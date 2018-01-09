Туз в Анкаре. Если Москве удастся разыграть турецкую карту, Штатам мало не покажется, - The Saker

08:24 21.02.2018 Ситуация в Сирии явно ухудшилась – все больше свидетельств того, что российская группировка в этой стране стала целью систематической кампании "нападений для устрашения".



Сначала произошло нападение с применением беспилотников и артиллерии по базе "Хмеймим". Затем в провинции Идлиб был сбит Су-25. А сейчас мы слышим о российских потерях в результате американского налета на сирийскую колонну. В первом случае Москва высказала свое подозрение (https://edition.cnn.com/2018/01/09/politics/russia-us-attack-base-syria/...) в том, что атака была по крайней мере скоординирована с силами США. В случае с Су-25 открытых обвинений не было, но многие эксперты предполагали, что примененный ПЗРК обычно в Сирии не наблюдался (прозрачный намек на то, что "Стингеры" курдам поставили США). Что касается колонны, то вопрос в том, кто это мог быть – российские военные или "подрядчики"? (Последнее представляется более вероятным, поскольку прикрытия с воздуха не было.) В совокупности все это выглядит признаком новой американской стратегии в Сирии: наказывать русских сильно – настолько, насколько это возможно, не доводя дело до открытого нападения.



" Если бы турки убили американских военных, США ничего бы не сделали. А популярность Эрдогана внутри страны взлетела бы до небес "



Во-первых, США и Израиль трясет от унижения и бессильной ярости от их поражения: Асад все еще у власти, ИГ (запрещенное в РФ. – С. Д.) более или менее разгромлено, русским сопутствовал успех в их кампании по приглашению к переговорам большого количества "хороших террористов". С завершением в России успешной конференции по Сирии и при общем согласии всех сторон приступить к работе над новой конституцией возникла реальная опасность установления мира – того, чему англо-сионисты твердо намерены противостоять (здесь: https://jasirx.wordpress.com/ документ скорее всего "взломанный", который, если он достоверен, показывает, как США противятся успеху русских).



Во-вторых, и Трамп, и Нетаньяху обещали "победы". Им надо доказать свою мужественность и силу (отличиться от сосунков, что были до них). Начать войну против русских, конечно, значит "доказать свою мужественность". Но это слишком опасно. Убивать русских где-то "на окраинах" – либо при правдоподобном отрицании, либо частных "подрядчиков" – вариант более безопасный и, значит, предпочтительный.



В-третьих, в России грядут президентские выборы. Американцы все еще наивно полагают, что если они создадут проблемы для Путина (санкции плюс гробы из Сирии), то это негативно повлияет на его популярность (в действительности эффект противоположный).



И последнее (не по значению). Так как США давно потеряли способность хоть что-то довести до конца, их логическая отступная позиция сводится к тому, чтобы, проигрывая, не дать победить и другому. Главная цель американского размещения в Сирии – создать проблемы для Анкары, Тегерана, Дамаска и, конечно же, Москвы.



Вывод: поскольку американцы провозгласили, что они (незаконно) останутся в Сирии до тех пор, пока ситуация не "стабилизируется", то сейчас должны сделать все, чтобы страну дестабилизировать. В этом есть своя – извращенная – логика.



Для России все эти плохие новости можно суммировать так: она победила ИГ в Сирии, но все еще не победила англо-сионистов на Ближнем Востоке. Хорошая новость, однако, в том, что у России есть варианты действия.



Шаг первый: взбодрить турок



Есть контринтуитивное, но идеальное для России решение противостоять вторжению США в Сирию – привлечь турок. Как? Атакуя силы США не напрямую, а через курдских повстанцев, которых американцы "прикрывают" (по крайней мере политически). США и Израиль не задумываясбьют по сирийским и иранским силам. Удары по турецким силам несли бы с собой громадный политический риск. США уже как-то содействовали попытке переворота против Эрдогана. Затем при их поддержке был создан "мини-Курдистан" и в Ираке, и в Сирии. Отношения Анкары и Вашингтона сейчас на самом дне, и не потребуется многого, чтобы вытолкнуть турок за пределы сотрудничества с США, ЕС, НАТО, CENTCOM, Израилем и англо-сионистскими группами интересов в регионе. Важность Турции для Европы, Средиземноморья и Ближнего Востока переоценить невозможно. И американцы знают это.



" Чтобы спасти американо-турецкие отношения, потребуется чудо. Россия могла бы капитализировать это "



Из этого вытекает мало кем понимаемое следствие: турецкие военные в Сирии имеют то, что я назвал бы "политическим иммунитетом" от любых атак со стороны США. То есть что бы ни сделали турки, США почти никогда не применят против них силу просто из-за того, что последствия, скажем, налета ВВС США на турецкую армейскую колонну будут слишком серьезны, чтобы их даже обсуждать.



Я вполне допускаю нападение турок на колонну/позицию курдов (или "хороших террористов") с последующей гибелью американских военных. Что станут/смогут поделать США? Ответить тем же? Да ни за что! Невозможно себе представить нападение Штатов на члена НАТО. За этим последует требование о полном выводе США/НАТО с территории и из воздушного пространства Турции. Теоретически США могут попросить Израиль сделать черную работу за них. Но израильтяне не дураки (и не сумасшедшие), у них нет никакого интереса начинать войну с Турцией из-за созданной американцами проблемы "мини-Курдистана". Если только они не соберутся проливать священную "еврейскую кровь" ради каких-то никчемных гоев.



И наоборот. Если бы турки убили американских военных, последовали бы потоки вопросов и "консультаций" да какие-нибудь символические акции, но помимо этого США приняли бы эти потери и ничего бы не поделали. Зато популярность Эрдогана внутри страны взлетела бы еще выше. Это означает, что если и есть какой-то актор, который может серьезно нарушить операции США на севере Сирии или даже заставить их убраться, так это Турция. Эта способность существенно усиливает ее переговорные позиции в отношениях с Россией и Ираном. И я думаю, что Эрдоган с удовольствием ею воспользуется к своей выгоде. Пока он лишь угрожал Америке "оcманской пощечиной" (https://www.rt.com/news/418712-ottoman-slap-erdogan-us-nato/), и госсекретарь Тиллерсон мчит в Анкару, чтобы предотвратить катастрофу. Но то, что США вынуждены выбирать или турецкую сторону, или курдскую, резко сокращает шансы на реальный прорыв (а израильское лобби на все сто процентов стоит за курдов). Сейчас, чтобы спасти американо-турецкие отношения, потребуется чудо. Россия могла бы капитализировать это.



Конечно, США все еще сильны, в том числе внутри Турции. И вступать в открытую конфронтацию с Дядей Сэмом для Эрдогана было бы очень опасно. У русских два варианта – либо пообещать туркам нечто очень выгодное, либо как-то еще ухудшить их отношения с США. В помощь им – поддержка американцами Израиля, курдов и гюленистов.



Другой риск состоит в том, что любая антикурдская операция может превратиться еще в один раздел Сирии – на этот раз турками. Однако реальность такова, что они не могут долго оставаться в Сирии, особенно если этому противятся Россия и Иран. Есть еще и международное право, которое туркам не так легко игнорировать, как американцам.



У Анкары нет никакого интереса помогать Асаду да и Путину тоже. И ей дела нет до того, что произойдет с Сирией. Это значит, что сирийцам, русским и иранцам не стоит сильно надеяться, что турки повернутся против США,если, конечно, не будут созданы правильные условия. Время покажет, смогут ли Москва и Тегеран их создать.



Шаг второй: насытить Сирию системами ПВО



Никому неизвестно, сколько и каких систем ПВО русские поставили сирийцам за последние пару лет. Но именно это и надо делать русским – поставить сирийцам и иранцам как можно больше современных и мобильных систем ПВО – лучше всего "Панцирь-С1" и ПЗРК "Верба". Это сочетание затруднит проведение американцами и израильтянами любых воздушных операций. Такая поставка систем ПВО со стороны России была бы целиком законной. Даже если в Сирию будут вместе с техникой направлены операторы, то когда американский или израильский самолет в воздухе развалится на куски, никто не докажет, что "русские сделали это". Москва получит то, что в ЦРУ называют "правдоподобным отрицанием". Американцы, конечно, набросятся на слабую сторону – сирийцев. Но кроме некоторой удовлетворенности, это ничего не даст. Сирийские небеса все равно не станут для американцев и израильтян безопаснее.



Русским стоило бы усовершенствовать имеющиеся у сирийцев системы "Куб" и "Бук". Это в сочетании с "Панцирями" и "Вербами" превратит Сирию в ад для американцев и израильтян. Туркам будет все равно – они и так летают только с разрешения русских. А иранцы там не летают.



Но ничто не может помешать Штатам поставлять еще более совершенные ПЗРК своим союзникам из числа "хороших террористов". И если обе стороны делают одно и то же, то в проигрыше будет та, которая более зависит от воздушных операций (США), а не та, что имеет преимущество на земле (русские). Более того, поставляя ПЗРК в Сирию, США еще больше отдалят от себя своего союзника – Турцию. А на российские поставки ПЗРК и систем ПВО жаловаться будут только израильтяне. Когда это случится, у русских будет простой и правдивый ответ – не мы начали это первыми, а ваши американские союзники. Их и благодарите.



Главное то, что сейчас США и Израиль действуют в небе Сирии совершенно безнаказанно. Изменения если и будут, то постепенными. Сначала отдельные потери (как недавно израильский F-16), а потом мы увидим, что авианалеты постепенно сместятся с городских центров и командных постов на меньшие по размеру цели (такие, как колонны машин). Это будет означать, что самые выгодные мишени уже хорошо защищены. В конце концов самолеты заменят крылатые и баллистические ракеты. Это будет означать, что произойдет сдвиг от наступательных воздушных операций к мерам защиты войск, что в свою очередь облегчит условия действий для сирийцев, иранцев и "Хезболлы". Но первым шагом должно стать усиление ПВО в Сирии.



Возможна ли контрэскалация?



Похоже, Империя приняла решение на частичную "реконкисту" Сирии. Даже Макрон производит какие-то звуки об ударах по сирийцам (http://www.bbc.com/news/world-europe-43053617), чтобы наказать их за вымышленное применение химического оружия. Как минимум США хотят, чтобы русские заплатили высокую цену.



Дальнейшие цели Штатов таковы:

•фактический раздел Сирии путем захвата территории к востоку от Евфрата;

•присвоение газовых месторождений на северо-востоке страны;

•обустройство контролируемой американцами зоны, с которой хорошие (курдские) и плохие террористы будут проводить свои операции;

•срыв любых мирных переговоров, поддерживаемых русскими;

•поддержка израильских операций против сил Ирана и "Хезболлы" в Ливане и Сирии;

•регулярные нападения на сирийские войска, стремящиеся освободить свою территорию от иностранных захватчиков;

•представить вторжение в Сирию и ее оккупацию как одну из "побед", обещанных Трампом для ВПК и израильского лобби.



Пока российский ответ на эту развивающуюся стратегию был весьма пассивным. Необходим новый подход. Уничтожение израильского F-16 – хороший первый шаг, но сделать необходимо гораздо больше, чтобы заставить Империю платить высокую цену за ее политику в отношении Сирии. Все большее число российских комментаторов и аналитиков выступают с требованиями о жесткой реакции на нынешние провокации. Это может быть знаком того, что что-то готовится.



Справка "ВПК"



Автор – известный на Западе блоггер, выступающий под псевдонимом The Saker (Балобан). Родился в Цюрихе (Швейцария) в русско-голландской семье. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в военных исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении государств, возникших на территории бывшего СССР. Живет во Флориде.



Публикуется с разрешения издателя (http://www.unz.com/tsaker/escalation-in-syria-how-far-can-the-russians-b...)



Андрей Раевский,

публицист (США)



Перевод с незначительными сокращениями Сергея Духанова,

специально для "ВПК"



№7 (720) за 20 февраля 2018 Источник - vpk-news.ru

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