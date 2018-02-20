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Игра на "Талибане". "Среднеазиатский фронт" может быть открыт в ближайшее время, - Б.Джерелиевский
09:22 21.02.2018

Новости из Афганистана могут в ближайшее время занять центральное место на первых полосах газет. Об обеспокоенности тем, что происходит в северных провинциях страны, официально заявил заместитель гендиректора ОДКБ Валерий Семериков.

Наибольшую тревогу вызывает стремительное увеличение в этой стране боевиков запрещенного в России ИГ. По данным аппарата главы Афганистана, в настоящий момент в стране находятся около семи тысяч террористов группировки.

Директор Третьего департамента СНГ МИДа РФ Александр Стерник рассказал о мерах по обеспечению южных границ СНГ, которые уже приняты. Проводится модернизация вооруженных сил наших партнеров, готовятся кадры. 201-я российская военная база в Таджикистане оптимизирована под задачи прикрытия наиболее опасных участков границы. Усилен потенциал нашей авиабазы в Киргизии. В СНГ ведется работа над региональной системой пограничной безопасности. Этих мер должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно. Риски возникли не вчера, поэтому Россия, как и ее партнеры по ОДКБ, СНГ, постоянно принимает необходимые меры, отметил дипломат.

" Жители среднеазиатских республик, Северного Кавказа, уйгуры рассматривают Афганистан как плацдарм "

Прошедший год стал в определенной степени прорывным в вопросах укрепления стратегического и военно-технического сотрудничества с Узбекистаном и Туркменистаном. Как известно, до недавнего времени эти страны проводили достаточно обособленную политику, но сейчас ситуация изменилась. Эти центральноазиатские республики возглавили достаточно молодые и энергичные лидеры, настроенные на реформирование и модернизацию своих государств.

Границы Туркменистана подвергаются массированным атакам бандформировний из соседнего Афганистана с 2015 года, когда только в июне погибли 12 офицеров и солдат срочной службы. В июне 2016-го в боях с боевиками "Талибана" страна потеряла 27 пограничников. Не менее активны на южных границах СНГ террористы ИГ, их цель – газопровод Туркменистан – Китай, повреждение которого нанесет удар по туркменской экономике и станет большой проблемой для Китая: тот может лишиться поставок газа по выгодным ценам. Ситуацию прекрасно понимают в Ашхабаде, ныне крайне озабоченном повышением обороноспособности страны и охраны государственной границы. Поскольку вооруженные силы республики не слишком велики, она вынуждена искать военную поддержку.

Но если содержание российско-туркменских переговоров по безопасности и конкретные шаги в этом направлении не слишком афишируются, то ВТС с Узбекистаном, связанным с нами союзническим договором 2005 года и столкнувшимся с аналогичными вызовами, освещается достаточно широко. Известно, к примеру, о совместных учениях спецназов на горном полигоне.

Сближению, помимо общих угроз, несомненно, способствовала дипломатия. В Ашхабаде и Ташкенте убедились, что укрепление и расширение сотрудничества с Москвой не только не угрожает суверенитету, но, напротив, является его надежной защитой.

Штаты пугаются мира

Чрезвычайную озабоченность происходящим в Афганистане выказывают в последнее время и Соединенные Штаты. В Вашингтоне постоянно говорят о намерении бороться с набирающим здесь силу терроризмом, притом что 17-летняя американская оккупация не только не улучшила ситуацию, но в чем-то усугубила. Вместо поиска путей национального примирения администрация Трампа приняла решение о расширении миссии "Решительная поддержка" (под таким названием с 1 января 2015-го в Афганистане проводится долгосрочная операция НАТО) и увеличении военного контингента. Причем президент США уполномочил шефа Пентагона самостоятельно определять необходимую, по его мнению, численность войск и фактически отдал на откуп военным всю "афганскую политику".

Однако увеличение контингента, как мы видим из опыта всех последних конфликтов, вовсе не равнозначно усилению борьбы с терроризмом, скорее наоборот. Не так давно бывший президент Афганистана Хамид Карзай выступил с жесткими обвинениями в адрес США, заявив, что за все время военного присутствия оккупанты не сумели снизить рост экстремизма и терроризма и каким-то образом допустили появление в стране ИГ. Карзай добавил, что халифат расползается и американский контингент в Афганистане не принимает никаких мер противодействия угрозе.

Примечательно, что синхронно с Карзаем глава Национальной разведки США Дэниел Коутс, отметив, что обстановка в Афганистане ухудшается, а талибы продолжают захватывать территории, не сказал ни слова про расширение присутствия в стране ИГ. Это можно расценить как косвенное признание того, что американцы не считают боевиков этой организации угрозой для своих интересов в отличие от талибов.

Процесс политического урегулирования был свернут потому, что он принял нежелательные для США формы. Так, например, Исламская партия Афганистана Гульбеддина Хекматияра, подключившись к мирному процессу и подписав соглашение с правительством национального единства, немедленно поставила вопрос об удалении из страны оккупантов и интенсификации мирных переговоров с "Талибаном". Очевидно, что подлинное национальное примирение афганцев, делающее пребывание на территории ИРА иностранных контингентов излишним, не устраивает Вашингтон.

Геркулесовы крылья террора

Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери прямо обвинил Вашингтон в том, что им организована массовая переброска террористов "Исламского государства" в соседнюю страну. "Когда американцы осознали, что в Ираке и Сирии ИГ и другие группировки потеряли захваченные ранее территории, то перевезли боевиков различными путями в Афганистан, и мы являемся свидетелями взрывов, террора и новых преступлений в Афганистане", – цитируют генерала иранские СМИ.

Ежедневно с аэродромов американских баз в Ираке взмывают транспортные борта ВВС США, загруженные людьми, оружием и техникой, и берут курс на Афганистан. При этом, как сообщает Багдад, официальный вывод американских войск еще не начался.

Впрочем, в последние несколько месяцев тревоги Кабула относительно деятельности ИГ существенно снизились и основное его беспокойство сконцентрировалось на "Талибане", с которым еще сравнительно недавно режим искал пути национального примирения.

Возникает ощущение, что в Кабуле не видят в ИГ угрозы своему существованию. Что, собственно говоря, не слишком удивляет. Ведь если задачей талибов является возвращение власти в стране или хотя бы ведущая роль в коалиционном правительстве, то главные цели ИГ находятся за пределами Афганистана. Не случайно основные силы "халифатчиков" сконцентрированы на севере, на границе СНГ. Необходимо отметить и их национальный состав – жители среднеазиатских республик, Северного Кавказа, уйгуры. То, что они рассматривают Афганистан скорее как плацдарм, секретом не является.

Интенсивное воздушное сообщение между иракскими и сирийскими базами США и Афганистаном может говорить о том, что подготовка к "натиску на север" вступила в финальную стадию. То есть "среднеазиатский фронт" против России может быть открыт в ближайшее время. Есть вероятность того, что все это произойдет синхронно с широкомасштабной агрессией украинских формирований против народных республик, чтобы рассредоточить усилия нашей страны между Ближним Востоком, Центральной Азией и Донбассом. Однако есть надежда, что посягательства на границы СНГ Россия не проспит. Александр Стерник заявил: "Южное направление давно является для нас объектом особого внимания из-за ситуации в Афганистане. Сейчас приходится учитывать еще и передислокацию туда боевиков после их поражения в Сирии и Ираке".

Чуть ранее министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что усиление российских военных баз в Таджикистане и Киргизии новейшими вооружениям понадобилось для того, чтобы препятствовать переносу террористической активности в Центрально-Азиатский регион из Афганистана.

Борис Джерелиевский

№ 7 (720) за 20 февраля 2018

Источник - vpk-news.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519194120
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