
06:16  Каково быть "оралманом" в Казахстане, - М.Набатников
06:13  Almaty Mountain Аffaire. Казахский Куршавель и его лоббисты, - Ratel.kz
06:00  Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных Игр Кочевников набирает волонтеров
05:51  Венгерский премьер Орбан призвал остановить "исламскую экспансию"
05:42  Двухэтажная война в Сирии, - Андрей Фефелов
00:56  Город в отключке. Андижан снова зимует возле буржуек и газовых баллонов
00:50  Наталья Годунова назначена главой Счетного комитета Казахстана
00:42  Таджикистан: отстранением имамов дело не закончится, - Х.Имомназар
00:30  От убийства Каддафи к нефтегазовому разделу Ливии, - А.Балиев
00:27  Израиль заставляет Россию менять сирийскую политику, - "НГ"
00:15  Некоторые проблемы кыргызского партогенеза
00:06  "Заслуженный артист" Кыргызстана Жумакадыр призвал отвечать русскоговорящим людям только по-кыргызски
00:03  В Душанбе опровергли появление новых трещин в плотине Сареза
Вторник, 20.02.2018
22:58  Президент Туркмении начал распродажу своих 25 бронированных "мерседесов"
22:48  Смещенный Кабулом губернатор Самангана Худам согласился покинуть свой пост
22:31  Джолдошбек Джунушев назначен гендиректором угольного ГП "Кыргызкомур"
15:24  Тверские кишлаки. Мигранты заселяют брошенные русские деревни, - Д.Стешин
15:23  Фетва вместо закона. Как в Узбекистане сделать ЭКО и найти суррогатную мать
15:21  Абырвалг (последствия). Казахстан покидает все больше специалистов
15:13  Советские "орлы" над "китайским Сталинградом" (история), - И.Шумейко
15:11  Цифра против санкций. О системах расчетов, альтернативных SWIFT, - В.Катасонов
15:09  Истоки возникновения, основные догматы салафитов, - Х.Мухаббатов
14:30  Александр Дугин. Начало Великого поста
10:33  Медведев - сын Белки и Стрелки? РосПравительство хочет приватизировать МКС
09:46  Джихад-новруз. Мирзиеев снял с спец-учета 18-тысяч узб-подозреваемых в религиозном экстремизме
08:42  Абырвалг. Елбасы утвердил новый алфавит для казахской письменности
08:40  Минкультуры Таджикистана объявило конкурс на лучшую статью о жизни и творчестве реально отличного писателя Садриддина Айни
08:34  Казахстанский могулист Рейхерд едва не стал олимпийским... инвалидом
08:33  Сильный руководитель и сильная страна мстят за своих погибших солдат! - Э.Ханымамедов
08:30  Yes, белый гаспадина-ма... Таджикских милиционеров обязали учить английский
08:29  Демонизируя Иран, США подрывают безопасность Ближнего Востока, - Н.Бобкин
08:27  России пора сворачивать проект "Украина", - Р.Ищенко
08:25  Почему Путин бережет российскую "элиту", - А.Халдей
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Слабое звено Центральной Азии: откуда ждать ИГ в регионе, - А.Курилкин
19:37 21.02.2018

Одно из направлений дальнейшего продвижения отрядов и эмиссаров ИГ из Афганистана - страны Центральной Азии. Через какое государство ринутся террористы в этот регион и как это отразится на безопасности других стран, разбирался Sputnik Узбекистан

Остатки отрядов ИГ (террористическая группировка, запрещена в России и ряде стран), разбитых в Сирии и Ираке, перемещаются в Афганистан - об этом заявляют российский МИД и ОДКБ. Китай строит на своих восточных границах новую "Великую стену" для защиты от проникновения экстремизма, сепаратизма и терроризма.

Одно из направлений дальнейшего продвижения отрядов и эмиссаров ИГ из Афганистана - страны Центральной Азии. Через какое государство ринутся террористы в этот регион и как это отразится на безопасности других стран, разбирался Sputnik Узбекистан.

На пути всемирного халифата

Уже сейчас спецслужбам стран региона удается выявлять и нейтрализовать террористов - например, МВД Таджикистана в 2017 году предотвратило 16 терактов на территории страны.

Кроме того, таджикистанские правоохранители передали оперативную информацию коллегам из России, Китая, Узбекистана, Казахстана и Украины. На ее основе спецслужбы стран-партнеров предотвратили десять терактов. Помимо борьбы с врагом внутренним, странам Центральной Азии приходится укреплять границы и усиливать мощь национальных армий - как показал опыт Ирака и Сирии, сегодня экстремистские организации пытаются добиться своего не только руками одиночек-смертников, но и полноценными боевыми отрядами с бронетехникой, артиллерией и квазиавиацией из дронов.

На одном лишь Афганистане ИГ останавливаться не намерено, ведь, как заявляют идеологи и основатели этой группировки, их цель - построение всемирного "халифата". Вариантов продвижения из Афганистана у них немного: пограничные Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Расположенные севернее Казахстан и Кыргызстан, которым повезло не иметь общей границы с беспокойным Афганистаном, для боевиков, скорее, источник кадров.

Границы и договоры

В самом выигрышном положении находится Узбекистан: граница с Афганистаном больше похожа на крепостные укрепления, чем на "нейтральную полосу". Перейти на сторону соседней страны можно только через единственный мост Хайрабад.

Узбекская армия к тому же является сильнейшей в регионе. Сейчас страна занялась перевооружением войск - заключен договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией, рассматривается возможность закупки современных бронетранспортеров в Казахстане, начата разработка законодательства для создания собственного военно-промышленного комплекса.

К тому же между Ташкентом и Москвой заключен договор о стратегическом союзничестве - и, в случае эскалации ситуации в стране, российская армия сможет прийти на помощь.

Сложнее ситуация в Таджикистане: армия этой республики значительно слабее, граница с Афганистаном гораздо более протяженная, а укреплений на ней меньше. Зачастую именно Таджикистан называется самой перспективной целью "Талибана" и ИГ.

Однако в республике размещены российские войска - 201-я военная база. К тому же Таджикистан - полноправный член ОДКБ, а это значит, что своевременно прибыть на помощь в случае крупного вторжения или обострения ситуации смогут подразделения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Поэтому изначальная "привлекательность" Таджикистана как цели для вторжения оказывается призрачной.

Сложнее всего обстоит дело с Туркменистаном.

Согласно отчету The Military Balance - 2017, вооруженные силы страны находятся не в лучшем состоянии из-за слабой подготовки личного состава, плохого снаряжения и сохраняющейся советской доктрины ведения боевых действий.

По неофициальным данным, из Туркменистана в ИГ уехало несколько сотен человек, а в стране периодически предотвращаются теракты, которые готовят сторонники радикальных исламистских идей.

Из-за закрытости официального Ашхабада в СМИ появляется крайне мало подтвержденной информации о ситуации внутри страны, однако падение цен на энергоносители и последовавшая отмена социальных льгот косвенно указывают на падение уровня жизни.

Туркменистан привлекает исламистов еще и своим выгодным географическим положением, имея границы с Ираном, Узбекистаном и Казахстаном. Для Тегерана, давнего врага ИГ, появление еще одного фронта значительно осложнит стратегическую ситуацию. У Казахстана и Узбекистана в случае обострения ситуации на этом направлении появится новая "точка соприкосновения" с очагом нестабильности, что потребует напряжения сил.

С учетом этих внутренних и внешних факторов

В итоге же слабая армия, упавший уровень жизни населения, отсутствие военных союзников и выгодное стратегическое расположение делают именно из Туркменистана слабое звено Центральной Азии, и сейчас Ашхабаду придется приложить немало сил и ресурсов для укрепления собственной безопасности.

Антон Курилкин.

Источник - ru.sputniknews-uz.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519231020
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  