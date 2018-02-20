 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.02.2018
20:02  "Узбекский Мавроди" Ахмадбай получил 13 лет, но отсидит не все
19:42  Рахмон создал "Центр управления Вооруженными силами" Таджикистана
19:39  В схватке за Сирию может победить Китай, - А.Веселов
19:37  Слабое звено Центральной Азии: откуда ждать ИГ в регионе, - А.Курилкин
18:30  Сотовые войны: что не поделили Beeline, Ucell и UMS в Узбекистане
14:55  В Тегеране произошли столкновения между полицией и дервишами-суфиями. Есть жертвы
13:57  Истребительный базар. На чем будут летать ВВС Индии
11:24  Евфрат с подогревом. Локальные перемирия пока эффективнее масштабных инвестиций, - Е.Сатановский
09:22  Игра на "Талибане". "Среднеазиатский фронт" может быть открыт в ближайшее время, - Б.Джерелиевский
08:24  Туз в Анкаре. Если Москве удастся разыграть турецкую карту, Штатам мало не покажется, - The Saker
08:05  Лучший друг туркмен-башей Макаров ("Итера") перекинул баблос в УВЗЛ
08:04  Обходное пособие. США, Австралия, Индия и Япония ищут альтернативу китайскому "Поясу и пути"
07:44  Москва не поддержала ввод войск Асада в Африн, - В.Мухин
07:37  Кыргыз Эмиль Кайкиев назначен министром по энергетике и инфраструктуре в ЕЭК
07:21  Ливан под прицелом США. Шансы Левиафана, - Е.Пустовойтова
06:54  Война, которую Америка не ведет, - Politico
06:50  Во главе кукольной Ассамблеи народа Казахстана посадили Прокопенко
06:38  Россия и США начали большую войну за нефть. Американцам пророчат черные времена через 15 лет, - Н.Макеев
06:16  Каково быть "оралманом" в Казахстане, - М.Набатников
06:13  Almaty Mountain Аffaire. Казахский Куршавель и его лоббисты, - Ratel.kz
06:00  Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных Игр Кочевников набирает волонтеров
05:51  Венгерский премьер Орбан призвал остановить "исламскую экспансию"
05:42  Двухэтажная война в Сирии, - Андрей Фефелов
00:56  Город в отключке. Андижан снова зимует возле буржуек и газовых баллонов
00:50  Наталья Годунова назначена главой Счетного комитета Казахстана
00:42  Таджикистан: отстранением имамов дело не закончится, - Х.Имомназар
00:30  От убийства Каддафи к нефтегазовому разделу Ливии, - А.Балиев
00:27  Израиль заставляет Россию менять сирийскую политику, - "НГ"
00:15  Некоторые проблемы кыргызского партогенеза
00:06  "Заслуженный артист" Кыргызстана Жумакадыр призвал отвечать русскоговорящим людям только по-кыргызски
00:03  В Душанбе опровергли появление новых трещин в плотине Сареза
Вторник, 20.02.2018
22:58  Президент Туркмении начал распродажу своих 25 бронированных "мерседесов"
22:48  Смещенный Кабулом губернатор Самангана Худам согласился покинуть свой пост
22:31  Джолдошбек Джунушев назначен гендиректором угольного ГП "Кыргызкомур"
15:24  Тверские кишлаки. Мигранты заселяют брошенные русские деревни, - Д.Стешин
15:23  Фетва вместо закона. Как в Узбекистане сделать ЭКО и найти суррогатную мать
15:21  Абырвалг (последствия). Казахстан покидает все больше специалистов
15:13  Советские "орлы" над "китайским Сталинградом" (история), - И.Шумейко
15:11  Цифра против санкций. О системах расчетов, альтернативных SWIFT, - В.Катасонов
15:09  Истоки возникновения, основные догматы салафитов, - Х.Мухаббатов
14:30  Александр Дугин. Начало Великого поста
10:33  Медведев - сын Белки и Стрелки? РосПравительство хочет приватизировать МКС
09:46  Джихад-новруз. Мирзиеев снял с спец-учета 18-тысяч узб-подозреваемых в религиозном экстремизме
08:42  Абырвалг. Елбасы утвердил новый алфавит для казахской письменности
08:40  Минкультуры Таджикистана объявило конкурс на лучшую статью о жизни и творчестве реально отличного писателя Садриддина Айни
08:34  Казахстанский могулист Рейхерд едва не стал олимпийским... инвалидом
08:33  Сильный руководитель и сильная страна мстят за своих погибших солдат! - Э.Ханымамедов
08:30  Yes, белый гаспадина-ма... Таджикских милиционеров обязали учить английский
08:29  Демонизируя Иран, США подрывают безопасность Ближнего Востока, - Н.Бобкин
08:27  России пора сворачивать проект "Украина", - Р.Ищенко
08:25  Почему Путин бережет российскую "элиту", - А.Халдей
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Истребительный базар. На чем будут летать ВВС Индии
13:57 21.02.2018

Илья Крамник

ВВС Индии запросили у США информацию по истребителю F-35, включающую секретные сведения. Подобная заинтересованность может говорить о серьезном желании приобрести американский истребитель пятого поколения. Одновременно Индия продолжает рассматривать возможность закупки истребителя FGFA - экспортного варианта российской машины Су-57. Портал iz.ru разбирался в мотивациях и перспективах конкурентов на индийском рынке боевых самолетов.

Диверсификация поставщиков

Вся новейшая история ВВС Индии представляет собой череду непрерывных попыток избежать "монополии поставщика" - в ключевых классах боевых самолетов начиная с 1970-х годов Индия старательно обзаводится близкой по характеристикам и назначению продукцией от конкурирующих производителей. Так, сначала в качестве перспективных ударных машин были параллельно выбраны советские МиГ-23БН (позднее - их усовершенствованная версия МиГ-27) и франко-британские "Ягуары", а десятилетием спустя ВВС Индии начали параллельные закупки французских "Миражей-2000" и советских МиГ-29.

Параллельно Индия всю дорогу стремилась наладить собственное производство боевых самолетов - как минимум лицензионную сборку с той или иной степенью локализации, как максимум - собственных конструкций, но до сих пор эти попытки оборачивались либо достаточно небольшим числом машин простейшей конструкции, таких как истребитель Ajeet или ударный самолет HF-24 Marut, либо откровенным долгостроем с непомерными затратами при весьма средних характеристиках - как легкий истребитель HAL Tejas.

Политики диверсификации Индия старается придерживаться и сейчас, однако, по-видимому, в ближайшие годы в составе ее ВВС, помимо уже ставших традиционными европейских и российских машин, появятся боевые самолеты американского производства (транспортники, патрульные машины и вертолеты американского происхождения уже имеются).

В комплектовании парка своих боевых самолетов Индии предстоит решить две задачи: во-первых, их ВВС должны обладать достаточным числом современных (и следовательно, дорогостоящих) самолетов, способных обеспечить качественное превосходство в воздухе над основным соперником (а это Китай) и, во-вторых, быть достаточно массовыми для решения задач в возможной масштабной сухопутной войне на случай столкновения с Пакистаном.

Это автоматически предполагает наличие в составе ВВС самолетов как минимум двух классов: "упакованных" по последнему слову техники истребителей завоевания превосходства в воздухе (способных, разумеется, решать и другие задачи) и достаточно массовых машин, ориентированных в большей степени на ударные задачи, однако способных и постоять за себя в воздушном бою.

В настоящее время задача качественного превосходства над возможными соперниками решается наличием истребителей Су-30МКИ, которые вдобавок в ближайшие годы должны начать модернизировать с учетом появления нового оборудования и вооружения. Вместе с тем разработка в КНР машин пятого поколения, требует от Индии соответствующей реакции в оснащении собственных ВВС.

Главная задача

Су-30 является наиболее многочисленным типом самолетов в составе ВВС Индии: более 230 машин в строю, и в общей сложности еще более трех десятков должны быть поставлены. В масштабах региона эти машины способны не только решать задачи завоевания превосходства в воздухе и поражения наземных целей тактического значения, но и в ближайшей перспективе выполнять роль стратегических ударных машин за счет своего большого радиуса действия (около 2 тыс. км и может быть увеличен за счет дозаправки в воздухе) и планируемого оснащения части этих машин крылатыми ракетами "Брамос". Дальность полета этих ракет совместной российско-индийской разработки на основе КР типа "Оникс"/"Яхонт" в перспективе планируется довести до 800 км.

Вместе с тем основную массу парка боевых самолетов ВВС Индии в настоящее время составляют машины 2–3 поколений - более 240 истребителй МиГ-21 (в вариантах МиГ-21бис, модернизированных МиГ-21-93 и учебно-боевых "спарок), более 80 истребителей-бомбардировщиков МиГ-27 и более 90 "Ягуаров", а также 100 с небольшим самолетов четвертого поколения: 66 МиГ-29 и 40 "Миражей-2000". Все эти машины, полученные в 1970–1990-х годах, так или иначе сойдут со сцены в течение следующих 15–20 лет.

Из всего списка подлежащих замене машин наиболее критично стоит вопрос с МиГ-21, 27 и "Ягуаром". Производство этих самолетов прекращено много лет назад, и дефицит запчастей с каждым годом делает поддержание их боеспособности (даже модернизированных МиГ-21-93 "Бизон") все более сложной задачей. Для ее решения Индия в 2016 году объявила тендер на закупку одномоторных истребителей.

Здесь нужно отметить, что первая попытка найти замену машинам 2–3 поколения была сделана Индией в 2000-х годах с объявлением тендера MMRCA, предусматривавшего закупку 126 многоцелевых истребителей стоимостью до $10 млрд, с организацией сборки большей части из них в Индии. В 2012 году тендер выиграла Франция с истребителем "Рафаль", однако закупка 126 машин ожидаемо не состоялась - французский двухмоторный истребитель был сильно дороже предполагавшегося. В итоге в 2015 году стороны подписали контракт на поставку 36 истребителей с вооружением, запчастями, обслуживанием и подготовкой персонала ценой почти $9 млрд. Переговоры о дальнейшем расширении поставок ожидаемо зависли из-за противоречий относительно налаживания производства в Индии, трансфера технологий и условий офсета (инвестирования части прибыли в индийскую экономику). Более того, поставки "Рафалей" по уже заключенному контракту так же пока еще не начались, и сколько их будет поставлено в итоге - предполагать трудно.

Наиболее вероятным кандидатом на победу в новом индийском тендере на одномоторные машины в настоящее время называют американский истребитель F-16, доработанный с учетом требований ВВС Индии. Ранее F-16, в 2014 году отпраздновавший 40 лет со дня первого полета, уже проиграл тендер MMRCA, но, с учетом того что победивший в соревновании "Рафаль", очевидно, не станет массовой недорогой машиной, шансы "проапгрейженного" американца на победу весьма велики. Единственным, по сути, соперником F-16 в настоящее время является шведский истребитель JAS-39 Gripen NG, однако относительно высокая цена шведской машины, ограниченные возможности производителя и наличие большого количества американских комплектующих делают это предложение уязвимым.

Разумеется, это не означает, что F-16 займет всю нишу одномоторных машин - как минимум ВВС Индии все же придется получить доморощенный Tejas LCA MK.2, притом что по эксплуатационным характеристикам он проигрывает даже МиГ-21бис, а боевые еще никто толком не оценивал. Но это национальный проект, и, независимо от того, сойдет он со сцены через пару десятков лет эксплуатации, как Ajeet и Marut до него, или будет развиваться в течение многих десятилетий, свою долю он получит.

Пятое поколение

И F-16, даже в модернизированном виде, и тем паче Tejas сегодня не рассматриваются как истребители завоевания превосходства в воздухе и, очевидно, будут ориентированы в первую очередь на ударные задачи. Основу потенциала ВВС Индии в воздушных боях, как уже сказано, сейчас составляют (и в ближайшие полтора десятка лет сохранят эту роль) Су-30МКИ, к которым, вероятно, в ближайшем будущем прибавятся "Рафали", а также машины пятого поколения, которым предстоит заменить "Миражи-2000", модернизированные МиГ-29 и МиГ-21-93.

Исходно в качестве основной машины пятого поколения в составе ВВС Индии рассматривался Су-57/FGFA, при этом предполагалось, что объем его закупок составит 214 единиц, впоследствии это число было сокращено до 144. Эта цифра в любом случае, даже без учета возможных коррекций, вряд ли будет достигнута ранее середины 2030-х годов. Выбор возможной альтернативы "Сухому" у Индии ограничен ровно одним вариантом, и это уже упомянутый в начале статьи американский истребитель F-35A. Следует при этом напомнить о существовании индийского "национального проекта" истребителя пятого поколения AMCA. Эта одномоторная машина средней весовой категории исходно рассматривалась как дополнение тяжелому двухмоторному FGFA, однако с учетом уже продемонстрированного невысокого потенциала Индии в разработке боевых самолетов не исключено, что в итоге проект AMCA сведется именно к локализации F-35 индийской промышленностью. Некоторые источники уже называют даже отличия возможного индийского варианта F-35 от исходной машины - в частности, оснащение его радаром АN/APG-83 SABR. Этот радар, разработанный для модернизации истребителей F-16 и (в версии SABR-GS) бомбардировщиков B-1B, уступает по возможностям РЛС AN/APG-81, устанавливаемой на F-35, в том числе в силу ограничений по энергетике и возможностям системы охлаждения.

Сравнивая между собой американский и российский истребители без учета их конкретных характеристик, можно отметить, что очевидным преимуществом российского предложения является заметно больший объем трансфера технологий и локализации: F-35 вряд ли будет передан Индии иначе чем в варианте "конструктора готовых агрегатов" с добавлением некоторых индийских подсистем.

Это вызвано даже не столько вероятным нежеланием США делиться технологиями со страной - близким военным и технологическим партнером России, сколько почти непреодолимыми трудностями, которые встанут перед индийским авиапромом при попытке более глубокой локализации F-35. Насколько этот путь долог и труден, Индия уже изучила на опыте углубления локализации Су-30, и попытка повторить его с F-35, самолетом не только иного поколения, но и иной конструкторской и технологической школы, может занять непредсказуемо долгое время с неизвестным результатом.

Эта ситуация порождает уже внутрииндийский конфликт интересов, который прокомментировал портал iz.ru специалист по региону, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. "Необходимо учитывать, что в этом вопросе интересы ВВС Индии в значительной степени расходятся с интересами индийской промышленности, в частности, крупнейшего авиаконцерна Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). Индийские производители активно выступают за продолжение сотрудничества по проекту FGFA: к примеру, председатель HAL Суварна Раджу в октябре назвал FGFA "своей надеждой и мечтой" и заявил, что ни одна страна, кроме России, не в силах предложить Индии технологии сравнимого уровня. В этих условиях Минобороны, очевидно, придется принимать в расчет не только мечты индийских летчиков, но и требования промышленности.

Наиболее вероятным развитием событий в текущей ситуации можно считать подписание Индией в ближайшие годы двух контрактов - на поставку близкого количества истребителей F-35 и FGFA, в обоих случаях с локализацией, глубина и скорость которой, однако, будут различаться.

Однако количество американских истребителей пятого поколения в вооруженных силах Индии может возрасти за счет еще одного потенциального потребителя: ВМС Индии пока не определились, какой самолет составит основу авиакрыла перспективного авианосца, и США весьма активно пытаются продать Индии свой авиационно-технический комплекс, включая как палубное оборудование, так и истребитель F-35C.

Вместе с тем в этот расклад могут вмешаться и другие факторы. Как отметил Алексей Куприянов, планы переоснащения ВВС Индии в дальней перспективе, вполне возможно, будут скорректированы в силу финансовых ограничений - ситуация в экономике страны может потребовать сокращения военного бюджета, в настоящее время приближающегося к $60 млрд в год.

Очевидно, впрочем, что до принятия окончательных решений и по новому истребителю для ВВС, и по палубной машине в прессе появится еще немало опровергающих друг друга версий и альтернативных предложений: чем-чем, а искусством информационных вбросов как средством обеспечения лучших условий сделки в Индии владеют превосходно.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519210620
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  