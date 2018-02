Лучший друг туркмен-башей Макаров ("Итера") перекинул баблос в УВЗЛ

08:05 21.02.2018 Игорь Макаров займется вагонами



Бывший владелец "Итеры" может стать контролирующим акционером УВЗЛ



Как выяснил "Ъ", структуры, близкие к сыну генпрокурора РФ Юрия Чайки Артему, и экс-владелец газовой группы "Итера" Игорь Макаров могут совместно владеть крупным железнодорожным оператором "УВЗ-Логистик" (УВЗЛ). В январе совет директоров УВЗ и ФАС согласовали продажу этой компании АО "Инвест-логистика" господина Чайки. Но теперь ФАС одобрила ходатайство от структуры группы "Арети" Игоря Макарова по покупке 75% в "Инвест-логистике".



ФАС согласовала ходатайство ООО "Зерновая компания "Арети"" о покупке 75% акций АО "Инвест-логистика", говорится на сайте службы. Как сообщал "Ъ", АО "Инвест-логистика", близкое к сыну генпрокурора РФ Юрия Чайки Артему, в январе начало процесс покупки у УВЗ крупного железнодорожного оператора "УВЗ-Логистик" (сделка была одобрена ФАС и советом директоров УВЗ, о закрытии не сообщалось). По словам источника "Ъ", близкого к группе "Арети", зерновая компания "Арети" входит в группу. В "Арети" отказались от комментариев. С представителями Артема Чайки связаться не удалось.



Согласно Kartoteka.ru, "Инвест-логистикой" через ЗАО "СЕТ-Холдинг" и ЗАО "Априори инвест" владеет Александр Самусев, с 2015 года возглавляющий Первую нерудную компанию (ПНК, через ООО УК ПНК принадлежит сыну генпрокурора РФ Юрия Чайки Артему). С июня 2017 года господин Самусев также стал и гендиректором УВЗЛ.



УВЗЛ владеет 37,8 тыс. вагонов, в том числе 27,5 тыс. полувагонов (из них 6,1 тыс. инновационные) и около 10 тыс. цистерн.



По условиям сделки "Инвест-логистики" и УВЗ покупатель УВЗЛ должен будет погасить весь объем долгов и поручительств на примерно 120 млрд руб. За счет каких средств это будет сделано, стороны не сообщали.



В 2000-х годах Игорь Макаров владел крупнейшим после "Газпрома" производителем газа в России "Итерой", которая в 2013 году была приобретена "Роснефтью". Сумма сделки формально составляла $3 млрд, хотя, по данным "Ъ", господин Макаров мог получить ее не полностью. До 2017 года бизнесмен не совершал крупных покупок (созданная им "Арети" в основном занималась трейдинговыми операциями), но в конце прошлого года купил 50% в группе New Stream Дмитрия Мазурова, которая владеет Антипинским и Марийским НПЗ, а также 25% в Афипском НПЗ. В конце ноября "Совфрахт" подал иск к структурам New Stream за долги НПЗ, запретив использовать вагоны транспортной группы. В результате "Совфрахт" взыскал со структур New Stream 284 млн руб. Продолжается ли сотрудничество этих компаний, неизвестно, но не исключено, что New Stream сможет использовать вагоны УВЗЛ в случае покупки дружественной группой "Арети" транспортного актива.



Зачем Игорь Макаров покупал 50% New Stream Дмитрия Мазурова



Сейчас в силу высокого спроса со стороны угольщиков доходность оперирования полувагонами очень высока, с 2016 года она выросла более чем вдвое, до 1,5 тыс. руб. за вагон в сутки. Что касается менее динамичного рынка цистерн, где грузовая база постоянно падает из-за ухода нефтяных грузов в трубу, он тоже подает признаки восстановления, причем, как ранее говорили "Ъ" эксперты, принципиальное значение для рентабельности бизнеса имеет контроль над крупной долей рынка цистерн (10 тыс. цистерн УВЗЛ - это около 5,5% рынка).



Как распределяются грузопотоки



Как выяснил "Ъ", правительство вернулось к идее разработки транспортно-экономического баланса, которого год назад требовали железнодорожные операторы. Теперь Минтранс разделит грузопотоки между разными видами транспорта, что должно разрешить конфликты вокруг перевозки нефтепродуктов. Эти споры недавно вышли на уровень президента: владелец UCL Владимир Лисин публично жаловался на скидки ОАО РЖД, лишающие речников выгодных грузов.



Дмитрий Козлов, Наталья Скорлыгина

21.2.18 Источник - kommersant.ru

