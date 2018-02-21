Обходное пособие. США, Австралия, Индия и Япония ищут альтернативу китайскому "Поясу и пути"

08:04 21.02.2018 Австралия, США, Индия и Япония обсуждают создание международного инфраструктурного проекта, который может стать альтернативой китайскому "Поясу и пути". Об этом сообщила газета Australian Financial Review со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США. По его словам, задача четверки отнюдь не противостояние Пекину, а "предоставление альтернативы" странам вдоль "Пояса и пути". Впрочем, эксперты напоминают: сам формат четверки был возрожден летом 2017 года после десятилетнего перерыва для того, чтобы координировать сдерживание КНР.



Четыре страны - Австралия, США, Индия и Япония - обсуждают перспективы запуска собственной инфраструктурной инициативы, которая должна будет "предоставить альтернативу" странам, подумывающим принять помощь Пекина. По словам источника Australian Financial Review, план пока находится "в зачаточном состоянии", но его обсуждение уже активно ведется. В частности, эту тему, как ожидается, затронут в конце недели премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и американский президент Дональд Трамп.



По данным источника австралийской газеты, стороны пока условились называть план "альтернативой", а не "соперником" китайского инфраструктурного проекта "Пояс и путь" - масштабной экономической и политической инициативы по созданию торговой и инфраструктурной сети, которая должна охватить большую часть Евразии. "Никто не говорит, что Китай не должен строить инфраструктуру (в других странах.- "Ъ"),- цитирует издание неназванного американского чиновника.- Китай, к примеру, может построить порт, который сам по себе, возможно, не очень экономически жизнеспособен. Мы можем сделать его эффективным, построив туда дорогу или железнодорожные пути".



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Экономической основой инициативы предположительно может стать объемная японская "официальная программа помощи развитию", документ по которой был опубликован в 2017 году и был поддержан США.



По данным Организации экономического сотрудничества и развития, совокупная помощь развивающимся странам со стороны США, Австралии и Японии (Индия является получателем помощи) составила в 2016 году $46,9 млрд. Обещанные Китаем в рамках "Пояса и пути" инвестиции превышают $900 млрд, но по факту его помощь развитию по международным стандартам составляет около $5 млрд в год. Эта цифра, впрочем, не включает "политические" контракты, замаскированные под экономическое сотрудничество, к чему Пекин прибегает очень часто.



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Создание альтернативного китайскому проекта укладывается в логику действий четырех стран на протяжении последних лет. В ноябре 2017 года был возрожден после десяти лет бездействия формат четырехстороннего стратегического диалога (ЧСД) между Вашингтоном, Токио, Канберрой и Дели. Уже по темам, которые тогда поднимались на мероприятии, стало понятно, что нацелен он в основном на сдерживание Китая: стороны обсудили ситуацию в Южно-Китайском море, "необходимость поддержания основанного на действующих правилах порядка мореплавания", а также "свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона". Пекин, напомним, находится в ситуации затяжного территориального спора со странами, имеющими доступ к Южно-Китайскому морю, и претендует на 90% его акватории.



Термин "Индо-Тихоокеанский регион" ранее почти не употреблялся, но с середины 2017 года начал активно вытеснять привычный "Азиатско-Тихоокеанский регион" (АТР) в речах политиков из стран четверки, так как позволял привлечь Индию к более тесному взаимодействию со странами АТР. Воссоздание формата было ожидаемо негативно воспринято в Китае: в МИД КНР, например, призвали всех членов ЧСД "не создавать организаций, направленных против третьих стран", и "понять дух времени". Впрочем, если в 2007 году подобная критика привела к сворачиванию формата, то в 2018 году во всех четырех странах у власти оказались лидеры, заинтересованные в усилении координации в сдерживании амбиций Пекина.



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"Конечно же, эта инициатива направлена на противостояние китайской стратегии,- отметил в беседе с "Ъ" глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.- Впрочем, трудно поверить в то, что в эпоху правления в США Дональда Трампа из нее что-то может получиться, ведь он объявил о сворачивании многих внешнеполитических проектов". По мнению эксперта, наиболее действенным средством противостояния стратегии "Пояса и пути" Китая было бы "завершение создания Транстихоокеанского партнерства (ТТП)", нового договора о либерализации торговли в АТР. Напомним, что оно активно продвигалось предыдущим президентом США Бараком Обамой, но нынешний глава Белого дома вышел из переговоров, объявив ТТП не соответствующим интересам США.



Схожей позиции придерживается и эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов. "Альтернативный "демократичный Индо-Тихоокеанский пояс и путь" вряд ли легко взлетит,- заверил он "Ъ".- Прежде всего потому, что отношения между бизнесом и государством в странах четверки совсем не такие, как в Китае. Так что заставить аналогичную машину ехать на "Индо-Тихоокеанском" бензине будет гораздо сложнее. Видимо, четверка надеется на то, что страны-получатели инфраструктурных инвестиций сами не захотят полностью зависеть от китайских денег и будут стремиться как минимум диверсифицировать источники инвестиций".



Михаил Коростиков

21.02.2018 Источник - kommersant.ru

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