В Тегеране произошли столкновения между полицией и дервишами-суфиями. Есть жертвы

14:55 21.02.2018 В Тегеране пятеро сотрудников службы безопасности были убиты, а 300 человек арестованы при столкновениях между полицией и последователями суфизма, эзотерического течения в исламе, сообщили официальные лица в иранской столице.



Суфии из города Гонабади (на востоке Ирана), которые также известны как дервиши, заявили, что по меньшей мере один из их числа был убит силами безопасности после того, как в северной части Тегерана произошли столкновения. Последователи суфизма вечером 19 февраля провели акцию протеста перед полицейским участком в связи с арестом членов религиозной общины, сообщает Радио Фарда, персидская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода.



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Суфизм или тасаввуф, мистическая ветвь ислама, не запрещена в Иране, но правозащитные группы обвиняют иранское правительство в преследовании и дискриминации ее последователей



Кадры, циркулирующие в социальных сетях и транслируемые государственным телевидением, показывают, как автобус врезается в группу полицейских в северном Тегеране. В результате этого, по сообщениям полиции, трое полицейских погибли.



20 февраля представитель городской полиции Саид Монтазер Альмеди сообщил, что были убиты два члена полувоенной организации Басиджа, связанной с Корпусом стражей исламской революции. Он также сообщил, что было арестовано более 300 человек, включая водителя автобуса.



Сторонники лидера суфиев Гонабанди Нурали Табанде, которому исполнилось 90 лет, провели сидячие пикеты возле его дома в Тегеране, опасаясь того, что он может быть задержан полицией. Ранее они собрались возле полицейского участка в знак протеста против ареста одного из членов секты, 72-летнего Нематолла Риахи, который, по их словам, приехал в Тегеран, чтобы помочь защитить Табанде и его дом.



Cуфии собрались возле полицейского участка в знак протеста против ареста одного из членов секты, Тегеран, 19 февраля 2018 года



Cуфии собрались возле полицейского участка в знак протеста против ареста одного из членов секты, Тегеран, 19 февраля 2018 года



Суфизм или тасаввуф, мистическая ветвь ислама, не запрещена в Иране, но правозащитные группы обвиняют иранское правительство в преследовании и дискриминации ее последователей, в том числе в Гонабади, месте проживания одной из крупнейших суфийских сект.



По данным нью-йоркского Центра по правам человека, в Иране, за последние два месяца были арестованы несколько дервишей. В марте 2017 года специальный докладчик ООН по Ирану выразил озабоченность по поводу притеснений членов суфийских групп, заявив, что они "продолжают подвергаться произвольным арестам, притеснениям и задержанию и часто обвиняются в преступлениях против национальной безопасности".

20.2.18 Источник - rus.ozodi.org

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