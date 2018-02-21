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Москва не поддержала ввод войск Асада в Африн, - В.Мухин
07:44 21.02.2018

Смена российского командования в Сирии связана с новым этапом борьбы Дамаска и его союзников против проамериканских группировок

Российское руководство, судя по всему, идет на поводу у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Именно с этим связана задержка с вводом сирийской армии в курдский кантон Африн. Анонсированное в минувший понедельник государственным сирийским информагентством SANA выдвижение в район боевых действий с турецкими войсками отрядов национальных сил обороны (NDF) так и не состоялось. И вряд ли состоится, поскольку Москва на это добро, судя по всему, не дала.

Скорее всего Россия пытается выдержать намеченную ранее политику поддержки действий Анкары против курдских сил самообороны (YPG), которые в Турции считают террористическими. Судя по выступлению на конференции клуба "Валдай" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который призвал "не спекулировать на курдском факторе", Россия курдов террористами не считает, но и поддерживать YPG пока не собирается.

После телефонного разговора Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным и угроз Анкары начать военные действия против Дамаска отряды NDF так и не попали в этот кантон. Эрдоган вчера заявил, что выдвижение сирийских военных в Африн было остановлено вскоре после его разговора с Кремлем.

В ряде СМИ утверждалось, что Дамаск и курды не достигли соглашения о вводе сирийских войск в Африн. Хотя на самом деле законному правительству Сирии таких соглашений с властями одного из своих районов в принципе не надо. Курды как часть сирийского народа просили о помощи, и режим Асада имел и имеет полное право защитить их от турецких агрессоров без всяких на то соглашений.

Как сообщали в понедельник сирийские и курдские СМИ, отряды национальных сил обороны сконцентрировались в городе Алеппо и готовились прийти на помощь Африну. Шли репортажи о том, что "курдские рабочие ускоренными темпами сооружают военный городок для размещения сирийских военных". По официальным данным, отряды NDF, состоящие в основном из представителей сирийских религиозных меньшинств (алавитов, христиан и друзов), являются наиболее боеспособными вооруженными формированиями. Они организованы по принципу военного ополчения и получают боевую технику, вооружение и боеприпасы из арсеналов сирийской армии, а также имеют трофейное оружие. Однако отряды NDF – это только сухопутные части. И вчера сообщалось, что для действий в Африне Дамаск обязался создать с помощью сирийских ПВО на севере Алеппо бесполетную зону.

Планы по организации таких масштабных действий NDF не могут не координироваться с российским штабом в Хмеймиме. Тем более что действия расчетов ПВО правительственных войск обеспечивают российские специалисты и советники. Это еще раз доказывает, что первоначальное решение на ввод сил NDF в Африн было согласовано Дамаском с командованием российской военной группировки в Сирии. Но, видимо, что-то не получилось. И именно после того, как Эрдоган позвонил Путину и обсудил с ним "афринскую проблему", а МИД Турции начал угрожать боевыми действиями против Дамаска, если отряды NDF начнут защищать вместе с курдами свои территории на севере страны.

Фактически упредительные боевые действия турецких войск против правительственных сил Сирии уже начались. Вчера арабские каналы демонстрировали кадры массированного обстрела турецкой артиллерией района Джабаль-Ахлама, "по которому пролегает основной маршрут возможного выдвижения сирийских войсковых колонн из Алеппо в направлении Африна".

Авиация ВВС Турции бомбила приграничные районы анклава, а турецкие войска и боевики Свободной сирийской армии (ССА) занимали новые населенные пункты. Вчера же Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что "в ближайшие дни в рамках операции "Оливковая ветвь" будут предприняты более активные шаги по продвижению и осаде города Африн".

Представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад заявил, что Россия ничего не делает, чтобы остановить агрессию Эрдогана против Африна: "Для РФ это боком выйдет". О необходимости прекратить турецкую агрессию на севере Сирии и учитывать законные требования Дамаска о защите своего суверенитета говорил на конференции клуба "Валдай" и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф: "Проблема в Африне может быть решена на основе законных ресурсов, которые есть в нашем распоряжении, через сирийское правительство". Однако пока ни Иран, ни Россия не предпринимают официальных шагов, чтобы хотя бы на дипломатическом уровне помешать оккупации Сирии со стороны Анкары.

"В плане предвыборных игр Владимир Путин в вопросах обсуждения этой темы, видимо, проигрывает. Судя по появившейся вчера информации, встреча руководителей РФ, Турции и Ирана планируется на начало апреля в Турции, – считает военный эксперт доктор исторических наук Владимир Попов. – Тогда же будет понятна позиция Москвы по курдскому вопросу. Сейчас же позиция Кремля состоит в том, чтобы в вопросах о Сирии и курдах не будировать электорат. Это с политической точки зрения проигрышно для правящей верхушки, но с экономической, когда интересы РФ завязли в "Турецком потоке", здесь явно может быть прогресс".

На всем этом фоне весьма неопределенно выглядит позиция Минобороны РФ. Военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев, впрочем, уверен, что в ближайшее время эта позиция прояснится. Во-первых, поменяется руководство военной группировки в Сирии. Возможно, ее вновь возглавит генерал-полковник Сергей Суровикин, который руководил ею до середины декабря 2017 года. "Это назначение может быть связано с неудачами Дамаска и Москвы в районе Дей-эз-Зора, когда погибли ополченцы (в том числе и россияне), штурмовавшие завод Коноко", – считает Неткачев. Эксперт обращает внимание на то, что МИД России признал вчера наконец-то их гибель, правда, говоря не о военнослужащих, а о "погибших гражданах России и стран СНГ".

Во-вторых, по мнению собеседника "НГ", Минобороны уже сделало выводы из показательного расстрела сирийской батальонной группировки "погибших граждан России и стран СНГ" (именуемой в некоторых СМИ как ЧВК Вагнера. – "НГ"), наступавшей 7 февраля с.г. на позиции проамериканских сил. "Теперь для Вооруженных сил РФ стоит задача отработки на практике вопросов отражения подобных авиаударов, – говорит Неткачев. – Здесь и нужен Суровикин, который ныне является главкомом Воздушно-космических сил. Он за время своего командования в Сирии сумел организовать и исследовать вопросы организации боевых действий с использованием авиации и других средств применения высокоточного оружия". В частности, Неткачев указывает на то, что при участии Суровикина необходимо изучить возможности и способы отражения атак ударных беспилотников и авиации США, которые наносят в ночное время "точечные, ювелирные удары по живой силе".

"Благодаря таким ударам была практически уничтожена группировка сирийского ополчения, наступавшая на Коноко. Эта боевая катастрофа требует изучения", – уверен Неткачев.

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
21.02.2018

Источник - ng.ru
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