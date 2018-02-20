Слабое звено Центральной Азии: откуда ждать ИГ в регионе, - А.Курилкин

19:37 21.02.2018 Одно из направлений дальнейшего продвижения отрядов и эмиссаров ИГ из Афганистана - страны Центральной Азии. Через какое государство ринутся террористы в этот регион и как это отразится на безопасности других стран, разбирался Sputnik Узбекистан



Остатки отрядов ИГ (террористическая группировка, запрещена в России и ряде стран), разбитых в Сирии и Ираке, перемещаются в Афганистан - об этом заявляют российский МИД и ОДКБ. Китай строит на своих восточных границах новую "Великую стену" для защиты от проникновения экстремизма, сепаратизма и терроризма.



Одно из направлений дальнейшего продвижения отрядов и эмиссаров ИГ из Афганистана - страны Центральной Азии. Через какое государство ринутся террористы в этот регион и как это отразится на безопасности других стран, разбирался Sputnik Узбекистан.



На пути всемирного халифата



Уже сейчас спецслужбам стран региона удается выявлять и нейтрализовать террористов - например, МВД Таджикистана в 2017 году предотвратило 16 терактов на территории страны.



Кроме того, таджикистанские правоохранители передали оперативную информацию коллегам из России, Китая, Узбекистана, Казахстана и Украины. На ее основе спецслужбы стран-партнеров предотвратили десять терактов. Помимо борьбы с врагом внутренним, странам Центральной Азии приходится укреплять границы и усиливать мощь национальных армий - как показал опыт Ирака и Сирии, сегодня экстремистские организации пытаются добиться своего не только руками одиночек-смертников, но и полноценными боевыми отрядами с бронетехникой, артиллерией и квазиавиацией из дронов.



На одном лишь Афганистане ИГ останавливаться не намерено, ведь, как заявляют идеологи и основатели этой группировки, их цель - построение всемирного "халифата". Вариантов продвижения из Афганистана у них немного: пограничные Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Расположенные севернее Казахстан и Кыргызстан, которым повезло не иметь общей границы с беспокойным Афганистаном, для боевиков, скорее, источник кадров.



Границы и договоры



В самом выигрышном положении находится Узбекистан: граница с Афганистаном больше похожа на крепостные укрепления, чем на "нейтральную полосу". Перейти на сторону соседней страны можно только через единственный мост Хайрабад.



Узбекская армия к тому же является сильнейшей в регионе. Сейчас страна занялась перевооружением войск - заключен договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией, рассматривается возможность закупки современных бронетранспортеров в Казахстане, начата разработка законодательства для создания собственного военно-промышленного комплекса.



К тому же между Ташкентом и Москвой заключен договор о стратегическом союзничестве - и, в случае эскалации ситуации в стране, российская армия сможет прийти на помощь.



Сложнее ситуация в Таджикистане: армия этой республики значительно слабее, граница с Афганистаном гораздо более протяженная, а укреплений на ней меньше. Зачастую именно Таджикистан называется самой перспективной целью "Талибана" и ИГ.



Однако в республике размещены российские войска - 201-я военная база. К тому же Таджикистан - полноправный член ОДКБ, а это значит, что своевременно прибыть на помощь в случае крупного вторжения или обострения ситуации смогут подразделения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Поэтому изначальная "привлекательность" Таджикистана как цели для вторжения оказывается призрачной.



Сложнее всего обстоит дело с Туркменистаном.



Согласно отчету The Military Balance - 2017, вооруженные силы страны находятся не в лучшем состоянии из-за слабой подготовки личного состава, плохого снаряжения и сохраняющейся советской доктрины ведения боевых действий.



По неофициальным данным, из Туркменистана в ИГ уехало несколько сотен человек, а в стране периодически предотвращаются теракты, которые готовят сторонники радикальных исламистских идей.



Из-за закрытости официального Ашхабада в СМИ появляется крайне мало подтвержденной информации о ситуации внутри страны, однако падение цен на энергоносители и последовавшая отмена социальных льгот косвенно указывают на падение уровня жизни.



Туркменистан привлекает исламистов еще и своим выгодным географическим положением, имея границы с Ираном, Узбекистаном и Казахстаном. Для Тегерана, давнего врага ИГ, появление еще одного фронта значительно осложнит стратегическую ситуацию. У Казахстана и Узбекистана в случае обострения ситуации на этом направлении появится новая "точка соприкосновения" с очагом нестабильности, что потребует напряжения сил.



С учетом этих внутренних и внешних факторов



В итоге же слабая армия, упавший уровень жизни населения, отсутствие военных союзников и выгодное стратегическое расположение делают именно из Туркменистана слабое звено Центральной Азии, и сейчас Ашхабаду придется приложить немало сил и ресурсов для укрепления собственной безопасности.



Антон Курилкин. Источник - ru.sputniknews-uz.com

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